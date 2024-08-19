https://ria.ru/20240819/evrosoyuz-1967182132.html

Евросоюз неожиданно увеличил закупки удобрений из России

Евросоюз неожиданно увеличил закупки удобрений из России - РИА Новости, 19.08.2024

Евросоюз неожиданно увеличил закупки удобрений из России

Евросоюз после трех месяцев снижения закупок удобрений из России в июне неожиданно нарастил их ввоз - на 15%, следует из расчетов РИА Новости по данным... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T19:59

2024-08-19T19:59

2024-08-19T19:59

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Евросоюз после трех месяцев снижения закупок удобрений из России в июне неожиданно нарастил их ввоз - на 15%, следует из расчетов РИА Новости по данным евростата. Это может быть связано с более привлекательными ценами на российский товар, заявил агентству промышленный эксперт Леонид Хазанов. ЕС снижал закупки российских удобрений с марта по май, а в июне перешел к наращиванию закупок - на 15% в месячном выражении, до 275 тысяч тонн против 239 тысяч тонн месяцем ранее. В денежном выражении импорт вырос на 16% за месяц, до 90,1 миллиона евро. При этом за первое полугодие ЕС ввез удобрений из России на 739,7 миллиона евро, что на четверть больше показателя за аналогичный период прошлого года. А в физическом выражении закупки этой продукции выросли в 1,5 раза - до 2,2 миллиона тонн. Главным покупателем российских удобрений была Польша - она увеличила их ввоз на 14,2%, до 82,2 тысячи тонн. Далее идет Германия, которая за месяц увеличила импорт в 4,1 раза - до 55,9 тысячи тонн. Тройку лидеров замыкает Бельгия, сократившая закупки удобрений из России на 17% - до 33,2 тысячи тонн. "Увеличение импорта минеральных удобрений из России может быть обусловлено двумя причинами: во-первых, существующие в Европейском Союзе химические предприятия могли в июне останавливаться на плановый ремонт, во-вторых, цены на отечественные агрохимикаты могли быть более привлекательны по сравнению с европейской продукцией", - прокомментировал Хазанов.

https://ria.ru/20240810/udobreniya-1965354855.html

https://ria.ru/20240807/udobreniya-1964725985.html

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