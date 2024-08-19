https://ria.ru/20240819/evropa-1966968665.html

"Люди заболевают". Европу поразила неожиданная проблема

"Люди заболевают". Европу поразила неожиданная проблема - РИА Новости, 19.08.2024

"Люди заболевают". Европу поразила неожиданная проблема

Сточные воды загрязняют европейские реки и озера, распространяя заболевания и нанося вред дикой природе, пишет Bloomberg. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T06:05

2024-08-19T06:05

2024-08-19T10:51

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европа

париж

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Сточные воды загрязняют европейские реки и озера, распространяя заболевания и нанося вред дикой природе, пишет Bloomberg.По информации издания, не только Сена и Темза, но и другие крупные реки в Европе столкнулись с этой проблемой."Неочищенные сточные воды способствуют росту водорослей, которые уничтожают другую растительность, лишая животных необходимой им пищи и убивая моллюсков, которые действуют как естественные фильтры. Сточные воды могут содержать химикаты и микропластик. Существует также риск появления бактерий, таких как кишечная палочка и энтерококки, из-за которых заболевают люди", — отмечается в статье.Уточняется, что водоочистительные системы на континенте постепенно устаревают. Долгое время это не рассматривалось как существенная проблема, но постепенно для европейских государств становится очевидным, что с канализационными отходами необходимо что-то делать.О том, что европейские реки не в порядке, свидетельствует и недавний заплыв спортсменов по Сене во время Олимпийских игр в Париже. Тогда многие участники соревнования заболели практически сразу, напомнили журналисты Bloomberg.Инцидент привлек внимание к этой проблеме, которая в ЕС вышла уже на политический уровень. Многие города, такие как Гент, имеют средневековые канализации и многовековую инфраструктуру, которую долго не модернизировали. Она не справляется с огромным ростом отходов домохозяйств и предприятий, резюмируется в материале.

https://ria.ru/20240713/infektsiya-1959403307.html

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в мире, европа, париж, евросоюз