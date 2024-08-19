Рейтинг@Mail.ru
"Люди заболевают". Европу поразила неожиданная проблема - РИА Новости, 19.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:05 19.08.2024 (обновлено: 10:51 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/evropa-1966968665.html
"Люди заболевают". Европу поразила неожиданная проблема
"Люди заболевают". Европу поразила неожиданная проблема - РИА Новости, 19.08.2024
"Люди заболевают". Европу поразила неожиданная проблема
Сточные воды загрязняют европейские реки и озера, распространяя заболевания и нанося вред дикой природе, пишет Bloomberg. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T06:05
2024-08-19T10:51
в мире
европа
париж
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/11/1884545507_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4e6c05701d72685bb1ae36281b302e8e.jpg
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Сточные воды загрязняют европейские реки и озера, распространяя заболевания и нанося вред дикой природе, пишет Bloomberg.По информации издания, не только Сена и Темза, но и другие крупные реки в Европе столкнулись с этой проблемой.&quot;Неочищенные сточные воды способствуют росту водорослей, которые уничтожают другую растительность, лишая животных необходимой им пищи и убивая моллюсков, которые действуют как естественные фильтры. Сточные воды могут содержать химикаты и микропластик. Существует также риск появления бактерий, таких как кишечная палочка и энтерококки, из-за которых заболевают люди&quot;, — отмечается в статье.Уточняется, что водоочистительные системы на континенте постепенно устаревают. Долгое время это не рассматривалось как существенная проблема, но постепенно для европейских государств становится очевидным, что с канализационными отходами необходимо что-то делать.О том, что европейские реки не в порядке, свидетельствует и недавний заплыв спортсменов по Сене во время Олимпийских игр в Париже. Тогда многие участники соревнования заболели практически сразу, напомнили журналисты Bloomberg.Инцидент привлек внимание к этой проблеме, которая в ЕС вышла уже на политический уровень. Многие города, такие как Гент, имеют средневековые канализации и многовековую инфраструктуру, которую долго не модернизировали. Она не справляется с огромным ростом отходов домохозяйств и предприятий, резюмируется в материале.
https://ria.ru/20240713/infektsiya-1959403307.html
https://ria.ru/20240817/shtamm-1966802804.html
европа
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/11/1884545507_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bd20aee49e3325bdb7e81f72f90d2819.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, париж, евросоюз
В мире, Европа, Париж, Евросоюз
"Люди заболевают". Европу поразила неожиданная проблема

Bloomberg: сточные воды стали острой политической проблемой для Европы

© Фото : Пресс-служба ОлимпиадыПариж, Олимпийские игры 2024 года
Париж, Олимпийские игры 2024 года - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© Фото : Пресс-служба Олимпиады
Париж, Олимпийские игры 2024 года. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Сточные воды загрязняют европейские реки и озера, распространяя заболевания и нанося вред дикой природе, пишет Bloomberg.
По информации издания, не только Сена и Темза, но и другие крупные реки в Европе столкнулись с этой проблемой.
«

"Неочищенные сточные воды способствуют росту водорослей, которые уничтожают другую растительность, лишая животных необходимой им пищи и убивая моллюсков, которые действуют как естественные фильтры. Сточные воды могут содержать химикаты и микропластик. Существует также риск появления бактерий, таких как кишечная палочка и энтерококки, из-за которых заболевают люди", — отмечается в статье.

Уточняется, что водоочистительные системы на континенте постепенно устаревают. Долгое время это не рассматривалось как существенная проблема, но постепенно для европейских государств становится очевидным, что с канализационными отходами необходимо что-то делать.
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
Подполье сообщило о гибели военных ВСУ из-за вспышки кишечной инфекции
13 июля, 10:54
О том, что европейские реки не в порядке, свидетельствует и недавний заплыв спортсменов по Сене во время Олимпийских игр в Париже. Тогда многие участники соревнования заболели практически сразу, напомнили журналисты Bloomberg.
Инцидент привлек внимание к этой проблеме, которая в ЕС вышла уже на политический уровень. Многие города, такие как Гент, имеют средневековые канализации и многовековую инфраструктуру, которую долго не модернизировали. Она не справляется с огромным ростом отходов домохозяйств и предприятий, резюмируется в материале.
Медицинские работники, Великобритания - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
В Британию уже мог проникнуть более опасный штамм оспы обезьяны
17 августа, 19:15
 
В миреЕвропаПарижЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала