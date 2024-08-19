https://ria.ru/20240819/eksperty-1967164726.html

ООН выразила готовность направить группу экспертов в Курскую область

ООН выразила готовность направить группу экспертов в Курскую область - РИА Новости, 19.08.2024

ООН выразила готовность направить группу экспертов в Курскую область

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) готово направить группу международных экспертов в Курскую область, которая подвергается... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T19:09

2024-08-19T19:09

2024-08-19T19:09

специальная военная операция на украине

в мире

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россия

женева (город)

геннадий гатилов

мария захарова

оон

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ЖЕНЕВА, 19 авг - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) готово направить группу международных экспертов в Курскую область, которая подвергается нападениям ВСУ, заявила РИА Новости заместитель Верховного комиссара ООН по правам человека Нада Ал-Нашиф. "Нам нужен доступ (в Курскую область - ред.), чтобы иметь возможность публиковать доклады. Мы не используем информацию третьих лиц, потому что у нас особый подход. Имея команду на месте, мы уверены, что все, что мы опубликуем в наших докладах, будет заслуживающим доверия и проверенным. Нам нужно поговорить со многими людьми на местах, не только с правительствами или местными властями, но также с НПО и правозащитниками. Затем мы проверяем каждую информацию. Если мы отправим команду (в Курскую область - ред.), она будет состоять из международных экспертов, которых будут поддерживать граждан (России - ред.) на месте", - сказала она. На прошлой неделе постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов подтвердил, что от Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) поступил запрос на посещение Белгородской, Брянской и Курской областей. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российской стороне хочется надеяться, что просьба УВКПЧ о доступе в Курскую область не является "перформансом".

https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html

курская область

россия

женева (город)

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в мире, курская область, россия, женева (город), геннадий гатилов, мария захарова, оон, вооруженные силы украины