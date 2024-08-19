ООН выразила готовность направить группу экспертов в Курскую область
УВКПЧ ООН готова направить группу международных экспертов в Курскую область
© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 19 авг - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) готово направить группу международных экспертов в Курскую область, которая подвергается нападениям ВСУ, заявила РИА Новости заместитель Верховного комиссара ООН по правам человека Нада Ал-Нашиф.
"Нам нужен доступ (в Курскую область - ред.), чтобы иметь возможность публиковать доклады. Мы не используем информацию третьих лиц, потому что у нас особый подход. Имея команду на месте, мы уверены, что все, что мы опубликуем в наших докладах, будет заслуживающим доверия и проверенным. Нам нужно поговорить со многими людьми на местах, не только с правительствами или местными властями, но также с НПО и правозащитниками. Затем мы проверяем каждую информацию. Если мы отправим команду (в Курскую область - ред.), она будет состоять из международных экспертов, которых будут поддерживать граждан (России - ред.) на месте", - сказала она.
На прошлой неделе постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов подтвердил, что от Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) поступил запрос на посещение Белгородской, Брянской и Курской областей. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российской стороне хочется надеяться, что просьба УВКПЧ о доступе в Курскую область не является "перформансом".
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