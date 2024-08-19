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ООН выразила готовность направить группу экспертов в Курскую область - РИА Новости, 19.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:09 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/eksperty-1967164726.html
ООН выразила готовность направить группу экспертов в Курскую область
ООН выразила готовность направить группу экспертов в Курскую область - РИА Новости, 19.08.2024
ООН выразила готовность направить группу экспертов в Курскую область
Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) готово направить группу международных экспертов в Курскую область, которая подвергается... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T19:09
2024-08-19T19:09
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
россия
женева (город)
геннадий гатилов
мария захарова
оон
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ЖЕНЕВА, 19 авг - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) готово направить группу международных экспертов в Курскую область, которая подвергается нападениям ВСУ, заявила РИА Новости заместитель Верховного комиссара ООН по правам человека Нада Ал-Нашиф. "Нам нужен доступ (в Курскую область - ред.), чтобы иметь возможность публиковать доклады. Мы не используем информацию третьих лиц, потому что у нас особый подход. Имея команду на месте, мы уверены, что все, что мы опубликуем в наших докладах, будет заслуживающим доверия и проверенным. Нам нужно поговорить со многими людьми на местах, не только с правительствами или местными властями, но также с НПО и правозащитниками. Затем мы проверяем каждую информацию. Если мы отправим команду (в Курскую область - ред.), она будет состоять из международных экспертов, которых будут поддерживать граждан (России - ред.) на месте", - сказала она. На прошлой неделе постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов подтвердил, что от Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) поступил запрос на посещение Белгородской, Брянской и Курской областей. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российской стороне хочется надеяться, что просьба УВКПЧ о доступе в Курскую область не является "перформансом".
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в мире, курская область, россия, женева (город), геннадий гатилов, мария захарова, оон, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Россия, Женева (город), Геннадий Гатилов, Мария Захарова, ООН, Вооруженные силы Украины
ООН выразила готовность направить группу экспертов в Курскую область

УВКПЧ ООН готова направить группу международных экспертов в Курскую область

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 19 авг - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) готово направить группу международных экспертов в Курскую область, которая подвергается нападениям ВСУ, заявила РИА Новости заместитель Верховного комиссара ООН по правам человека Нада Ал-Нашиф.
"Нам нужен доступ (в Курскую область - ред.), чтобы иметь возможность публиковать доклады. Мы не используем информацию третьих лиц, потому что у нас особый подход. Имея команду на месте, мы уверены, что все, что мы опубликуем в наших докладах, будет заслуживающим доверия и проверенным. Нам нужно поговорить со многими людьми на местах, не только с правительствами или местными властями, но также с НПО и правозащитниками. Затем мы проверяем каждую информацию. Если мы отправим команду (в Курскую область - ред.), она будет состоять из международных экспертов, которых будут поддерживать граждан (России - ред.) на месте", - сказала она.
На прошлой неделе постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов подтвердил, что от Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) поступил запрос на посещение Белгородской, Брянской и Курской областей. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российской стороне хочется надеяться, что просьба УВКПЧ о доступе в Курскую область не является "перформансом".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьРоссияЖенева (город)Геннадий ГатиловМария ЗахароваООНВооруженные силы Украины
 
 
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