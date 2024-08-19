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По делу о хищении при реализации нацпроекта пройдет экспертиза - РИА Новости, 19.08.2024
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07:13 19.08.2024 (обновлено: 07:14 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/ekspertiza-1966972254.html
По делу о хищении при реализации нацпроекта пройдет экспертиза
По делу о хищении при реализации нацпроекта пройдет экспертиза - РИА Новости, 19.08.2024
По делу о хищении при реализации нацпроекта пройдет экспертиза
Экономическая экспертиза будет проведена в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве при реализации в России нацпроекта в сфере образования, сообщили РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T07:13
2024-08-19T07:14
россия
происшествия
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Экономическая экспертиза будет проведена в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве при реализации в России нацпроекта в сфере образования, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости о возбуждении уголовного дела по факту хищения более 50 миллионов рублей при реализации нацпроекта в сфере образования в 2021 году. "Будет назначена и проведена экономическая экспертиза", - сказал собеседник агентства.
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Новости
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россия, происшествия
Россия, Происшествия
По делу о хищении при реализации нацпроекта пройдет экспертиза

По делу о хищении при реализации нацпроекта пройдет экономическая экспертиза

© РИА Новости / Александр КряжевСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Экономическая экспертиза будет проведена в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве при реализации в России нацпроекта в сфере образования, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости о возбуждении уголовного дела по факту хищения более 50 миллионов рублей при реализации нацпроекта в сфере образования в 2021 году.
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
Раскрыта сумма, похищенная при реализации нацпроекта в сфере образования
Вчера, 04:26
"Будет назначена и проведена экономическая экспертиза", - сказал собеседник агентства.
 
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