https://ria.ru/20240819/ekspertiza-1966972254.html

По делу о хищении при реализации нацпроекта пройдет экспертиза

По делу о хищении при реализации нацпроекта пройдет экспертиза - РИА Новости, 19.08.2024

По делу о хищении при реализации нацпроекта пройдет экспертиза

Экономическая экспертиза будет проведена в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве при реализации в России нацпроекта в сфере образования, сообщили РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T07:13

2024-08-19T07:13

2024-08-19T07:14

россия

происшествия

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Экономическая экспертиза будет проведена в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве при реализации в России нацпроекта в сфере образования, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости о возбуждении уголовного дела по факту хищения более 50 миллионов рублей при реализации нацпроекта в сфере образования в 2021 году. "Будет назначена и проведена экономическая экспертиза", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240818/natsproekt-1966837640.html

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россия, происшествия