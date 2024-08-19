https://ria.ru/20240819/ekspertiza-1966972254.html
По делу о хищении при реализации нацпроекта пройдет экспертиза
По делу о хищении при реализации нацпроекта пройдет экспертиза - РИА Новости, 19.08.2024
По делу о хищении при реализации нацпроекта пройдет экспертиза
Экономическая экспертиза будет проведена в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве при реализации в России нацпроекта в сфере образования, сообщили РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T07:13
2024-08-19T07:13
2024-08-19T07:14
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938650382_0:224:3113:1975_1920x0_80_0_0_bfba88bfc3f2e170024adaab2a2f355d.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Экономическая экспертиза будет проведена в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве при реализации в России нацпроекта в сфере образования, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости о возбуждении уголовного дела по факту хищения более 50 миллионов рублей при реализации нацпроекта в сфере образования в 2021 году. "Будет назначена и проведена экономическая экспертиза", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240818/natsproekt-1966837640.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938650382_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e3e3046ca113816943675fa104101871.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия
По делу о хищении при реализации нацпроекта пройдет экспертиза
По делу о хищении при реализации нацпроекта пройдет экономическая экспертиза
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Экономическая экспертиза будет проведена в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве при реализации в России нацпроекта в сфере образования, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости о возбуждении уголовного дела по факту хищения более 50 миллионов рублей при реализации нацпроекта в сфере образования в 2021 году.
"Будет назначена и проведена экономическая экспертиза", - сказал собеседник агентства.