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Эксперт прокомментировал заявление Польши о перехвате ракет над Украиной - РИА Новости, 19.08.2024
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10:30 19.08.2024 (обновлено: 11:09 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/ekspert-1966994699.html
Эксперт прокомментировал заявление Польши о перехвате ракет над Украиной
Эксперт прокомментировал заявление Польши о перехвате ракет над Украиной - РИА Новости, 19.08.2024
Эксперт прокомментировал заявление Польши о перехвате ракет над Украиной
Россия в случае попыток Польши перехватить российские ракеты над Украиной будет бить по польским "противоракетам", в целом заявления Польши - это, скорее всего, РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T10:30
2024-08-19T11:09
в мире
польша
украина
москва
олег тяпкин
радослав сикорский
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Россия в случае попыток Польши перехватить российские ракеты над Украиной будет бить по польским "противоракетам", в целом заявления Польши - это, скорее всего, не более чем слова, которые можно трактовать как проверку России на прочность, заявил РИА Новости доцент кафедры зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев. Директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин ранее сообщил РИА Новости, что Москва даст конкретный и адекватный ответ, если Польша попытается перехватить российские ракеты над Украиной. "Скорее всего, это не более чем слова с польской стороны, ну и вынужденные слова с нашей стороны. Это можно трактовать как игру на повышение ставок и проверку России на прочность. Какой будет ответ? Ответ тут может быть только один – непосредственный удар по польским противоракетам", - сказал Трухачев. Он предположил, что следующим шагом Польши может быть попытка блокады Калининградской области. "Вряд ли вторжение туда – это крайний вариант, хотя и он рассматривается. Но пока до этого дело не дойдет", - полагает эксперт. Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил о том, что Варшава рассматривает возможность сбивать российские ракеты над Украиной.
https://ria.ru/20240715/nato-1959679859.html
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в мире, польша, украина, москва, олег тяпкин, радослав сикорский
В мире, Польша, Украина, Москва, Олег Тяпкин, Радослав Сикорский
Эксперт прокомментировал заявление Польши о перехвате ракет над Украиной

Эксперт: Россия ударит по противоракетам при попытке Польши перехватить ракеты

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны Российской Федерации | Перейти в медиабанкНанесение удара с берегового ракетного комплекса "Бастион" по инфраструктуре украинской армии
Нанесение удара с берегового ракетного комплекса Бастион по инфраструктуре украинской армии - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны Российской Федерации
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Нанесение удара с берегового ракетного комплекса "Бастион" по инфраструктуре украинской армии
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Россия в случае попыток Польши перехватить российские ракеты над Украиной будет бить по польским "противоракетам", в целом заявления Польши - это, скорее всего, не более чем слова, которые можно трактовать как проверку России на прочность, заявил РИА Новости доцент кафедры зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев.
Директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин ранее сообщил РИА Новости, что Москва даст конкретный и адекватный ответ, если Польша попытается перехватить российские ракеты над Украиной.
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"Скорее всего, это не более чем слова с польской стороны, ну и вынужденные слова с нашей стороны. Это можно трактовать как игру на повышение ставок и проверку России на прочность. Какой будет ответ? Ответ тут может быть только один – непосредственный удар по польским противоракетам", - сказал Трухачев.
Он предположил, что следующим шагом Польши может быть попытка блокады Калининградской области.
"Вряд ли вторжение туда – это крайний вариант, хотя и он рассматривается. Но пока до этого дело не дойдет", - полагает эксперт.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил о том, что Варшава рассматривает возможность сбивать российские ракеты над Украиной.
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