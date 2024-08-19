https://ria.ru/20240819/eks-deputat-1966962565.html

Экс-ректору ВГУЭС вменяют хищение 16 объектов госимущества

Экс-ректору ВГУЭС вменяют хищение 16 объектов госимущества - РИА Новости, 19.08.2024

Экс-ректору ВГУЭС вменяют хищение 16 объектов госимущества

Подозреваемый в создании ОПГ экс-депутат законодательного собрания Приморья и бывший ректор Владивостокского государственного университета экономики и сервиса... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T03:14

2024-08-19T03:14

2024-08-19T09:38

происшествия

россия

восточная верфь

владивостокский государственный университет экономики и сервиса (вгуэс)

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ВЛАДИВОСТОК, 19 авг – РИА Новости. Подозреваемый в создании ОПГ экс-депутат законодательного собрания Приморья и бывший ректор Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС) Геннадий Лазарев с подельниками похитили 16 объектов госимущества и обманом получали деньги от поступивших на бюджет студентов, к такому выводу пришли следователи, сообщил краевой главк СК. Ранее управление информировало о задержании Лазарева и девяти других участников ОПГ. По версии следствия, они совершили не менее шести тяжких преступлений, присвоив гособъекты, находившиеся в управлении ВГУЭС (сейчас ВВГУ). Фигуранты также подозреваются в хищении более шести миллионов рублей из средств гособоронзаказа, выделенных крупному судостроительному предприятию АО "Восточная верфь", одним из основных акционеров которого является Лазарев. Экс-ректор подозревается я в создании ОПГ. Сейчас он находится под домашним арестом. "Установлены новые эпизоды преступной деятельности бывшего ректора ВГУЭС Геннадия Лазарева, а также сотрудников образовательного центра ВГУЭС Светланы Ширшиковой, Аркадия Фурмана и Ольги Буглак, связанные с мошенничеством при осуществлении образовательного процесса и пользовании учебными корпусами университета. По версии следствия, обвиняемые в период с 1996 по 2024 год обманным путем похитили через подконтрольные им юридические лица 16 объектов имущества, принадлежащих министерству науки и высшего образования РФ", — говорится в сообщении. Для хищения фигуранты оформляли мнимые сделки, формировавшие задолженность ВГУЭС перед аффилированными ему подставными организациями. Далее для организации образовательного процесса помещения арендовались университетом. В дальнейшем участники ОПС подготовили иски и в судебном порядке взыскали с университета в пользу подконтрольной организации свыше 24 миллионов рублей за пользование помещениями. Кроме того, действовала схема обмана студентов: принятым на обучение в университет на бюджетной основе об этом не сообщалось, между сотрудниками аффилированной организации и учащимися заключался договор на оказание услуг по дополнительному образованию. Деньги уходили на счета подконтрольной организации. Также работала система погашения задолженностей по успеваемости: каждый студент мог за деньги закрыть свои долги по учебе. В апреле по уголовному делу Лазарева были задержаны и арестованы еще два фигуранта, в том числе бывший гендиректор АО "Восточная верфь" Олег Зубахин. Лазарев с 1995 года неоднократно избирался депутатом законодательного собрания Приморья.

https://ria.ru/20240322/arest-1934934419.html

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происшествия, россия, восточная верфь, владивостокский государственный университет экономики и сервиса (вгуэс)