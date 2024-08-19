https://ria.ru/20240819/dvorchik-1967199755.html

Боеприпасов произведенных Польшей за год не хватит на неделю, заявили в ЕП

Боеприпасов произведенных Польшей за год не хватит на неделю, заявили в ЕП - РИА Новости, 19.08.2024

Боеприпасов произведенных Польшей за год не хватит на неделю, заявили в ЕП

Число артиллерийских снарядов, производимых Польской оборонной промышленностью в год, хватит меньше чем на неделю ведения войны, заявил журналистам евродепутат, РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T22:38

2024-08-19T22:38

2024-08-19T22:54

матеуш моравецкий

польша

в мире

дональд туск

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ВАРШАВА, 19 авг - РИА Новости. Число артиллерийских снарядов, производимых Польской оборонной промышленностью в год, хватит меньше чем на неделю ведения войны, заявил журналистам евродепутат, бывший заместитель министра национальной обороны, экс-глава канцелярии премьера республики Михал Дворчик. Ранее издание Onet сообщило, что предыдущее правительство Польши подозревают в махинациях с программой создания резерва крупнокалиберных боеприпасов. Дворчик пояснил, что в Польше есть только одно предприятие, которое производит артиллерийские боеприпасы - фабрика Dezamet, принадлежащая Польской группе вооружений. Годовой объем производства составляет 30-40 тысяч снарядов. "Этого объема хватит менее чем на неделю ведения войны. Это показывает масштаб проблемы", - сказал Дворчик. По данным Onet, за неделю до своей отставки экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий подписал секретное постановление, обязывающее закупать у компании "Польские боеприпасы" снаряды на сумму до 12 миллиардов злотых (около 3 миллиардов долларов). Компания не собиралась создавать производственные мощности, как планировалось, а лишь занималась их закупкой за границей с последующей перепродажей в рамках выполнения госзаказов. Нынешний премьер Польши Дональд Туск заподозрил, что его предшественник Моравецкий имеет в этом личный финансовый интерес. "Матеуш, то, что ты умеешь делать бизнес на респираторах, масках, визах или генераторах все знали давно. Но что на боеприпасах тоже и это на 14 миллиардов?", - написал Туск в соцести Х.

https://ria.ru/20240819/ekspert-1966994699.html

https://ria.ru/20240818/polsha-1966938835.html

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матеуш моравецкий, польша, в мире, дональд туск