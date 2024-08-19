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Боеприпасов произведенных Польшей за год не хватит на неделю, заявили в ЕП - РИА Новости, 19.08.2024
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22:38 19.08.2024 (обновлено: 22:54 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/dvorchik-1967199755.html
Боеприпасов произведенных Польшей за год не хватит на неделю, заявили в ЕП
Боеприпасов произведенных Польшей за год не хватит на неделю, заявили в ЕП - РИА Новости, 19.08.2024
Боеприпасов произведенных Польшей за год не хватит на неделю, заявили в ЕП
Число артиллерийских снарядов, производимых Польской оборонной промышленностью в год, хватит меньше чем на неделю ведения войны, заявил журналистам евродепутат, РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T22:38
2024-08-19T22:54
матеуш моравецкий
польша
в мире
дональд туск
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ВАРШАВА, 19 авг - РИА Новости. Число артиллерийских снарядов, производимых Польской оборонной промышленностью в год, хватит меньше чем на неделю ведения войны, заявил журналистам евродепутат, бывший заместитель министра национальной обороны, экс-глава канцелярии премьера республики Михал Дворчик. Ранее издание Onet сообщило, что предыдущее правительство Польши подозревают в махинациях с программой создания резерва крупнокалиберных боеприпасов. Дворчик пояснил, что в Польше есть только одно предприятие, которое производит артиллерийские боеприпасы - фабрика Dezamet, принадлежащая Польской группе вооружений. Годовой объем производства составляет 30-40 тысяч снарядов. "Этого объема хватит менее чем на неделю ведения войны. Это показывает масштаб проблемы", - сказал Дворчик. По данным Onet, за неделю до своей отставки экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий подписал секретное постановление, обязывающее закупать у компании "Польские боеприпасы" снаряды на сумму до 12 миллиардов злотых (около 3 миллиардов долларов). Компания не собиралась создавать производственные мощности, как планировалось, а лишь занималась их закупкой за границей с последующей перепродажей в рамках выполнения госзаказов. Нынешний премьер Польши Дональд Туск заподозрил, что его предшественник Моравецкий имеет в этом личный финансовый интерес. "Матеуш, то, что ты умеешь делать бизнес на респираторах, масках, визах или генераторах все знали давно. Но что на боеприпасах тоже и это на 14 миллиардов?", - написал Туск в соцести Х.
https://ria.ru/20240819/ekspert-1966994699.html
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матеуш моравецкий, польша, в мире, дональд туск
Матеуш Моравецкий, Польша, В мире, Дональд Туск
Боеприпасов произведенных Польшей за год не хватит на неделю, заявили в ЕП

Дворчик: произведенных за год боеприпасов в Польше не хватит на неделю войны

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ВАРШАВА, 19 авг - РИА Новости. Число артиллерийских снарядов, производимых Польской оборонной промышленностью в год, хватит меньше чем на неделю ведения войны, заявил журналистам евродепутат, бывший заместитель министра национальной обороны, экс-глава канцелярии премьера республики Михал Дворчик.
Ранее издание Onet сообщило, что предыдущее правительство Польши подозревают в махинациях с программой создания резерва крупнокалиберных боеприпасов.
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Дворчик пояснил, что в Польше есть только одно предприятие, которое производит артиллерийские боеприпасы - фабрика Dezamet, принадлежащая Польской группе вооружений. Годовой объем производства составляет 30-40 тысяч снарядов.
"Этого объема хватит менее чем на неделю ведения войны. Это показывает масштаб проблемы", - сказал Дворчик.
По данным Onet, за неделю до своей отставки экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий подписал секретное постановление, обязывающее закупать у компании "Польские боеприпасы" снаряды на сумму до 12 миллиардов злотых (около 3 миллиардов долларов). Компания не собиралась создавать производственные мощности, как планировалось, а лишь занималась их закупкой за границей с последующей перепродажей в рамках выполнения госзаказов.
Нынешний премьер Польши Дональд Туск заподозрил, что его предшественник Моравецкий имеет в этом личный финансовый интерес.
"Матеуш, то, что ты умеешь делать бизнес на респираторах, масках, визах или генераторах все знали давно. Но что на боеприпасах тоже и это на 14 миллиардов?", - написал Туск в соцести Х.
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