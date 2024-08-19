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В Пермском крае автомобиль насмерть сбил ребенка
В Пермском крае автомобиль насмерть сбил ребенка - РИА Новости, 19.08.2024
В Пермском крае автомобиль насмерть сбил ребенка
Автомобиль насмерть сбил десятилетнего мальчика в пермском Чусовом, проводится проверка, сообщает региональное управление СК РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T20:50
2024-08-19T20:50
2024-08-19T20:50
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ПЕРМЬ, 19 авг - РИА Новости. Автомобиль насмерть сбил десятилетнего мальчика в пермском Чусовом, проводится проверка, сообщает региональное управление СК РФ в Telegram-канале. "По факту ДТП, в результате которого скончался десятилетний мальчик, начата процессуальная проверка", - говорится в сообщении. Сотрудники СК осматривают место происшествия. На фото с участка улицы, где произошло ДТП, виден автомобиль синего цвета, у передних колес машины лежит детский велосипед, одно колесо которого закатилось под левое колесо легковушки. В соцсетях пользователи указывают, что инцидент случился поселке Лямино, который находится примерно в 10 километрах от Чусового.
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происшествия, чусовой, россия, следственный комитет россии (ск рф), пермский край, дтп
Происшествия, Чусовой, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Пермский край, ДТП
В Пермском крае автомобиль насмерть сбил ребенка
В Пермском крае десятилетний мальчик погиб в ДТП с легковушкой