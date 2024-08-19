https://ria.ru/20240819/dtp-1967188338.html

В Пермском крае автомобиль насмерть сбил ребенка

В Пермском крае автомобиль насмерть сбил ребенка - РИА Новости, 19.08.2024

В Пермском крае автомобиль насмерть сбил ребенка

Автомобиль насмерть сбил десятилетнего мальчика в пермском Чусовом, проводится проверка, сообщает региональное управление СК РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T20:50

2024-08-19T20:50

2024-08-19T20:50

происшествия

чусовой

россия

следственный комитет россии (ск рф)

пермский край

дтп

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ПЕРМЬ, 19 авг - РИА Новости. Автомобиль насмерть сбил десятилетнего мальчика в пермском Чусовом, проводится проверка, сообщает региональное управление СК РФ в Telegram-канале. "По факту ДТП, в результате которого скончался десятилетний мальчик, начата процессуальная проверка", - говорится в сообщении. Сотрудники СК осматривают место происшествия. На фото с участка улицы, где произошло ДТП, виден автомобиль синего цвета, у передних колес машины лежит детский велосипед, одно колесо которого закатилось под левое колесо легковушки. В соцсетях пользователи указывают, что инцидент случился поселке Лямино, который находится примерно в 10 километрах от Чусового.

https://ria.ru/20240819/moskva-1967183788.html

чусовой

россия

пермский край

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происшествия, чусовой, россия, следственный комитет россии (ск рф), пермский край, дтп