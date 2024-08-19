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Над Курской областью уничтожили украинский дрон - РИА Новости, 19.08.2024
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10:23 19.08.2024 (обновлено: 10:31 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/dron-1966995429.html
Над Курской областью уничтожили украинский дрон
Над Курской областью уничтожили украинский дрон - РИА Новости, 19.08.2024
Над Курской областью уничтожили украинский дрон
Российская ПВО утром в понедельник уничтожила украинский беспилотник самолетного типа над Курской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T10:23
2024-08-19T10:31
курская область
россия
происшествия
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Российская ПВО утром в понедельник уничтожила украинский беспилотник самолетного типа над Курской областью, сообщило Минобороны РФ."Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области. 19 августа около 09.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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курская область, россия, происшествия
Курская область, Россия, Происшествия
Над Курской областью уничтожили украинский дрон

Минобороны: ПВО уничтожила украинский беспилотник над Курской областью

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Российская ПВО утром в понедельник уничтожила украинский беспилотник самолетного типа над Курской областью, сообщило Минобороны РФ.
«
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области. 19 августа около 09.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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