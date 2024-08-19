https://ria.ru/20240819/dron-1966995429.html

Над Курской областью уничтожили украинский дрон

Над Курской областью уничтожили украинский дрон - РИА Новости, 19.08.2024

Над Курской областью уничтожили украинский дрон

Российская ПВО утром в понедельник уничтожила украинский беспилотник самолетного типа над Курской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T10:23

2024-08-19T10:23

2024-08-19T10:31

курская область

россия

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_0:293:3072:2021_1920x0_80_0_0_a16cea4d9e1603e0ec76a0e6fa3c99b1.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Российская ПВО утром в понедельник уничтожила украинский беспилотник самолетного типа над Курской областью, сообщило Минобороны РФ."Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области. 19 августа около 09.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240318/muzhestvo-1933858369.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, россия, происшествия