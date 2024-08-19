https://ria.ru/20240819/dorogi-1966954708.html

Названы регионы — лидеры по наименьшему числу ДТП на дорогах

Названы регионы — лидеры по наименьшему числу ДТП на дорогах - РИА Новости, 19.08.2024

Названы регионы — лидеры по наименьшему числу ДТП на дорогах

Наименьшее количество ДТП с пострадавшими в России за первое полугодие 2024 года зафиксировано в Чечне, Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах,... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T00:07

2024-08-19T00:07

2024-08-19T00:43

россия

чукотский автономный округ

томская область

риа рейтинг

общество

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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Наименьшее количество ДТП с пострадавшими в России за первое полугодие 2024 года зафиксировано в Чечне, Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах, наибольшая аварийность отмечена в Туве, Калмыкии, Омской области, свидетельствует исследование РИА Новости*.В целом по странеВ январе-июне 2024 года, по данным МВД РФ, в России были зарегистрированы 56,4 тысячи ДТП с пострадавшими, что всего на 0,1% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Число пострадавших в ДТП также почти не изменилось – количество погибших выросло по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 1%, а число раненых снизилось на 0,8%. Количественный состав регионов, где аварийность на дорогах выросла, и субъектов Федерации, где ситуация улучшилась, распределился примерно поровну.Для оценки ситуации в этой сфере эксперты РИА Новости составили рейтинг российских регионов по аварийности на дорогах на основе данных МВД. Он строится на основе ранжирования регионов по количеству ДТП с пострадавшими в первом полугодии 2024 года на 100 тысяч единиц автотранспортных средств, которые включают автобусы, грузовые и легковые автомобили. В рейтинг также включены данные по динамике ДТП с пострадавшими и по числу пострадавших в ДТП на 100 тысяч жителей региона.Отличие более чем в 20 разВ целом по Российской Федерации по итогам января-июня 2024 года на 100 тысяч единиц автотранспорта приходится 95,2 ДТП с пострадавшими. При этом значение показателя в разных регионах различается очень существенно – самый низкий и самый высокий показатель отличаются более чем в 20 раз.Явным лидером рейтинга со значительным отрывом является Чечня, где по итогам первого полугодия 2024 года на 100 тысяч единиц автотранспорта приходится 11,1 случаев ДТП с пострадавшими. Это в восемь с половиной раз ниже, чем по стране в целом и почти в четыре раза ниже, чем в регионе, занимающем второе место. Республика также занимает лучшую позицию и по числу пострадавших в ДТП на 100 тысяч жителей.В первую пятерку рейтинга также входят Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, Московская и Томская области, где количество ДТП с пострадавшими на 100 тысяч единиц автотранспорта меньше 50. Лучше среднероссийского уровня значение показателя у 36 регионов.Замыкают рейтинг Тува и Калмыкия, где по итогам первых шести месяцев 2024 года на 100 тысяч единиц автотранспорта приходится, соответственно, 265,1 и 219,4 случаев ДТП с пострадавшими, что более чем в два раза выше общероссийского уровня. Кроме названных, еще в шести регионах количество ДТП с пострадавшими на 100 тысяч единиц автотранспорта по итогам января — июня 2024 года превысило 150.Изменение обстановкиПо итогам первого полугодия 2024 года регионы, где ситуация с аварийностью на дорогах улучшилась или ухудшилась, распределились примерно поровну: по сравнению с аналогичным периодом 2023 года в 43 регионах число ДТП с пострадавшими снизилось и в 42 субъектах выросло. Лидером по снижению стала Брянская область, где количество ДТП с пострадавшими по итогам шести месяцев 2024 года снизилось по сравнению с тем же периодом 2023 года на 30%. В пятнадцати регионах темпы снижения количества ДТП с пострадавшими находились в диапазоне от 10% до 20%. Таким образом, в 16 регионах темпы снижения числа ДТП с пострадавшими превысили 10%.Выросло количество ДТП с пострадавшими в 42 регионах, из которых в шести более чем на 30% – в Ненецком автономном округе, Камчатском крае, Томской области, Хакасии, на Алтае и в Псковской области.Оценка по количеству пострадавшихВ первом полугодии 2024 года в России в ДТП пострадали (ранены или погибли) 76,4 тысячи человек, что в пересчете на 100 тысяч человек населения составляет 52,3. Ниже общероссийского уровня число пострадавших в ДТП на 100 тысяч человек населения в 32 регионах.Лидером по данному показателю и также со значительным отрывом является Чечня, где по итогам первого полугодия 2024 года на 100 тысяч человек населения приходится 5,2 пострадавших в ДТП, что в 10 раз ниже общероссийского уровня. За ней следуют Брянская, Московская, Томская области, Чукотский автономный округ, Ингушетия, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, где этот показатель изменяется в диапазоне от 20 до 30.Хуже всего ситуация в Калмыкии и Тюменской области, где значение показателя превышает 100 пострадавших в ДТП на 100 тысяч жителей.*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

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https://ria.ru/20240812/dorogi-1965789233.html

https://ria.ru/20240812/remont-1965794332.html

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чукотский автономный округ

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россия, чукотский автономный округ, томская область, риа рейтинг, общество