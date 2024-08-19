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"Это прорыв фронта". На Украине сделали заявление о Донбассе
"Это прорыв фронта". На Украине сделали заявление о Донбассе - РИА Новости, 19.08.2024
"Это прорыв фронта". На Украине сделали заявление о Донбассе
Российские войска скоро могут совершить прорыв в Донбассе на Покровском направлении, заявил отставной офицер СБУ Олег Стариков в эфире YouTube-канала Politeka... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T15:08
2024-08-19T15:08
2024-08-19T16:59
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Российские войска скоро могут совершить прорыв в Донбассе на Покровском направлении, заявил отставной офицер СБУ Олег Стариков в эфире YouTube-канала Politeka Online."Продвигаются они на Покровском и Торецком направлениях очень быстро.<…> На этих направлениях тактический кризис. <…> Он в любой момент может перейти в оперативный. Это прорыв фронта", — отметил он.По словам полковника, российские войска нарастили темпы наступления на этих направлениях. Стариков назвал ситуацию на фронте тяжелой. При этом он добавил, что тактический кризис назревает и на Южнодонецком направлении.В воскресенье Минобороны сообщило, что российские войска освободили село Свиридоновка в ДНР. Свиридоновка — небольшое село к северо-западу от освобожденного 12 августа Лисичного. Расположено на южном берегу реки Казенный Торец, вдоль которой российские войска теперь могут двигаться дальше на запад, к Красноармейску (украинское название — Покровск).
https://ria.ru/20240819/ukraina-1966677347.html
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Специальная военная операция на Украине, Донбасс, В мире, Олег Стариков, Служба безопасности Украины, Украина, Донецкая Народная Республика
"Это прорыв фронта". На Украине сделали заявление о Донбассе
Экс-полковник СБУ: российские войска могут прорвать фронт в Донбассе