https://ria.ru/20240819/donbass-1967092217.html

"Это прорыв фронта". На Украине сделали заявление о Донбассе

"Это прорыв фронта". На Украине сделали заявление о Донбассе - РИА Новости, 19.08.2024

"Это прорыв фронта". На Украине сделали заявление о Донбассе

Российские войска скоро могут совершить прорыв в Донбассе на Покровском направлении, заявил отставной офицер СБУ Олег Стариков в эфире YouTube-канала Politeka... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T15:08

2024-08-19T15:08

2024-08-19T16:59

специальная военная операция на украине

донбасс

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олег стариков

служба безопасности украины

украина

донецкая народная республика

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Российские войска скоро могут совершить прорыв в Донбассе на Покровском направлении, заявил отставной офицер СБУ Олег Стариков в эфире YouTube-канала Politeka Online."Продвигаются они на Покровском и Торецком направлениях очень быстро.<…> На этих направлениях тактический кризис. <…> Он в любой момент может перейти в оперативный. Это прорыв фронта", — отметил он.По словам полковника, российские войска нарастили темпы наступления на этих направлениях. Стариков назвал ситуацию на фронте тяжелой. При этом он добавил, что тактический кризис назревает и на Южнодонецком направлении.В воскресенье Минобороны сообщило, что российские войска освободили село Свиридоновка в ДНР. Свиридоновка — небольшое село к северо-западу от освобожденного 12 августа Лисичного. Расположено на южном берегу реки Казенный Торец, вдоль которой российские войска теперь могут двигаться дальше на запад, к Красноармейску (украинское название — Покровск).

https://ria.ru/20240819/ukraina-1966677347.html

https://ria.ru/20240818/soyuzniki-1966656772.html

донбасс

украина

донецкая народная республика

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донбасс, в мире, олег стариков, служба безопасности украины, украина, донецкая народная республика