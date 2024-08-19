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Умер ведущий телемостов между СССР и США Фил Донахью
Умер ведущий телемостов между СССР и США Фил Донахью - РИА Новости, 19.08.2024
Умер ведущий телемостов между СССР и США Фил Донахью
Американский тележурналист Фил Донахью умер в возрасте 88 лет, сообщил телеканал NBC. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T16:58
2024-08-19T16:58
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ВАШИНГТОН, 19 авг — РИА Новости. Американский тележурналист Фил Донахью умер в возрасте 88 лет, сообщил телеканал NBC.Телеведущий "скончался дома в окружении своей семьи, в том числе супруги Марло Томас, с которой они прожили 44 года, его детей, внуков и любимой собаки, золотистого ретривера по имени Чарли", — говорится в полученном редакцией утреннего шоу TODAY заявлении семьи.Уточняется, что смерть наступила вследствие "продолжительной болезни".Донахью считается одним из основоположников жанра дневных тематических ток-шоу, которые записывают в студии с участием зрителей. Шоу Фила Донахью, пишет NBC, "было одной из самых влиятельных программ своего времени", оно шло в эфире в течение рекордных 29 лет, до 1996 года.Устоялось мнение, что Фил Донахью оказал значительное влияние на формирование жанра ток-шоу и в России. Именно он вместе с Владимиром Познером в 80-х годах проводил знаменитые телемосты между США и СССР.В 1987-м Донахью посетил Советский Союз, записанные во время визита программы позднее показали и по советскому телевидению. Вместе с Познером в начале 90-х Донахью стал организатором еженедельных телевстреч за круглым столом "Познер и Донахью", они шли в эфире CNBC и стали площадкой для обсуждения спорных вопросов различной тематики.Журналист фактически завершил телекарьеру в 2002 году. Покинув телевидение, он занимался продюсированием документального кино.На счету Донахью несколько наград академии телевидения США Emmy.
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в мире, фил донахью, сша
Умер ведущий телемостов между СССР и США Фил Донахью
Ведущий телемостов между СССР и США Фил Донахью умер в возрасте 88 лет
ВАШИНГТОН, 19 авг — РИА Новости.
Американский тележурналист Фил Донахью умер в возрасте 88 лет, сообщил телеканал NBC
.
Телеведущий "скончался дома в окружении своей семьи, в том числе супруги Марло Томас, с которой они прожили 44 года, его детей, внуков и любимой собаки, золотистого ретривера по имени Чарли", — говорится в полученном редакцией утреннего шоу TODAY заявлении семьи.
Уточняется, что смерть наступила вследствие "продолжительной болезни".
Донахью считается одним из основоположников жанра дневных тематических ток-шоу, которые записывают в студии с участием зрителей. Шоу Фила Донахью, пишет NBC, "было одной из самых влиятельных программ своего времени", оно шло в эфире в течение рекордных 29 лет, до 1996 года.
Устоялось мнение, что Фил Донахью оказал значительное влияние на формирование жанра ток-шоу и в России. Именно он вместе с Владимиром Познером
в 80-х годах проводил знаменитые телемосты между США и СССР.
В 1987-м Донахью посетил Советский Союз, записанные во время визита программы позднее показали и по советскому телевидению. Вместе с Познером в начале 90-х Донахью стал организатором еженедельных телевстреч за круглым столом "Познер и Донахью", они шли в эфире CNBC и стали площадкой для обсуждения спорных вопросов различной тематики.
Журналист фактически завершил телекарьеру в 2002 году. Покинув телевидение, он занимался продюсированием документального кино.
На счету Донахью несколько наград академии телевидения США Emmy.