https://ria.ru/20240819/dnr-1967073489.html

Гагин: Запад хочет переложить вину за атаку на Курскую область на Сырского

Гагин: Запад хочет переложить вину за атаку на Курскую область на Сырского - РИА Новости, 19.08.2024

Гагин: Запад хочет переложить вину за атаку на Курскую область на Сырского

Заявления о том, что главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский не проинформировал западные страны о подготовке операции по вторжению РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T14:17

2024-08-19T14:17

2024-08-19T14:17

курская область

россия

донецкая народная республика

александр сырский

ян гагин

владимир путин

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Заявления о том, что главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский не проинформировал западные страны о подготовке операции по вторжению в Курскую область, наивны – таким образом делаются попытки обелить НАТО, сняв с альянса ответственность за эту операцию, заявил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. Ранее в журнале Economist вышла публикация со ссылкой на неназванный источник, в которой заявлялось, что Сырский скрыл от Запада план вторжения в Курскую область, а также отмечалось, что до этой операции главком ВСУ мог быть отправлен в отставку, однако теперь его статус укрепился. "Выходит, на этапах подготовки Сырский тайным образом брал и аккумулировал сотни единиц техники, тысячи единиц личного состава. При том, что на донецком фронте сложился явный дефицит личного состава, то есть украинские солдаты у нас тут гибнут пачками каждый день, а Сырский там что-то аккумулирует, и об этом никто не знает. Это наивно", - сказал Гагин. Он отметил, что подобные заявления делаются по указке хозяев Киева из НАТО. "Они сейчас стараются просто найти козла отпущения в лице Сырского для того, чтобы он нес ответственность, потому что вопрос становится не просто военным, а геополитическим, куда вовлечены страны НАТО. Потому что вот уже налицо использование оружия производства стран НАТО, нанесение ударов по территории в старых границах России, которое якобы было не согласовано. Кроме того, там идут наемники и, возможно, кадровые военные НАТО", - уточнил Гагин. Он добавил, что Сырского обвиняют и в том, что он якобы обманул военных, участвовавших во вторжении. "Как их можно обмануть, если большинство из них - не собранные по городам Украины мобилизованные, а самые квалифицированные боевые кадры?! Они были специально подготовлены, операция была четко спланирована с участием иностранных спецслужб. То есть сказать, что это была самодеятельность какого-то одного офицера – это глупо. Это просто попытка обелить партнеров из НАТО", - подчеркнул он. Он напомнил и о скандале с итальянскими журналистами, которые нарушили российскую границу, заехав в Курскую область. "А теперь все пытаются "отмотать назад", что они здесь ни при чем, это Сырский вовлек в свою операцию 10 тысяч военных. Возможно, его сейчас прилюдно накажут, возможно, уволят, или он покается, скажет, что так больше не будет. Но интернет все помнит, и это тоже станет материалами для международного военного трибунала после нашей победы", - считает Гагин. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 18 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 3 460 военнослужащих, 50 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240819/syrskiy-1966961286.html

https://ria.ru/20240815/nato-1966313891.html

https://ria.ru/20240812/gagin-1965808826.html

курская область

россия

донецкая народная республика

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курская область, россия, донецкая народная республика, александр сырский, ян гагин, владимир путин, нато, вооруженные силы украины