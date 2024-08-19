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Гагин: Запад хочет переложить вину за атаку на Курскую область на Сырского - РИА Новости, 19.08.2024
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14:17 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/dnr-1967073489.html
Гагин: Запад хочет переложить вину за атаку на Курскую область на Сырского
Гагин: Запад хочет переложить вину за атаку на Курскую область на Сырского - РИА Новости, 19.08.2024
Гагин: Запад хочет переложить вину за атаку на Курскую область на Сырского
Заявления о том, что главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский не проинформировал западные страны о подготовке операции по вторжению РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T14:17
2024-08-19T14:17
курская область
россия
донецкая народная республика
александр сырский
ян гагин
владимир путин
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Заявления о том, что главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский не проинформировал западные страны о подготовке операции по вторжению в Курскую область, наивны – таким образом делаются попытки обелить НАТО, сняв с альянса ответственность за эту операцию, заявил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. Ранее в журнале Economist вышла публикация со ссылкой на неназванный источник, в которой заявлялось, что Сырский скрыл от Запада план вторжения в Курскую область, а также отмечалось, что до этой операции главком ВСУ мог быть отправлен в отставку, однако теперь его статус укрепился. "Выходит, на этапах подготовки Сырский тайным образом брал и аккумулировал сотни единиц техники, тысячи единиц личного состава. При том, что на донецком фронте сложился явный дефицит личного состава, то есть украинские солдаты у нас тут гибнут пачками каждый день, а Сырский там что-то аккумулирует, и об этом никто не знает. Это наивно", - сказал Гагин. Он отметил, что подобные заявления делаются по указке хозяев Киева из НАТО. "Они сейчас стараются просто найти козла отпущения в лице Сырского для того, чтобы он нес ответственность, потому что вопрос становится не просто военным, а геополитическим, куда вовлечены страны НАТО. Потому что вот уже налицо использование оружия производства стран НАТО, нанесение ударов по территории в старых границах России, которое якобы было не согласовано. Кроме того, там идут наемники и, возможно, кадровые военные НАТО", - уточнил Гагин. Он добавил, что Сырского обвиняют и в том, что он якобы обманул военных, участвовавших во вторжении. "Как их можно обмануть, если большинство из них - не собранные по городам Украины мобилизованные, а самые квалифицированные боевые кадры?! Они были специально подготовлены, операция была четко спланирована с участием иностранных спецслужб. То есть сказать, что это была самодеятельность какого-то одного офицера – это глупо. Это просто попытка обелить партнеров из НАТО", - подчеркнул он. Он напомнил и о скандале с итальянскими журналистами, которые нарушили российскую границу, заехав в Курскую область. "А теперь все пытаются "отмотать назад", что они здесь ни при чем, это Сырский вовлек в свою операцию 10 тысяч военных. Возможно, его сейчас прилюдно накажут, возможно, уволят, или он покается, скажет, что так больше не будет. Но интернет все помнит, и это тоже станет материалами для международного военного трибунала после нашей победы", - считает Гагин. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 18 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 3 460 военнослужащих, 50 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240819/syrskiy-1966961286.html
https://ria.ru/20240815/nato-1966313891.html
https://ria.ru/20240812/gagin-1965808826.html
курская область
россия
донецкая народная республика
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курская область, россия, донецкая народная республика, александр сырский, ян гагин, владимир путин, нато, вооруженные силы украины
Курская область, Россия, Донецкая Народная Республика, Александр Сырский, Ян Гагин, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины
Гагин: Запад хочет переложить вину за атаку на Курскую область на Сырского

Гагин: заявления, что Сырский не проинформировал НАТО об атаке наивны

© Фото : Офис президента УкраиныКомандующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский
Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© Фото : Офис президента Украины
Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Заявления о том, что главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский не проинформировал западные страны о подготовке операции по вторжению в Курскую область, наивны – таким образом делаются попытки обелить НАТО, сняв с альянса ответственность за эту операцию, заявил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин.
Ранее в журнале Economist вышла публикация со ссылкой на неназванный источник, в которой заявлялось, что Сырский скрыл от Запада план вторжения в Курскую область, а также отмечалось, что до этой операции главком ВСУ мог быть отправлен в отставку, однако теперь его статус укрепился.
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"Выходит, на этапах подготовки Сырский тайным образом брал и аккумулировал сотни единиц техники, тысячи единиц личного состава. При том, что на донецком фронте сложился явный дефицит личного состава, то есть украинские солдаты у нас тут гибнут пачками каждый день, а Сырский там что-то аккумулирует, и об этом никто не знает. Это наивно", - сказал Гагин.
Он отметил, что подобные заявления делаются по указке хозяев Киева из НАТО.
"Они сейчас стараются просто найти козла отпущения в лице Сырского для того, чтобы он нес ответственность, потому что вопрос становится не просто военным, а геополитическим, куда вовлечены страны НАТО. Потому что вот уже налицо использование оружия производства стран НАТО, нанесение ударов по территории в старых границах России, которое якобы было не согласовано. Кроме того, там идут наемники и, возможно, кадровые военные НАТО", - уточнил Гагин.
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Он добавил, что Сырского обвиняют и в том, что он якобы обманул военных, участвовавших во вторжении.
"Как их можно обмануть, если большинство из них - не собранные по городам Украины мобилизованные, а самые квалифицированные боевые кадры?! Они были специально подготовлены, операция была четко спланирована с участием иностранных спецслужб. То есть сказать, что это была самодеятельность какого-то одного офицера – это глупо. Это просто попытка обелить партнеров из НАТО", - подчеркнул он.
Он напомнил и о скандале с итальянскими журналистами, которые нарушили российскую границу, заехав в Курскую область.
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"А теперь все пытаются "отмотать назад", что они здесь ни при чем, это Сырский вовлек в свою операцию 10 тысяч военных. Возможно, его сейчас прилюдно накажут, возможно, уволят, или он покается, скажет, что так больше не будет. Но интернет все помнит, и это тоже станет материалами для международного военного трибунала после нашей победы", - считает Гагин.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 18 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 3 460 военнослужащих, 50 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
 
Курская областьРоссияДонецкая Народная РеспубликаАлександр СырскийЯн ГагинВладимир ПутинНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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