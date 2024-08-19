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Украинские власти начали эвакуацию детей из Красноармейского района в ДНР

Украинские власти начали эвакуацию детей из Красноармейского района в ДНР - РИА Новости, 19.08.2024

Украинские власти начали эвакуацию детей из Красноармейского района в ДНР

Принудительная эвакуация семей с детьми началась из населенных пунктов Красноармейского (украинское название - Покровского) района на подконтрольной ВСУ части... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T13:48

2024-08-19T13:48

2024-08-19T13:49

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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вооруженные силы рф

красноармейск

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Принудительная эвакуация семей с детьми началась из населенных пунктов Красноармейского (украинское название - Покровского) района на подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной республики, сообщил в понедельник назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. "Начинаем принудительную эвакуацию семей с детьми из Покровской общины. Здесь до сих пор живет более 53 тысяч человек, в том числе почти 4 тысячи детей, но за последнее время фронт подошел слишком близко к Покровскому району и на это следует реагировать должным образом", - написал Филашкин в своем Telegram-канале. Ранее украинское министерство реинтеграции заявило о начале принудительной эвакуации детей еще из шести населенных пунктов в подконтрольной ВСУ части ДНР.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

красноармейск

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф, красноармейск