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Украинские власти начали эвакуацию детей из Красноармейского района в ДНР
Украинские власти начали эвакуацию детей из Красноармейского района в ДНР - РИА Новости, 19.08.2024
Украинские власти начали эвакуацию детей из Красноармейского района в ДНР
Принудительная эвакуация семей с детьми началась из населенных пунктов Красноармейского (украинское название - Покровского) района на подконтрольной ВСУ части... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T13:48
2024-08-19T13:48
2024-08-19T13:49
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Принудительная эвакуация семей с детьми началась из населенных пунктов Красноармейского (украинское название - Покровского) района на подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной республики, сообщил в понедельник назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. "Начинаем принудительную эвакуацию семей с детьми из Покровской общины. Здесь до сих пор живет более 53 тысяч человек, в том числе почти 4 тысячи детей, но за последнее время фронт подошел слишком близко к Покровскому району и на это следует реагировать должным образом", - написал Филашкин в своем Telegram-канале. Ранее украинское министерство реинтеграции заявило о начале принудительной эвакуации детей еще из шести населенных пунктов в подконтрольной ВСУ части ДНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ, Красноармейск
Украинские власти начали эвакуацию детей из Красноармейского района в ДНР
Украина начала принудительную эвакуацию детей из Красноармейского района в ДНР