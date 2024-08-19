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Украинские власти начали эвакуацию детей из Красноармейского района в ДНР - РИА Новости, 19.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:48 19.08.2024 (обновлено: 13:49 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/dnr-1967061981.html
Украинские власти начали эвакуацию детей из Красноармейского района в ДНР
Украинские власти начали эвакуацию детей из Красноармейского района в ДНР - РИА Новости, 19.08.2024
Украинские власти начали эвакуацию детей из Красноармейского района в ДНР
Принудительная эвакуация семей с детьми началась из населенных пунктов Красноармейского (украинское название - Покровского) района на подконтрольной ВСУ части... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T13:48
2024-08-19T13:49
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
вооруженные силы рф
красноармейск
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Принудительная эвакуация семей с детьми началась из населенных пунктов Красноармейского (украинское название - Покровского) района на подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной республики, сообщил в понедельник назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. "Начинаем принудительную эвакуацию семей с детьми из Покровской общины. Здесь до сих пор живет более 53 тысяч человек, в том числе почти 4 тысячи детей, но за последнее время фронт подошел слишком близко к Покровскому району и на это следует реагировать должным образом", - написал Филашкин в своем Telegram-канале. Ранее украинское министерство реинтеграции заявило о начале принудительной эвакуации детей еще из шести населенных пунктов в подконтрольной ВСУ части ДНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
россия
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф, красноармейск
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ, Красноармейск
Украинские власти начали эвакуацию детей из Красноармейского района в ДНР

Украина начала принудительную эвакуацию детей из Красноармейского района в ДНР

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСтела на въезде в город Красноармейск
Стела на въезде в город Красноармейск - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Стела на въезде в город Красноармейск. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Принудительная эвакуация семей с детьми началась из населенных пунктов Красноармейского (украинское название - Покровского) района на подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной республики, сообщил в понедельник назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
"Начинаем принудительную эвакуацию семей с детьми из Покровской общины. Здесь до сих пор живет более 53 тысяч человек, в том числе почти 4 тысячи детей, но за последнее время фронт подошел слишком близко к Покровскому району и на это следует реагировать должным образом", - написал Филашкин в своем Telegram-канале.
Ранее украинское министерство реинтеграции заявило о начале принудительной эвакуации детей еще из шести населенных пунктов в подконтрольной ВСУ части ДНР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныРоссияВооруженные силы РФКрасноармейск
 
 
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