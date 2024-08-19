https://ria.ru/20240819/dnr-1967005551.html

В ДНР трое осужденных заблокировали сотрудников колонии

В ДНР трое осужденных заблокировали сотрудников колонии - РИА Новости, 19.08.2024

В ДНР трое осужденных заблокировали сотрудников колонии

Сотрудники исправительной колонии №12 в ДНР пресекли противоправные действия троих осужденных, заблокировавших работников учреждения, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T10:59

2024-08-19T10:59

2024-08-19T10:59

донецкая народная республика

россия

енакиево

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

общество

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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Сотрудники исправительной колонии №12 в ДНР пресекли противоправные действия троих осужденных, заблокировавших работников учреждения, сообщили РИА Новости в пресс-бюро ФСИН РФ. "Девятнадцатого августа в ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Донецкой Народной Республике трое осужденных совершили противоправные действия в отношении сотрудников учреждения, выразившиеся в блокировании последних и препятствии осуществления ими должностных полномочий", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что в результате действий сотрудников колонии противоправная деятельность осужденных была пресечена. Никто не пострадал. Учреждение, находящееся в Енакиево неподалеку от Донецка, функционирует в штатном режиме.

https://ria.ru/20230922/pobeg-1897945574.html

донецкая народная республика

россия

енакиево

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донецкая народная республика, россия, енакиево, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), общество