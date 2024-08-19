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В ДНР трое осужденных заблокировали сотрудников колонии
В ДНР трое осужденных заблокировали сотрудников колонии - РИА Новости, 19.08.2024
В ДНР трое осужденных заблокировали сотрудников колонии
Сотрудники исправительной колонии №12 в ДНР пресекли противоправные действия троих осужденных, заблокировавших работников учреждения, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T10:59
2024-08-19T10:59
2024-08-19T10:59
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общество
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Сотрудники исправительной колонии №12 в ДНР пресекли противоправные действия троих осужденных, заблокировавших работников учреждения, сообщили РИА Новости в пресс-бюро ФСИН РФ. "Девятнадцатого августа в ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Донецкой Народной Республике трое осужденных совершили противоправные действия в отношении сотрудников учреждения, выразившиеся в блокировании последних и препятствии осуществления ими должностных полномочий", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что в результате действий сотрудников колонии противоправная деятельность осужденных была пресечена. Никто не пострадал. Учреждение, находящееся в Енакиево неподалеку от Донецка, функционирует в штатном режиме.
https://ria.ru/20230922/pobeg-1897945574.html
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донецкая народная республика, россия, енакиево, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), общество
Донецкая Народная Республика, Россия, Енакиево, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Общество
В ДНР трое осужденных заблокировали сотрудников колонии
ФСИН: трое осужденных блокировали сотрудников колонии в ДНР, никто не пострадал