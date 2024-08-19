https://ria.ru/20240819/diversanty-1967020745.html

Российские морпехи взяли в плен в Курской области 19 украинских диверсантов

Российские морпехи взяли в плен в Курской области 19 украинских диверсантов - РИА Новости, 19.08.2024

Российские морпехи взяли в плен в Курской области 19 украинских диверсантов

В Курской области морпехи взяли в плен большую группу украинских диверсантов, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T11:46

2024-08-19T11:46

2024-08-19T12:10

специальная военная операция на украине

курская область

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

черноморский флот вмф россии

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КУРСК, 19 авг — РИА Новости. В Курской области морпехи взяли в плен большую группу украинских диверсантов, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства.Морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота захватили у Ольговки диверсионно-разведывательную группу из 19 украинских военнослужащих.Они принадлежат к 22-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить. По данным на 18 августа, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 3460 военнослужащих и 50 танков.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240818/spetsoperatsiya-1966845845.html

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курская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Бойцы ВСУ сдаются в плен у населенного пункта Ольговка в Курской области Российские морпехи 810-й бригады взяли в плен украинскую ДРГ из 19 военнослужащих 22-й бригады ВСУ у населенного пункта Ольговка в Курской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. 2024-08-19T11:46 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, черноморский флот вмф россии