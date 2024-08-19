https://ria.ru/20240819/diversanty-1967020745.html
Российские морпехи взяли в плен в Курской области 19 украинских диверсантов
Российские морпехи взяли в плен в Курской области 19 украинских диверсантов - РИА Новости, 19.08.2024
Российские морпехи взяли в плен в Курской области 19 украинских диверсантов
В Курской области морпехи взяли в плен большую группу украинских диверсантов, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T11:46
2024-08-19T11:46
2024-08-19T12:10
специальная военная операция на украине
курская область
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
черноморский флот вмф россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967022926_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_185f6aee732a9c455b0820afa2c80c44.jpg
КУРСК, 19 авг — РИА Новости. В Курской области морпехи взяли в плен большую группу украинских диверсантов, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства.Морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота захватили у Ольговки диверсионно-разведывательную группу из 19 украинских военнослужащих.Они принадлежат к 22-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить. По данным на 18 августа, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 3460 военнослужащих и 50 танков.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240818/spetsoperatsiya-1966845845.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967022926_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0a4764cd210b0da52cc5395f9f06422d.jpg
Бойцы ВСУ сдаются в плен у населенного пункта Ольговка в Курской области
Российские морпехи 810-й бригады взяли в плен украинскую ДРГ из 19 военнослужащих 22-й бригады ВСУ у населенного пункта Ольговка в Курской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
2024-08-19T11:46
true
PT0M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, черноморский флот вмф россии
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Черноморский флот ВМФ России
Российские морпехи взяли в плен в Курской области 19 украинских диверсантов
Морпехи ЧФ захватили в Курской области группу из 19 украинских диверсантов