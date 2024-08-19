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Российские морпехи взяли в плен в Курской области 19 украинских диверсантов - РИА Новости, 19.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:46 19.08.2024 (обновлено: 12:10 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/diversanty-1967020745.html
Российские морпехи взяли в плен в Курской области 19 украинских диверсантов
Российские морпехи взяли в плен в Курской области 19 украинских диверсантов - РИА Новости, 19.08.2024
Российские морпехи взяли в плен в Курской области 19 украинских диверсантов
В Курской области морпехи взяли в плен большую группу украинских диверсантов, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T11:46
2024-08-19T12:10
специальная военная операция на украине
курская область
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
черноморский флот вмф россии
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КУРСК, 19 авг — РИА Новости. В Курской области морпехи взяли в плен большую группу украинских диверсантов, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства.Морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота захватили у Ольговки диверсионно-разведывательную группу из 19 украинских военнослужащих.Они принадлежат к 22-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить. По данным на 18 августа, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 3460 военнослужащих и 50 танков.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240818/spetsoperatsiya-1966845845.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Ольга Фомченкова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Бойцы ВСУ сдаются в плен у населенного пункта Ольговка в Курской области
Российские морпехи 810-й бригады взяли в плен украинскую ДРГ из 19 военнослужащих 22-й бригады ВСУ у населенного пункта Ольговка в Курской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
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РИА Новости
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курская область, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, черноморский флот вмф россии
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Черноморский флот ВМФ России
Российские морпехи взяли в плен в Курской области 19 украинских диверсантов

Морпехи ЧФ захватили в Курской области группу из 19 украинских диверсантов

Читать ria.ru в
КУРСК, 19 авг — РИА Новости. В Курской области морпехи взяли в плен большую группу украинских диверсантов, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства.
Морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота захватили у Ольговки диверсионно-разведывательную группу из 19 украинских военнослужащих.
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Вчера, 08:02
Они принадлежат к 22-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.
Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.
По данным на 18 августа, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 3460 военнослужащих и 50 танков.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФЧерноморский флот ВМФ России
 
 
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