https://ria.ru/20240819/diagnoz-1966960512.html
СМИ: одноногому боевику "Айдара"* поставили внезапный диагноз
СМИ: одноногому боевику "Айдара"* поставили внезапный диагноз - РИА Новости, 19.08.2024
СМИ: одноногому боевику "Айдара"* поставили внезапный диагноз
Лишившемуся ноги боевику украинского штурмового батальона "Айдар"* Станиславу Дегтяру диагностировали во время медкомиссии беременность, сообщило издание... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T02:00
2024-08-19T02:00
2024-08-19T11:20
в мире
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769998_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_ce9a90f1703c18d687fc494c261b0f6a.jpg
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Лишившемуся ноги боевику украинского штурмового батальона "Айдар"* Станиславу Дегтяру диагностировали во время медкомиссии беременность, сообщило издание "Страна.ua"."По словам представителя "Айдара"* Станислава Дегтяра, <…> ему написали два диагноза, которые освобождают от службы, — жалобу на ампутированную ногу и беременность", — говорится в публикации.Как рассказал сам Дегтяр, заключение о "беременности" ему выдал хирург, а невропатолог написал, что у него есть жалобы на отсутствие ноги.Боевик "Айдара"* назвал такое отношение украинских врачей "неуважением к ветеранам".Нацбатальон "Айдар"* создали в мае 2014 года. Радикальная организация "Правый сектор"* также укомплектовала его своими боевиками. Финансировал батальон олигарх Игорь Коломойский, также числящийся в реестре террористов и экстремистов.* Организация, внесенная в реестр террористов и экстремистов и запрещенная на территории России.
https://ria.ru/20240417/aydar-1940574879.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769998_65:0:992:695_1920x0_80_0_0_db885785dac9eb9b2a4d815fa6af1858.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
СМИ: одноногому боевику "Айдара"* поставили внезапный диагноз
"Страна.ua": боевику Айдара диагностировали беременность на медкомиссии
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Лишившемуся ноги боевику украинского штурмового батальона "Айдар"* Станиславу Дегтяру диагностировали во время медкомиссии беременность, сообщило издание "Страна.ua".
«
"По словам представителя "Айдара"* Станислава Дегтяра, <…> ему написали два диагноза, которые освобождают от службы, — жалобу на ампутированную ногу и беременность", — говорится в публикации.
Как рассказал сам Дегтяр, заключение о "беременности" ему выдал хирург, а невропатолог написал, что у него есть жалобы на отсутствие ноги.
Боевик "Айдара"* назвал такое отношение украинских врачей "неуважением к ветеранам".
Нацбатальон "Айдар"* создали в мае 2014 года. Радикальная организация "Правый сектор"* также укомплектовала его своими боевиками. Финансировал батальон олигарх Игорь Коломойский, также числящийся в реестре террористов и экстремистов.
* Организация, внесенная в реестр террористов и экстремистов и запрещенная на территории России.