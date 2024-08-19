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СМИ: одноногому боевику "Айдара"* поставили внезапный диагноз - РИА Новости, 19.08.2024
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02:00 19.08.2024 (обновлено: 11:20 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/diagnoz-1966960512.html
СМИ: одноногому боевику "Айдара"* поставили внезапный диагноз
СМИ: одноногому боевику "Айдара"* поставили внезапный диагноз - РИА Новости, 19.08.2024
СМИ: одноногому боевику "Айдара"* поставили внезапный диагноз
Лишившемуся ноги боевику украинского штурмового батальона "Айдар"* Станиславу Дегтяру диагностировали во время медкомиссии беременность, сообщило издание... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T02:00
2024-08-19T11:20
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Лишившемуся ноги боевику украинского штурмового батальона "Айдар"* Станиславу Дегтяру диагностировали во время медкомиссии беременность, сообщило издание "Страна.ua".&quot;По словам представителя &quot;Айдара&quot;* Станислава Дегтяра, &lt;…&gt; ему написали два диагноза, которые освобождают от службы, — жалобу на ампутированную ногу и беременность&quot;, — говорится в публикации.Как рассказал сам Дегтяр, заключение о "беременности" ему выдал хирург, а невропатолог написал, что у него есть жалобы на отсутствие ноги.Боевик "Айдара"* назвал такое отношение украинских врачей "неуважением к ветеранам".Нацбатальон "Айдар"* создали в мае 2014 года. Радикальная организация "Правый сектор"* также укомплектовала его своими боевиками. Финансировал батальон олигарх Игорь Коломойский, также числящийся в реестре террористов и экстремистов.* Организация, внесенная в реестр террористов и экстремистов и запрещенная на территории России.
https://ria.ru/20240417/aydar-1940574879.html
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в мире, украина
В мире, Украина
СМИ: одноногому боевику "Айдара"* поставили внезапный диагноз

"Страна.ua": боевику Айдара диагностировали беременность на медкомиссии

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Лишившемуся ноги боевику украинского штурмового батальона "Айдар"* Станиславу Дегтяру диагностировали во время медкомиссии беременность, сообщило издание "Страна.ua".
«

"По словам представителя "Айдара"* Станислава Дегтяра, <…> ему написали два диагноза, которые освобождают от службы, — жалобу на ампутированную ногу и беременность", — говорится в публикации.

Как рассказал сам Дегтяр, заключение о "беременности" ему выдал хирург, а невропатолог написал, что у него есть жалобы на отсутствие ноги.
Боевик "Айдара"* назвал такое отношение украинских врачей "неуважением к ветеранам".
Нацбатальон "Айдар"* создали в мае 2014 года. Радикальная организация "Правый сектор"* также укомплектовала его своими боевиками. Финансировал батальон олигарх Игорь Коломойский, также числящийся в реестре террористов и экстремистов.
* Организация, внесенная в реестр террористов и экстремистов и запрещенная на территории России.
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