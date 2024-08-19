https://ria.ru/20240819/diagnoz-1966960512.html

СМИ: одноногому боевику "Айдара"* поставили внезапный диагноз

СМИ: одноногому боевику "Айдара"* поставили внезапный диагноз - РИА Новости, 19.08.2024

СМИ: одноногому боевику "Айдара"* поставили внезапный диагноз

Лишившемуся ноги боевику украинского штурмового батальона "Айдар"* Станиславу Дегтяру диагностировали во время медкомиссии беременность, сообщило издание... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T02:00

2024-08-19T02:00

2024-08-19T11:20

в мире

украина

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Лишившемуся ноги боевику украинского штурмового батальона "Айдар"* Станиславу Дегтяру диагностировали во время медкомиссии беременность, сообщило издание "Страна.ua"."По словам представителя "Айдара"* Станислава Дегтяра, <…> ему написали два диагноза, которые освобождают от службы, — жалобу на ампутированную ногу и беременность", — говорится в публикации.Как рассказал сам Дегтяр, заключение о "беременности" ему выдал хирург, а невропатолог написал, что у него есть жалобы на отсутствие ноги.Боевик "Айдара"* назвал такое отношение украинских врачей "неуважением к ветеранам".Нацбатальон "Айдар"* создали в мае 2014 года. Радикальная организация "Правый сектор"* также укомплектовала его своими боевиками. Финансировал батальон олигарх Игорь Коломойский, также числящийся в реестре террористов и экстремистов.* Организация, внесенная в реестр террористов и экстремистов и запрещенная на территории России.

https://ria.ru/20240417/aydar-1940574879.html

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