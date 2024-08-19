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На Западе раскрыли новые детали подготовки ВСУ к атаке под Курском
На Западе раскрыли новые детали подготовки ВСУ к атаке под Курском - РИА Новости, 19.08.2024
На Западе раскрыли новые детали подготовки ВСУ к атаке под Курском
Главком ВСУ Александр Сырский не стал делиться с западными партнерами планами наступления на Курскую область, пишет Economist. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T04:36
2024-08-19T04:36
2024-08-19T04:36
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский не стал делиться с западными партнерами планами наступления на Курскую область, пишет Economist."Западные союзники намеренно не были поставлены в известность о предстоящей операции (в Курской области. — Прим. ред.)", — говорится в статье.По информации издания, украинское командование не сообщало союзникам о своих планах, чтобы те не пытались помешать Киеву. Запад поставили перед фактом, поэтому он не стал возражать, утверждается в публикации.ВСУ утром 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
https://ria.ru/20240819/ataka-1966964268.html
https://ria.ru/20240819/syrskiy-1966961286.html
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в мире, курская область, россия, киев, александр сырский, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, Курская область, Россия, Киев, Александр Сырский, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
На Западе раскрыли новые детали подготовки ВСУ к атаке под Курском
Economist: Сырский утаил от Запада намерение атаковать Курскую область