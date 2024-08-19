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В Иркутской области двух депутатов лишили полномочий за сокрытие данных
В Иркутской области двух депутатов лишили полномочий за сокрытие данных - РИА Новости, 19.08.2024
В Иркутской области двух депутатов лишили полномочий за сокрытие данных
Суд в Иркутской области поддержал требования прокуратуры о досрочном прекращении полномочий двух депутатов как утративших доверие, они скрыли данные о доходах и РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T14:38
2024-08-19T14:38
2024-08-19T14:38
иркутская область
происшествия
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ИРКУТСК, 19 авг - РИА Новости. Суд в Иркутской области поддержал требования прокуратуры о досрочном прекращении полномочий двух депутатов как утративших доверие, они скрыли данные о доходах и сделках, сообщает областная прокуратура. Сотрудники прокуратуры провели проверку сведений о доходах, расходах и имуществе депутатов думы Казачинско-Ленского района за 2022 год. По данным ведомства, один из них не внес в декларацию информацию о покупке автомобиля, стоимость которого превышала общий доход депутата за три года. Второй не подал сведения об отсутствии у него в 2022 году сделок. В соответствии с требованиями антикоррупционного закона депутаты подлежат освобождению от должности в связи с утратой доверия. "Прокуратура обратилась в суд с исковыми заявлениями о досрочном прекращении полномочий депутатов думы Казачинско-Ленского района. Суд требования прокуратуры удовлетворил", - говорится в сообщении. Исполнение судебных актов проконтролирует прокуратура района.
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иркутская область
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иркутская область, происшествия
Иркутская область, Происшествия
В Иркутской области двух депутатов лишили полномочий за сокрытие данных
В Иркутской области 2 депутатов лишили полномочий за сокрытие данных о доходах