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Алена Делона похоронят в часовне рядом с его собаками - РИА Новости, 19.08.2024
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14:10 19.08.2024 (обновлено: 21:14 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/delon-1967068026.html
Алена Делона похоронят в часовне рядом с его собаками
Алена Делона похоронят в часовне рядом с его собаками - РИА Новости, 19.08.2024
Алена Делона похоронят в часовне рядом с его собаками
Алена Делона, согласно его воле, похоронят на этой неделе в коммуне Души на севере Франции, где он жил, в часовне, на территории которой покоятся 35 его собак,... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T14:10
2024-08-19T21:14
ален делон
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Алена Делона, согласно его воле, похоронят на этой неделе в коммуне Души на севере Франции, где он жил, в часовне, на территории которой покоятся 35 его собак, сообщил в понедельник телеканал BFMTV. "Ален Делон будет похоронен в середине недели в Души, департамент Луарэ, где он прожил почти полвека, в строгой конфиденциальности в соответствии с пожеланиями актера. &lt;…&gt; Похороны пройдут в часовне, которую он выбрал заранее", — говорится в сообщении. Актера похоронят рядом с его 35 собаками. За всю жизнь у Делона, который активно выступал за защиту прав животных, было более 50 собак. В интервью Paris Match в 2018 году он сказал, что если умрет раньше своего пса Лубо, то ветеринар усыпит животное, чтобы они покоились вместе. Делон тогда объяснял это нежеланием знать, что пес умрет, страдая без хозяина. Актер не хотел пышных похорон и был против любых крупных мероприятий по этому поводу. Несмотря на это, рассматривается возможность провести публичную церемонию с участием коллег-актеров для всех, кто хочет отдать последнюю дань уважения Делону, сообщает телеканал. В воскресенье французские СМИ сообщили, что Ален Делон скончался в возрасте 88 лет. Подробности смерти легенды французского кинематографа пока не приводятся. Французский актер театра и кино, режиссер и сценарист Ален Делон получил наибольшую известность благодаря своим ролям в фильмах "Рокко и его братья" (1960), "На ярком солнце" (1960), "Самурай" (1967), "Двое в городе" (1973). Ален Делон является обладателем премии "Сезар" за фильм "Наша история" и почетной премии Берлинского международного кинофестиваля. На Каннском фестивале 2019 года он стал обладателем почетной "Золотой пальмовой ветви" за вклад в кинематограф.
https://ria.ru/20240818/delon-1966878358.html
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ален делон, франция, в мире
Ален Делон, Франция, В мире
Алена Делона похоронят в часовне рядом с его собаками

Алена Делона похоронят в часовне в коммуне Души рядом с его 35 собаками

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАлен Делон
Ален Делон - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Ален Делон. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Алена Делона, согласно его воле, похоронят на этой неделе в коммуне Души на севере Франции, где он жил, в часовне, на территории которой покоятся 35 его собак, сообщил в понедельник телеканал BFMTV.
"Ален Делон будет похоронен в середине недели в Души, департамент Луарэ, где он прожил почти полвека, в строгой конфиденциальности в соответствии с пожеланиями актера. <…> Похороны пройдут в часовне, которую он выбрал заранее", — говорится в сообщении.
Актера похоронят рядом с его 35 собаками. За всю жизнь у Делона, который активно выступал за защиту прав животных, было более 50 собак. В интервью Paris Match в 2018 году он сказал, что если умрет раньше своего пса Лубо, то ветеринар усыпит животное, чтобы они покоились вместе. Делон тогда объяснял это нежеланием знать, что пес умрет, страдая без хозяина.
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Актер не хотел пышных похорон и был против любых крупных мероприятий по этому поводу. Несмотря на это, рассматривается возможность провести публичную церемонию с участием коллег-актеров для всех, кто хочет отдать последнюю дань уважения Делону, сообщает телеканал.
В воскресенье французские СМИ сообщили, что Ален Делон скончался в возрасте 88 лет. Подробности смерти легенды французского кинематографа пока не приводятся.
Французский актер театра и кино, режиссер и сценарист Ален Делон получил наибольшую известность благодаря своим ролям в фильмах "Рокко и его братья" (1960), "На ярком солнце" (1960), "Самурай" (1967), "Двое в городе" (1973). Ален Делон является обладателем премии "Сезар" за фильм "Наша история" и почетной премии Берлинского международного кинофестиваля. На Каннском фестивале 2019 года он стал обладателем почетной "Золотой пальмовой ветви" за вклад в кинематограф.
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