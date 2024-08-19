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Дания разрешила ВСУ наносить удары по России своим оружием - РИА Новости, 19.08.2024
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16:43 19.08.2024 (обновлено: 17:24 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/daniya-1967128402.html
Дания разрешила ВСУ наносить удары по России своим оружием
Дания разрешила ВСУ наносить удары по России своим оружием - РИА Новости, 19.08.2024
Дания разрешила ВСУ наносить удары по России своим оружием
Глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что ВСУ вправе наносить удары по территории России переданным Украине датским вооружением его слова приводит... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T16:43
2024-08-19T17:24
россия
курская область
ларс лёкке расмуссен
вооруженные силы украины
нато
в мире
дания
мид дании‎
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что ВСУ вправе наносить удары по территории России переданным Украине датским вооружением его слова приводит телерадиокомпания DR. "Если... наносить удары по инфраструктуре или военным объектам (противника в рамках вторжения на его территорию - ред.), то это вполне в рамках правил войны... Нельзя устанавливать такое ограничение, по которому (датское - ред.) вооружение может использоваться только на украинской территории", - сказал Расмуссен. По мнению Расмуссена, "самооборона" якобы вполне может включать в себя заход на территорию противника. Согласно телерадиокомпании, глава датского МИД также подчеркнул, что применение датского оружия на российской земле "входит в рамки правил". Как заявил ранее помощник президента РФ Николай Патрушев, нападение ВСУ на Курскую область было спланировано при участии НАТО и спецслужб Запада, без их участия и прямой поддержки Киев бы не рискнул зайти на территорию России. Он добавил, что "именно Запад поставил преступную хунту во главе Украины, страны НАТО накачали Киев оружием, военными инструкторами, в постоянном режиме снабжают разведданными и контролируют действия неонацистов". А по словам посла РФ в ФРГ Сергея Нечаева, нападение Украины на Курскую область продемонстрировало, что западное оружие нужно Киеву не для защиты собственных территорий, а для осуществления террора. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 19 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих, 54 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
https://ria.ru/20240818/polsha-1966938835.html
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россия, курская область, ларс лёкке расмуссен, вооруженные силы украины, нато, в мире, дания, мид дании‎
Россия, Курская область, Ларс Лёкке Расмуссен, Вооруженные силы Украины, НАТО, В мире, Дания, МИД Дании‎
Дания разрешила ВСУ наносить удары по России своим оружием

Глава МИД Дании Расмуссен: ВСУ вправе бить по России датским оружием

© iStock.com / olli0815Здание Министерства иностранных дел Дании в Копенгагене
Здание Министерства иностранных дел Дании в Копенгагене - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© iStock.com / olli0815
Здание Министерства иностранных дел Дании в Копенгагене. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что ВСУ вправе наносить удары по территории России переданным Украине датским вооружением его слова приводит телерадиокомпания DR.
"Если... наносить удары по инфраструктуре или военным объектам (противника в рамках вторжения на его территорию - ред.), то это вполне в рамках правил войны... Нельзя устанавливать такое ограничение, по которому (датское - ред.) вооружение может использоваться только на украинской территории", - сказал Расмуссен.
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По мнению Расмуссена, "самооборона" якобы вполне может включать в себя заход на территорию противника. Согласно телерадиокомпании, глава датского МИД также подчеркнул, что применение датского оружия на российской земле "входит в рамки правил".
Как заявил ранее помощник президента РФ Николай Патрушев, нападение ВСУ на Курскую область было спланировано при участии НАТО и спецслужб Запада, без их участия и прямой поддержки Киев бы не рискнул зайти на территорию России. Он добавил, что "именно Запад поставил преступную хунту во главе Украины, страны НАТО накачали Киев оружием, военными инструкторами, в постоянном режиме снабжают разведданными и контролируют действия неонацистов".
А по словам посла РФ в ФРГ Сергея Нечаева, нападение Украины на Курскую область продемонстрировало, что западное оружие нужно Киеву не для защиты собственных территорий, а для осуществления террора.
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Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 19 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих, 54 танка.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
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