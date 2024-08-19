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RT объявил программу фестиваля "RT.Док: Время наших героев" в Дагестане - РИА Новости, 19.08.2024
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19:31 19.08.2024 (обновлено: 21:17 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/dagestan-1967170744.html
RT объявил программу фестиваля "RT.Док: Время наших героев" в Дагестане
RT объявил программу фестиваля "RT.Док: Время наших героев" в Дагестане - РИА Новости, 19.08.2024
RT объявил программу фестиваля "RT.Док: Время наших героев" в Дагестане
Телеканал RT объявил программу II Международного фестиваля документального кино "RT.Док: Время наших героев" в Дагестане. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T19:31
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Телеканал RT объявил программу II Международного фестиваля документального кино "RT.Док: Время наших героев" в Дагестане.Мероприятие пройдет в годовщину 25-летия разгрома международных бандформирований на территории региона с 4 по 6 сентября в Дагестанском государственном кумыкском театре имени Алимпаши Салаватова. В программе — 15 фильмов о героях СВО, военных, медиках, волонтерах, военкорах, деятелях культуры, а также о военных событиях 1999 года.Фестиваль откроется премьерой фильма автора-документалиста RT Руслана Гусарова и режиссера Артема Сомова "Будем жить". В фильме — истории трех бойцов, каждый из которых пережил тяжелые ранения в зоне спецоперации."Ребятам, вернувшимся с войны, надо помогать. Один из героев нашего фильма родом с Кавказа. И его история, и то, что происходит сейчас вокруг него, многим людям в Дагестане знакомо и понятно", — рассказывает режиссер.Как подчеркнула руководитель документального канала RT и генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева, военные корреспонденты и герои СВО не только пишут историю страны, но и видят все своими глазами и доносят правду."Важно помнить уроки прошлого и фиксировать сегодняшний день, чтобы потом невозможно было подменить факты и переписать историю", — отметила она.В рамках фестиваля состоятся еще четыре премьеры.В фильме "Вербовщики: куклы и кукловоды" военкор Ольга Кирий расскажет об изощренных методах обработки молодежи западными спецслужбами на освобожденных территориях Донбасса.Лента Олеси Лукьянчиковой "Позывной Царь" посвящена потомку русского императора Николая I, который отправился защищать Донбасс.Фильм "Общими молитвами" документалистов RT Екатерины Китайцевой о двух священнослужителях разных конфессий — православном и мусульманине. Вместе они ездят в зону СВО, где поддерживают бойцов и без споров и разногласий делят трудности и опасности.Новая лента дагестанского автора и режиссера Марианы Магомедовой "Непокоренные. Дагестан-99" посвящена героизму ополченцев и тому, как республика сохранила свою целостность и традиции в составе России.Кроме того, в дни фестиваля пройдут встречи с режиссерами, авторами и героями фильмов. Так, писатель и телеведущий Павел Астахов примет участие в дискуссии "Чудо на войне: как молитва помогает в окопах". Помимо этого, запланирован круглый стол: "Победа мужества: 25-летие разгрома международных бандформирований". Об искусстве информационных войн расскажут всемирно известные пранкеры Вован и Лексус, которые специально прилетят в Махачкалу.В фойе государственного Кумыкского театра имени Алимпаши Салаватова разместится выставка портретов бойцов и военкоров "Донбасский уголь" Екатерины Яковлевой. Также пройдет акция "Письмо герою", гости смогут написать слова поддержки бойцам на передовую.Мероприятие можно будет посетить бесплатно, предварительно зарегистрировавшись на сайте фестиваля.
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"RT. Док: Время наших героев"
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донбасс, кавказ, россия, николай i, павел астахов, телеканал rt
Донбасс, Кавказ, Россия, Николай I, Павел Астахов, Телеканал RT
RT объявил программу фестиваля "RT.Док: Время наших героев" в Дагестане

RT объявил программу фестиваля "RT.Док: Время наших героев" в Дагестане

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Телеканал RT объявил программу II Международного фестиваля документального кино "RT.Док: Время наших героев" в Дагестане.
Мероприятие пройдет в годовщину 25-летия разгрома международных бандформирований на территории региона с 4 по 6 сентября в Дагестанском государственном кумыкском театре имени Алимпаши Салаватова. В программе — 15 фильмов о героях СВО, военных, медиках, волонтерах, военкорах, деятелях культуры, а также о военных событиях 1999 года.
© RT

Кадр киноленты "Фильм о железном человеке"

Кадр из фильма Фильм о Железном человеке

Кадр киноленты "Фильм о железном человеке"

© RT
1 из 5
© RT

Фрагмент картины "Фильм о железном человеке"

Кадр из фильма Фильм о Железном человеке

Фрагмент картины "Фильм о железном человеке"

© RT
2 из 5
© RT

Кадр киноленты "Фильм о железном человеке"

Кадр из фильма Фильм о Железном человеке

Кадр киноленты "Фильм о железном человеке"

© RT
3 из 5
© RT

Сцена из картины "Фильм о железном человеке"

Кадр из фильма Фильм о Железном человеке

Сцена из картины "Фильм о железном человеке"

© RT
4 из 5
© RT

Кадр кино "Фильм о железном человеке"

Кадр из фильма Фильм о Железном человеке

Кадр кино "Фильм о железном человеке"

© RT
5 из 5

Кадр киноленты "Фильм о железном человеке"

© RT
1 из 5

Фрагмент картины "Фильм о железном человеке"

© RT
2 из 5

Кадр киноленты "Фильм о железном человеке"

© RT
3 из 5

Сцена из картины "Фильм о железном человеке"

© RT
4 из 5

Кадр кино "Фильм о железном человеке"

© RT
5 из 5
Фестиваль откроется премьерой фильма автора-документалиста RT Руслана Гусарова и режиссера Артема Сомова "Будем жить". В фильме — истории трех бойцов, каждый из которых пережил тяжелые ранения в зоне спецоперации.
"Ребятам, вернувшимся с войны, надо помогать. Один из героев нашего фильма родом с Кавказа. И его история, и то, что происходит сейчас вокруг него, многим людям в Дагестане знакомо и понятно", — рассказывает режиссер.
© RTКадр из фильма "Будем жить"
Обложка фильма Будем жить
Кадр из фильма "Будем жить"
© RT
1 из 10
© RT

Фрагмент киноленты "Будем жить"

Кадр из фильма Будем жить

Фрагмент киноленты "Будем жить"

© RT
2 из 10
© RTКадр из фильма "Будем жить"
Кадр из фильма Будем жить
Кадр из фильма "Будем жить"
© RT
3 из 10
© RT

Сцена из фильма "Будем жить"

Кадр из фильма Будем жить

Сцена из фильма "Будем жить"

© RT
4 из 10
© RT

Кадр картины "Будем жить"

Кадр из фильма Будем жить

Кадр картины "Будем жить"

© RT
5 из 10
© RT

Фрагмент фильма "Будем жить"

Кадр из фильма Будем жить

Фрагмент фильма "Будем жить"

© RT
6 из 10
© RTКадр из фильма "Будем жить"
Кадр из фильма Будем жить
Кадр из фильма "Будем жить"
© RT
7 из 10
© RT

Сцена из киноленты "Будем жить"

Кадр из фильма Будем жить

Сцена из киноленты "Будем жить"

© RT
8 из 10
© RTКадр из фильма "Будем жить"
Кадр из фильма Будем жить
Кадр из фильма "Будем жить"
© RT
9 из 10
© RT

Фрагмент фильма "Будем жить"

Кадр из фильма Будем жить

Фрагмент фильма "Будем жить"

© RT
10 из 10
Кадр из фильма "Будем жить"
© RT
1 из 10

Фрагмент киноленты "Будем жить"

© RT
2 из 10
Кадр из фильма "Будем жить"
© RT
3 из 10

Сцена из фильма "Будем жить"

© RT
4 из 10

Кадр картины "Будем жить"

© RT
5 из 10

Фрагмент фильма "Будем жить"

© RT
6 из 10
Кадр из фильма "Будем жить"
© RT
7 из 10

Сцена из киноленты "Будем жить"

© RT
8 из 10
Кадр из фильма "Будем жить"
© RT
9 из 10

Фрагмент фильма "Будем жить"

© RT
10 из 10
Как подчеркнула руководитель документального канала RT и генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева, военные корреспонденты и герои СВО не только пишут историю страны, но и видят все своими глазами и доносят правду.
«
"Важно помнить уроки прошлого и фиксировать сегодняшний день, чтобы потом невозможно было подменить факты и переписать историю", — отметила она.
В рамках фестиваля состоятся еще четыре премьеры.
В фильме "Вербовщики: куклы и кукловоды" военкор Ольга Кирий расскажет об изощренных методах обработки молодежи западными спецслужбами на освобожденных территориях Донбасса.
© RTКадр из фильма "Вербовщики"
Кадр из фильма Вербовщики
Кадр из фильма "Вербовщики"
© RT
1 из 11
© RT

Фрагмент кино "Вербовщики"

Кадр из фильма Вербовщики

Фрагмент кино "Вербовщики"

© RT
2 из 11
© RTКадр из фильма "Вербовщики"
Кадр из фильма Вербовщики
Кадр из фильма "Вербовщики"
© RT
3 из 11
© RT

Сцена из фильма "Вербовщики"

Кадр из фильма Вербовщики

Сцена из фильма "Вербовщики"

© RT
4 из 11
© RT

Кадр киноленты "Вербовщики"

Кадр из фильма Вербовщики

Кадр киноленты "Вербовщики"

© RT
5 из 11
© RT

Фрагмент фильма "Вербовщики"

Кадр из фильма Вербовщики

Фрагмент фильма "Вербовщики"

© RT
6 из 11
© RTКадр из фильма "Вербовщики"
Кадр из фильма Вербовщики
Кадр из фильма "Вербовщики"
© RT
7 из 11
© RT

Сцена кинокартины "Вербовщики"

Кадр из фильма Вербовщики

Сцена кинокартины "Вербовщики"

© RT
8 из 11
© RTКадр из фильма "Вербовщики"
Кадр из фильма Вербовщики
Кадр из фильма "Вербовщики"
© RT
9 из 11
© RT

Фрагмент фильма "Вербовщики"

Кадр из фильма Вербовщики

Фрагмент фильма "Вербовщики"

© RT
10 из 11
© RTКадр из фильма "Вербовщики"
Кадр из фильма Вербовщики
Кадр из фильма "Вербовщики"
© RT
11 из 11
Кадр из фильма "Вербовщики"
© RT
1 из 11

Фрагмент кино "Вербовщики"

© RT
2 из 11
Кадр из фильма "Вербовщики"
© RT
3 из 11

Сцена из фильма "Вербовщики"

© RT
4 из 11

Кадр киноленты "Вербовщики"

© RT
5 из 11

Фрагмент фильма "Вербовщики"

© RT
6 из 11
Кадр из фильма "Вербовщики"
© RT
7 из 11

Сцена кинокартины "Вербовщики"

© RT
8 из 11
Кадр из фильма "Вербовщики"
© RT
9 из 11

Фрагмент фильма "Вербовщики"

© RT
10 из 11
Кадр из фильма "Вербовщики"
© RT
11 из 11
Лента Олеси Лукьянчиковой "Позывной Царь" посвящена потомку русского императора Николая I, который отправился защищать Донбасс.
© RTКадр из фильма "Позывной Царь"
Кадр из фильма Позывной Царь
Кадр из фильма "Позывной Царь"
© RT
1 из 5
© RT

Фрагмент кино "Позывной Царь"

Кадр из фильма Позывной Царь

Фрагмент кино "Позывной Царь"

© RT
2 из 5
© RTКадр из фильма "Позывной Царь"
Кадр из фильма Позывной Царь
Кадр из фильма "Позывной Царь"
© RT
3 из 5
© RT

Сцена из кинокартины "Позывной Царь"

Кадр из фильма Позывной Царь

Сцена из кинокартины "Позывной Царь"

© RT
4 из 5
© RTКадр из фильма "Позывной Царь"
Кадр из фильма Позывной Царь
Кадр из фильма "Позывной Царь"
© RT
5 из 5
Кадр из фильма "Позывной Царь"
© RT
1 из 5

Фрагмент кино "Позывной Царь"

© RT
2 из 5
Кадр из фильма "Позывной Царь"
© RT
3 из 5

Сцена из кинокартины "Позывной Царь"

© RT
4 из 5
Кадр из фильма "Позывной Царь"
© RT
5 из 5
Фильм "Общими молитвами" документалистов RT Екатерины Китайцевой о двух священнослужителях разных конфессий — православном и мусульманине. Вместе они ездят в зону СВО, где поддерживают бойцов и без споров и разногласий делят трудности и опасности.
© RTКадр из фильма "Общими молитвами"
Кадр из фильма Общими молитвами
Кадр из фильма "Общими молитвами"
© RT
1 из 5
© RT

Сцена кино "Общими молитвами"

Кадр из фильма Общими молитвами

Сцена кино "Общими молитвами"

© RT
2 из 5
© RTКадр из фильма "Общими молитвами"
Кадр из фильма Общими молитвами
Кадр из фильма "Общими молитвами"
© RT
3 из 5
© RT

Фрагмент картины "Общими молитвами"

Кадр из фильма Общими молитвами

Фрагмент картины "Общими молитвами"

© RT
4 из 5
© RTКадр из фильма "Общими молитвами"
Кадр из фильма Общими молитвами
Кадр из фильма "Общими молитвами"
© RT
5 из 5
Кадр из фильма "Общими молитвами"
© RT
1 из 5

Сцена кино "Общими молитвами"

© RT
2 из 5
Кадр из фильма "Общими молитвами"
© RT
3 из 5

Фрагмент картины "Общими молитвами"

© RT
4 из 5
Кадр из фильма "Общими молитвами"
© RT
5 из 5
Новая лента дагестанского автора и режиссера Марианы Магомедовой "Непокоренные. Дагестан-99" посвящена героизму ополченцев и тому, как республика сохранила свою целостность и традиции в составе России.
Кроме того, в дни фестиваля пройдут встречи с режиссерами, авторами и героями фильмов. Так, писатель и телеведущий Павел Астахов примет участие в дискуссии "Чудо на войне: как молитва помогает в окопах". Помимо этого, запланирован круглый стол: "Победа мужества: 25-летие разгрома международных бандформирований". Об искусстве информационных войн расскажут всемирно известные пранкеры Вован и Лексус, которые специально прилетят в Махачкалу.
В фойе государственного Кумыкского театра имени Алимпаши Салаватова разместится выставка портретов бойцов и военкоров "Донбасский уголь" Екатерины Яковлевой. Также пройдет акция "Письмо герою", гости смогут написать слова поддержки бойцам на передовую.
Мероприятие можно будет посетить бесплатно, предварительно зарегистрировавшись на сайте фестиваля.
© RTПостер II Международного фестиваля документального кино "RT.Док: Время наших героев"
Постер II Международного фестиваля документального кино RT.Док: Время наших героев - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© RT
Постер II Международного фестиваля документального кино "RT.Док: Время наших героев"
 
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