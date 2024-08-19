https://ria.ru/20240819/dagestan-1967170744.html

RT объявил программу фестиваля "RT.Док: Время наших героев" в Дагестане

RT объявил программу фестиваля "RT.Док: Время наших героев" в Дагестане - РИА Новости, 19.08.2024

RT объявил программу фестиваля "RT.Док: Время наших героев" в Дагестане

Телеканал RT объявил программу II Международного фестиваля документального кино "RT.Док: Время наших героев" в Дагестане. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T19:31

2024-08-19T19:31

2024-08-19T21:17

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Телеканал RT объявил программу II Международного фестиваля документального кино "RT.Док: Время наших героев" в Дагестане.Мероприятие пройдет в годовщину 25-летия разгрома международных бандформирований на территории региона с 4 по 6 сентября в Дагестанском государственном кумыкском театре имени Алимпаши Салаватова. В программе — 15 фильмов о героях СВО, военных, медиках, волонтерах, военкорах, деятелях культуры, а также о военных событиях 1999 года.Фестиваль откроется премьерой фильма автора-документалиста RT Руслана Гусарова и режиссера Артема Сомова "Будем жить". В фильме — истории трех бойцов, каждый из которых пережил тяжелые ранения в зоне спецоперации."Ребятам, вернувшимся с войны, надо помогать. Один из героев нашего фильма родом с Кавказа. И его история, и то, что происходит сейчас вокруг него, многим людям в Дагестане знакомо и понятно", — рассказывает режиссер.Как подчеркнула руководитель документального канала RT и генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева, военные корреспонденты и герои СВО не только пишут историю страны, но и видят все своими глазами и доносят правду."Важно помнить уроки прошлого и фиксировать сегодняшний день, чтобы потом невозможно было подменить факты и переписать историю", — отметила она.В рамках фестиваля состоятся еще четыре премьеры.В фильме "Вербовщики: куклы и кукловоды" военкор Ольга Кирий расскажет об изощренных методах обработки молодежи западными спецслужбами на освобожденных территориях Донбасса.Лента Олеси Лукьянчиковой "Позывной Царь" посвящена потомку русского императора Николая I, который отправился защищать Донбасс.Фильм "Общими молитвами" документалистов RT Екатерины Китайцевой о двух священнослужителях разных конфессий — православном и мусульманине. Вместе они ездят в зону СВО, где поддерживают бойцов и без споров и разногласий делят трудности и опасности.Новая лента дагестанского автора и режиссера Марианы Магомедовой "Непокоренные. Дагестан-99" посвящена героизму ополченцев и тому, как республика сохранила свою целостность и традиции в составе России.Кроме того, в дни фестиваля пройдут встречи с режиссерами, авторами и героями фильмов. Так, писатель и телеведущий Павел Астахов примет участие в дискуссии "Чудо на войне: как молитва помогает в окопах". Помимо этого, запланирован круглый стол: "Победа мужества: 25-летие разгрома международных бандформирований". Об искусстве информационных войн расскажут всемирно известные пранкеры Вован и Лексус, которые специально прилетят в Махачкалу.В фойе государственного Кумыкского театра имени Алимпаши Салаватова разместится выставка портретов бойцов и военкоров "Донбасский уголь" Екатерины Яковлевой. Также пройдет акция "Письмо герою", гости смогут написать слова поддержки бойцам на передовую.Мероприятие можно будет посетить бесплатно, предварительно зарегистрировавшись на сайте фестиваля.

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донбасс, кавказ, россия, николай i, павел астахов, телеканал rt