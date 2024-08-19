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Чернышенко рассказал о заезде образовательного форума "Территория смыслов" - РИА Новости, 19.08.2024
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19:30 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/chernyshenko-1967170231.html
Чернышенко рассказал о заезде образовательного форума "Территория смыслов"
Чернышенко рассказал о заезде образовательного форума "Территория смыслов" - РИА Новости, 19.08.2024
Чернышенко рассказал о заезде образовательного форума "Территория смыслов"
Четвертый заезд "Единство" Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов", который проходит с 19 по 23 августа в Солнечногорске... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T19:30
2024-08-19T19:30
общество
солнечногорск
московская область (подмосковье)
россия
дмитрий чернышенко
единство
брикс
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Четвертый заезд "Единство" Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов", который проходит с 19 по 23 августа в Солнечногорске Московской области, объединил молодежь из 65 стран мира, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "На этой уникальной площадке собрались талантливые, креативные молодые люди, готовые предлагать новые прорывные идеи и создавать проекты. Это уже четвертый заезд, и он объединил молодежь из 65 стран мира. Одной из главных тем обсуждений станет многополярный мир", - сказал Чернышенко, повествуя участников. Вице-премьер также пожелал молодежи форума интересного общения, эффективной работы, новых дружеских знакомств и совместной продуктивной деятельности. "Я рассчитываю, что открытый живой диалог ребят из разных стран даст возможность не только обменяться идеями, но и подружиться, завести новые знакомства. Сегодня, прежде всего, вы, молодое поколение, играете важнейшую, ключевую роль в формировании общественного мнения и принятии многих решений", - сказал Чернышенко, добавив, что необходимо налаживать обмен между нашим самым главным капиталом будущего - молодежью. "Ваши инициативы и проекты, которые вы будете обсуждать, действительно помогут изменить мир к лучшему", – заключил вице-премьер. Форум "Территория смыслов" проходит с 1 по 30 августа 2024 года в Мастерской управления "Сенеж" в Солнечногорске Московской области. С 2015 года спикерами и гостями форума выступают известные политики, отраслевые эксперты, управленцы, лидеры общественного мнения, представители СМИ. Четвертый заезд будет состоять из двух смен "Территория многополярного мира" и "Территория диалога". Участниками заезда станут молодые лидеры БРИКС, лидеры иностранных НКО, соотечественники, молодые дипломаты, лидеры молодежных крыльев партий, представители молодёжных правительств и другие.
https://ria.ru/20240814/razuvaeva-1966147790.html
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солнечногорск
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общество, солнечногорск, московская область (подмосковье), россия, дмитрий чернышенко, единство, брикс
Общество, Солнечногорск, Московская область (Подмосковье), Россия, Дмитрий Чернышенко, Единство, БРИКС
Чернышенко рассказал о заезде образовательного форума "Территория смыслов"

Чернышенко: 4 заезд форума "Территория смыслов" объединил молодежь из 65 стран

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Четвертый заезд "Единство" Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов", который проходит с 19 по 23 августа в Солнечногорске Московской области, объединил молодежь из 65 стран мира, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"На этой уникальной площадке собрались талантливые, креативные молодые люди, готовые предлагать новые прорывные идеи и создавать проекты. Это уже четвертый заезд, и он объединил молодежь из 65 стран мира. Одной из главных тем обсуждений станет многополярный мир", - сказал Чернышенко, повествуя участников.
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Вице-премьер также пожелал молодежи форума интересного общения, эффективной работы, новых дружеских знакомств и совместной продуктивной деятельности.
"Я рассчитываю, что открытый живой диалог ребят из разных стран даст возможность не только обменяться идеями, но и подружиться, завести новые знакомства. Сегодня, прежде всего, вы, молодое поколение, играете важнейшую, ключевую роль в формировании общественного мнения и принятии многих решений", - сказал Чернышенко, добавив, что необходимо налаживать обмен между нашим самым главным капиталом будущего - молодежью.
"Ваши инициативы и проекты, которые вы будете обсуждать, действительно помогут изменить мир к лучшему", – заключил вице-премьер.
Форум "Территория смыслов" проходит с 1 по 30 августа 2024 года в Мастерской управления "Сенеж" в Солнечногорске Московской области.
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С 2015 года спикерами и гостями форума выступают известные политики, отраслевые эксперты, управленцы, лидеры общественного мнения, представители СМИ.
Четвертый заезд будет состоять из двух смен "Территория многополярного мира" и "Территория диалога". Участниками заезда станут молодые лидеры БРИКС, лидеры иностранных НКО, соотечественники, молодые дипломаты, лидеры молодежных крыльев партий, представители молодёжных правительств и другие.
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ОбществоСолнечногорскМосковская область (Подмосковье)РоссияДмитрий ЧернышенкоЕдинствоБРИКС
 
 
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