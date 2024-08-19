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СМИ: экс-партнер пропавшего в Сицилии "британского Гейтса" умер после ДТП

СМИ: экс-партнер пропавшего в Сицилии "британского Гейтса" умер после ДТП - РИА Новости, 19.08.2024

СМИ: экс-партнер пропавшего в Сицилии "британского Гейтса" умер после ДТП

Бывший топ-менеджер британской компании по разработке программных решений Autonomy Стивен Чемберлен скончался в больнице в результате ДТП, сообщает газета... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T22:56

2024-08-19T22:56

2024-08-19T22:56

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Бывший топ-менеджер британской компании по разработке программных решений Autonomy Стивен Чемберлен скончался в больнице в результате ДТП, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источник. Ранее агентство Рейтер передавало, что Чемберлен в субботу утром был сбит автомобилем в Кембриджшире и находился в критическом состоянии. В понедельник Telegraph сообщала, что основатель Autonomy Майкл Линч пропал без вести после крушения парусной яхты Bayesian у берегов Сицилии. "Наш дорогой клиент и друг Стив Чемберлен скончался после того, как в субботу во время пробежки его сбил автомобиль", - приводит газета слова источника. Компания Autonomy была основана в 1996 году. Под руководством Линча она стала одним из крупнейших британских предприятий, а бизнесмен получил прозвище "британского Билла Гейтса". В 2011 году компания была продана американской Hewlett-Packard (HP) за 8,6 миллиардов фунтов стерлингов, сам предприниматель заработал на сделке 500 миллионов фунтов. В 2018 году прокуратура США выдвинули обвинения Линчу и Чемберлену в завышении в рамках этой сделки стоимости компании, по требованию американской стороны их экстрадировали в США. Суд присяжных в Сан-Франциско в июне оправдал обоих фигурантов по всем пунктам.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, кембриджшир, сицилия, билл гейтс, hewlett-packard (hp)