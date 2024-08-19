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СМИ: экс-партнер пропавшего в Сицилии "британского Гейтса" умер после ДТП - РИА Новости, 19.08.2024
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22:56 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/chemberlen-1967200880.html
СМИ: экс-партнер пропавшего в Сицилии "британского Гейтса" умер после ДТП
СМИ: экс-партнер пропавшего в Сицилии "британского Гейтса" умер после ДТП - РИА Новости, 19.08.2024
СМИ: экс-партнер пропавшего в Сицилии "британского Гейтса" умер после ДТП
Бывший топ-менеджер британской компании по разработке программных решений Autonomy Стивен Чемберлен скончался в больнице в результате ДТП, сообщает газета... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T22:56
2024-08-19T22:56
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Бывший топ-менеджер британской компании по разработке программных решений Autonomy Стивен Чемберлен скончался в больнице в результате ДТП, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источник. Ранее агентство Рейтер передавало, что Чемберлен в субботу утром был сбит автомобилем в Кембриджшире и находился в критическом состоянии. В понедельник Telegraph сообщала, что основатель Autonomy Майкл Линч пропал без вести после крушения парусной яхты Bayesian у берегов Сицилии. "Наш дорогой клиент и друг Стив Чемберлен скончался после того, как в субботу во время пробежки его сбил автомобиль", - приводит газета слова источника. Компания Autonomy была основана в 1996 году. Под руководством Линча она стала одним из крупнейших британских предприятий, а бизнесмен получил прозвище "британского Билла Гейтса". В 2011 году компания была продана американской Hewlett-Packard (HP) за 8,6 миллиардов фунтов стерлингов, сам предприниматель заработал на сделке 500 миллионов фунтов. В 2018 году прокуратура США выдвинули обвинения Линчу и Чемберлену в завышении в рамках этой сделки стоимости компании, по требованию американской стороны их экстрадировали в США. Суд присяжных в Сан-Франциско в июне оправдал обоих фигурантов по всем пунктам.
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в мире, сша, кембриджшир, сицилия, билл гейтс, hewlett-packard (hp)
В мире, США, Кембриджшир, Сицилия, Билл Гейтс, Hewlett-Packard (HP)
СМИ: экс-партнер пропавшего в Сицилии "британского Гейтса" умер после ДТП

Telegraph: экс-глава Autonomy Чемберлен умер в больнице после ДТП

© Flickr / jonathanb1989Британская полиция
Британская полиция - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© Flickr / jonathanb1989
Британская полиция. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Бывший топ-менеджер британской компании по разработке программных решений Autonomy Стивен Чемберлен скончался в больнице в результате ДТП, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источник.
Ранее агентство Рейтер передавало, что Чемберлен в субботу утром был сбит автомобилем в Кембриджшире и находился в критическом состоянии. В понедельник Telegraph сообщала, что основатель Autonomy Майкл Линч пропал без вести после крушения парусной яхты Bayesian у берегов Сицилии.
"Наш дорогой клиент и друг Стив Чемберлен скончался после того, как в субботу во время пробежки его сбил автомобиль", - приводит газета слова источника.
Компания Autonomy была основана в 1996 году. Под руководством Линча она стала одним из крупнейших британских предприятий, а бизнесмен получил прозвище "британского Билла Гейтса". В 2011 году компания была продана американской Hewlett-Packard (HP) за 8,6 миллиардов фунтов стерлингов, сам предприниматель заработал на сделке 500 миллионов фунтов.
В 2018 году прокуратура США выдвинули обвинения Линчу и Чемберлену в завышении в рамках этой сделки стоимости компании, по требованию американской стороны их экстрадировали в США. Суд присяжных в Сан-Франциско в июне оправдал обоих фигурантов по всем пунктам.
 
В миреСШАКембриджширСицилияБилл ГейтсHewlett-Packard (HP)
 
 
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