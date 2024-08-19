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В Чехии украинца задержали по подозрению в финансировании терроризма - РИА Новости, 19.08.2024
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16:04 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/chekhiya-1967111106.html
В Чехии украинца задержали по подозрению в финансировании терроризма
В Чехии украинца задержали по подозрению в финансировании терроризма - РИА Новости, 19.08.2024
В Чехии украинца задержали по подозрению в финансировании терроризма
Полиция задержала в Карловых Варах на западе Чехии гражданина Украины, ранее власти Бельгии выдали международный ордер на его арест, он подозревается в... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T16:04
2024-08-19T16:04
в мире
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карловы вары
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ПРАГА, 19 авг – РИА Новости. Полиция задержала в Карловых Варах на западе Чехии гражданина Украины, ранее власти Бельгии выдали международный ордер на его арест, он подозревается в финансировании деятельности исламских террористов, сообщил заместитель председателя краевого суда в Пльзене Милослав Седлачек, его слова приводит издание Novinky. "Суд в городе Антверпене (Бельгия) выдал европейский ордер на арест, в котором говорится, что данный гражданин Украины подозревается в передаче денег террористическим организациям, действующим в основном на севере Сирии и в Афганистане", - сказал Седлачек. По его словам, краевая прокуратура Пльзеня в течение месяца должна внести в суд предложение о передаче гражданина Украины в Бельгию, где он имеет разрешение на постоянное проживание. По данным издания, в ордере на арест указано, что мужчина с украинским гражданством подозревается в подготовке теракта, участии в деятельности террористической организации и финансировании терроризма, за что ему грозит, согласно бельгийскому законодательству, тюремное заключение сроком до десяти лет.
https://ria.ru/20240809/evropa-1964977728.html
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в мире, украина, бельгия, карловы вары, чехия
В мире, Украина, Бельгия, Карловы Вары, Чехия
В Чехии украинца задержали по подозрению в финансировании терроризма

В Карловых Варах задержали украинца, подозреваемого в финансировании терроризма

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкКарловы Вары
Карловы Вары - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Карловы Вары. Архивное фото
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ПРАГА, 19 авг – РИА Новости. Полиция задержала в Карловых Варах на западе Чехии гражданина Украины, ранее власти Бельгии выдали международный ордер на его арест, он подозревается в финансировании деятельности исламских террористов, сообщил заместитель председателя краевого суда в Пльзене Милослав Седлачек, его слова приводит издание Novinky.
"Суд в городе Антверпене (Бельгия) выдал европейский ордер на арест, в котором говорится, что данный гражданин Украины подозревается в передаче денег террористическим организациям, действующим в основном на севере Сирии и в Афганистане", - сказал Седлачек.
По его словам, краевая прокуратура Пльзеня в течение месяца должна внести в суд предложение о передаче гражданина Украины в Бельгию, где он имеет разрешение на постоянное проживание.
По данным издания, в ордере на арест указано, что мужчина с украинским гражданством подозревается в подготовке теракта, участии в деятельности террористической организации и финансировании терроризма, за что ему грозит, согласно бельгийскому законодательству, тюремное заключение сроком до десяти лет.
Сотрудники полиции Чехии в центре Праги - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
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