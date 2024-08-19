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В Чехии украинца задержали по подозрению в финансировании терроризма

В Чехии украинца задержали по подозрению в финансировании терроризма - РИА Новости, 19.08.2024

В Чехии украинца задержали по подозрению в финансировании терроризма

Полиция задержала в Карловых Варах на западе Чехии гражданина Украины, ранее власти Бельгии выдали международный ордер на его арест, он подозревается в... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T16:04

2024-08-19T16:04

2024-08-19T16:04

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ПРАГА, 19 авг – РИА Новости. Полиция задержала в Карловых Варах на западе Чехии гражданина Украины, ранее власти Бельгии выдали международный ордер на его арест, он подозревается в финансировании деятельности исламских террористов, сообщил заместитель председателя краевого суда в Пльзене Милослав Седлачек, его слова приводит издание Novinky. "Суд в городе Антверпене (Бельгия) выдал европейский ордер на арест, в котором говорится, что данный гражданин Украины подозревается в передаче денег террористическим организациям, действующим в основном на севере Сирии и в Афганистане", - сказал Седлачек. По его словам, краевая прокуратура Пльзеня в течение месяца должна внести в суд предложение о передаче гражданина Украины в Бельгию, где он имеет разрешение на постоянное проживание. По данным издания, в ордере на арест указано, что мужчина с украинским гражданством подозревается в подготовке теракта, участии в деятельности террористической организации и финансировании терроризма, за что ему грозит, согласно бельгийскому законодательству, тюремное заключение сроком до десяти лет.

https://ria.ru/20240809/evropa-1964977728.html

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