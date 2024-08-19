В Британии запустили механизм по отложенному рассмотрению дел

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Пенитенциарная службы Великобритании применила механизм по отложенному рассмотрению судами дел во избежание перегруженности тюрем после волны антиимигрантских беспорядков, говорится в опубликованном в понедельник заявлении британского минюста. "Чтобы справиться с этим давлением, служба Его Величества по вопросам тюрьмы и пробации (HMPPS) запустила существующий экстренный механизм - операцию Early Dawn (Ранний рассвет - ред.), обеспечивающую дополнительный надзор за передачей заключенных между полицией, судами и местами содержания под стражей", - сказано в заявлении. В рамках запущенного механизма правонарушители будут направляться в суд только при условии, что в тюрьме для них имеется место. В противном случае они будут ожидать суда под стражей в полицейских участках. Как ожидается, эти меры будут применены в регионах на севере Англии, а именно в Северо-Восточной Англии, Йоркшире, Ланкашире, Камбрии, Манчестере, Мерсисайде и Чешире. Минюст отмечает, что протесты усугубили и без того критическое положение в тюрьмах, где последние несколько лет оставалось менее 1% свободных мест. В конце июля массовые протесты вспыхнули во многих городах Великобритании после нападения 17-летнего подростка с ножом на детей в Саутпорте. Тогда три ребенка погибли, еще несколько детей и двух взрослых доставили в больницу в критическом состоянии. Акции протеста переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки после слухов о том, что виновник нападения - беженец. Позже стало известно, что напавший родился в семье мигрантов из Руанды. Десятки полицейских пострадали в ходе беспорядков, организованных сторонниками ультраправых группировок. Более тысячи человек были задержаны, предъявлены сотни обвинений. Ряд британских СМИ утверждал, что к разжиганию протестов якобы причастна Россия. Посольство РФ в Лондоне отвергло все подобные обвинения. На фоне беспорядков власти Великобритании трижды созывали чрезвычайный правительственный комитет COBRA. Премьер страны Кир Стармер пообещал усилить полицейское присутствие на улицах британских городов, ускорить уголовное судопроизводство, а также преследовать виновников разжигания беспорядков в соцсетях. В минюсте сообщили, что для противодействия насилию освободили дополнительно 500 мест в тюрьмах и задействовали 6 тысяч сотрудников специализированных отделов полиции.
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Пенитенциарная службы Великобритании применила механизм по отложенному рассмотрению судами дел во избежание перегруженности тюрем после волны антиимигрантских беспорядков, говорится в опубликованном в понедельник заявлении британского минюста.
"Чтобы справиться с этим давлением, служба Его Величества по вопросам тюрьмы и пробации (HMPPS) запустила существующий экстренный механизм - операцию Early Dawn (Ранний рассвет - ред.), обеспечивающую дополнительный надзор за передачей заключенных между полицией, судами и местами содержания под стражей", - сказано в заявлении.
В рамках запущенного механизма правонарушители будут направляться в суд только при условии, что в тюрьме для них имеется место. В противном случае они будут ожидать суда под стражей в полицейских участках.
Минюст отмечает, что протесты усугубили и без того критическое положение в тюрьмах, где последние несколько лет оставалось менее 1% свободных мест.
В конце июля массовые протесты вспыхнули во многих городах Великобритании после нападения 17-летнего подростка с ножом на детей в Саутпорте. Тогда три ребенка погибли, еще несколько детей и двух взрослых доставили в больницу в критическом состоянии.
Акции протеста переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки после слухов о том, что виновник нападения - беженец. Позже стало известно, что напавший родился в семье мигрантов из Руанды. Десятки полицейских пострадали в ходе беспорядков, организованных сторонниками ультраправых группировок. Более тысячи человек были задержаны, предъявлены сотни обвинений. Ряд британских СМИ утверждал, что к разжиганию протестов якобы причастна Россия. Посольство РФ в Лондоне отвергло все подобные обвинения.
На фоне беспорядков власти Великобритании трижды созывали чрезвычайный правительственный комитет COBRA. Премьер страны Кир Стармер пообещал усилить полицейское присутствие на улицах британских городов, ускорить уголовное судопроизводство, а также преследовать виновников разжигания беспорядков в соцсетях. В минюсте сообщили, что для противодействия насилию освободили дополнительно 500 мест в тюрьмах и задействовали 6 тысяч сотрудников специализированных отделов полиции.
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