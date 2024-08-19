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В Британии запустили механизм по отложенному рассмотрению дел - РИА Новости, 19.08.2024
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10:52 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/britanija-1967003568.html
В Британии запустили механизм по отложенному рассмотрению дел
В Британии запустили механизм по отложенному рассмотрению дел - РИА Новости, 19.08.2024
В Британии запустили механизм по отложенному рассмотрению дел
Пенитенциарная службы Великобритании применила механизм по отложенному рассмотрению судами дел во избежание перегруженности тюрем после волны антиимигрантских... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T10:52
2024-08-19T10:52
в мире
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беспорядки в британии
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Пенитенциарная службы Великобритании применила механизм по отложенному рассмотрению судами дел во избежание перегруженности тюрем после волны антиимигрантских беспорядков, говорится в опубликованном в понедельник заявлении британского минюста. "Чтобы справиться с этим давлением, служба Его Величества по вопросам тюрьмы и пробации (HMPPS) запустила существующий экстренный механизм - операцию Early Dawn (Ранний рассвет - ред.), обеспечивающую дополнительный надзор за передачей заключенных между полицией, судами и местами содержания под стражей", - сказано в заявлении. В рамках запущенного механизма правонарушители будут направляться в суд только при условии, что в тюрьме для них имеется место. В противном случае они будут ожидать суда под стражей в полицейских участках. Как ожидается, эти меры будут применены в регионах на севере Англии, а именно в Северо-Восточной Англии, Йоркшире, Ланкашире, Камбрии, Манчестере, Мерсисайде и Чешире. Минюст отмечает, что протесты усугубили и без того критическое положение в тюрьмах, где последние несколько лет оставалось менее 1% свободных мест. В конце июля массовые протесты вспыхнули во многих городах Великобритании после нападения 17-летнего подростка с ножом на детей в Саутпорте. Тогда три ребенка погибли, еще несколько детей и двух взрослых доставили в больницу в критическом состоянии. Акции протеста переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки после слухов о том, что виновник нападения - беженец. Позже стало известно, что напавший родился в семье мигрантов из Руанды. Десятки полицейских пострадали в ходе беспорядков, организованных сторонниками ультраправых группировок. Более тысячи человек были задержаны, предъявлены сотни обвинений. Ряд британских СМИ утверждал, что к разжиганию протестов якобы причастна Россия. Посольство РФ в Лондоне отвергло все подобные обвинения. На фоне беспорядков власти Великобритании трижды созывали чрезвычайный правительственный комитет COBRA. Премьер страны Кир Стармер пообещал усилить полицейское присутствие на улицах британских городов, ускорить уголовное судопроизводство, а также преследовать виновников разжигания беспорядков в соцсетях. В минюсте сообщили, что для противодействия насилию освободили дополнительно 500 мест в тюрьмах и задействовали 6 тысяч сотрудников специализированных отделов полиции.
https://ria.ru/20240806/britaniya-1964399173.html
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в мире, великобритания, россия, англия, кир стармер, беспорядки в британии
В мире, Великобритания, Россия, Англия, Кир Стармер, Беспорядки в Британии
В Британии запустили механизм по отложенному рассмотрению дел

Британские суды начнут рассматривать дела только при наличии мест в тюрьмах

© РИА Новости / Андрей Старостин | Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Пенитенциарная службы Великобритании применила механизм по отложенному рассмотрению судами дел во избежание перегруженности тюрем после волны антиимигрантских беспорядков, говорится в опубликованном в понедельник заявлении британского минюста.
"Чтобы справиться с этим давлением, служба Его Величества по вопросам тюрьмы и пробации (HMPPS) запустила существующий экстренный механизм - операцию Early Dawn (Ранний рассвет - ред.), обеспечивающую дополнительный надзор за передачей заключенных между полицией, судами и местами содержания под стражей", - сказано в заявлении.
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В рамках запущенного механизма правонарушители будут направляться в суд только при условии, что в тюрьме для них имеется место. В противном случае они будут ожидать суда под стражей в полицейских участках.
Как ожидается, эти меры будут применены в регионах на севере Англии, а именно в Северо-Восточной Англии, Йоркшире, Ланкашире, Камбрии, Манчестере, Мерсисайде и Чешире.
Минюст отмечает, что протесты усугубили и без того критическое положение в тюрьмах, где последние несколько лет оставалось менее 1% свободных мест.
В конце июля массовые протесты вспыхнули во многих городах Великобритании после нападения 17-летнего подростка с ножом на детей в Саутпорте. Тогда три ребенка погибли, еще несколько детей и двух взрослых доставили в больницу в критическом состоянии.
Столкновения протестующих с полицией возле отеля Holiday Inn Express, в котором, предположительно, проживают мигранты. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
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8 августа, 08:00
Акции протеста переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки после слухов о том, что виновник нападения - беженец. Позже стало известно, что напавший родился в семье мигрантов из Руанды. Десятки полицейских пострадали в ходе беспорядков, организованных сторонниками ультраправых группировок. Более тысячи человек были задержаны, предъявлены сотни обвинений. Ряд британских СМИ утверждал, что к разжиганию протестов якобы причастна Россия. Посольство РФ в Лондоне отвергло все подобные обвинения.
На фоне беспорядков власти Великобритании трижды созывали чрезвычайный правительственный комитет COBRA. Премьер страны Кир Стармер пообещал усилить полицейское присутствие на улицах британских городов, ускорить уголовное судопроизводство, а также преследовать виновников разжигания беспорядков в соцсетях. В минюсте сообщили, что для противодействия насилию освободили дополнительно 500 мест в тюрьмах и задействовали 6 тысяч сотрудников специализированных отделов полиции.
Беспорядки в Великобритании
© AFP 2024 / Justin Tallis

Инцидент, из-за которого все началось, произошел в Саутпорте 29 июля: подросток набросился с ножом на участников занятия для детей по танцам и йоге.

Полицейские во время акции протеста в Бристоле

Инцидент, из-за которого все началось, произошел в Саутпорте 29 июля: подросток набросился с ножом на участников занятия для детей по танцам и йоге.

© AFP 2024 / Justin Tallis
1 из 12
© AFP 2024 / JUSTIN TALLIS

Трое детей погибли, еще несколько детей и по крайней мере двоих взрослых доставили в больницу в критическом состоянии.

Акция протеста в Бристоле

Трое детей погибли, еще несколько детей и по крайней мере двоих взрослых доставили в больницу в критическом состоянии.

© AFP 2024 / JUSTIN TALLIS
2 из 12
© AFP 2024 / Justin Tallis

Полиция задержала 17-летнего подростка. Ему предъявили обвинения в убийстве трех человек, попытке убийства еще десяти и хранении холодного оружия.

Полицейские во время акции протеста в Бристоле

Полиция задержала 17-летнего подростка. Ему предъявили обвинения в убийстве трех человек, попытке убийства еще десяти и хранении холодного оружия.

© AFP 2024 / Justin Tallis
3 из 12
© AFP 2024 / JUSTIN TALLIS

При этом полицейские заявили, что не связывают нападение с терроризмом.

Протестующие во время акции протеста в Бристоле

При этом полицейские заявили, что не связывают нападение с терроризмом.

© AFP 2024 / JUSTIN TALLIS
4 из 12
© AFP 2024 / JUSTIN TALLIS

После этого в Саутпорте, Лондоне и других городах начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с полицией и беспорядки.

Полиция и протестующие в Бристоле

После этого в Саутпорте, Лондоне и других городах начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с полицией и беспорядки.

© AFP 2024 / JUSTIN TALLIS
5 из 12
© AFP 2024 / DARREN STAPLES

В некоторых городах в полицейских бросали яйца и бутылки.

Задержание протестующих в Ноттингеме

В некоторых городах в полицейских бросали яйца и бутылки.

© AFP 2024 / DARREN STAPLES
6 из 12
© AFP 2024 / Peter Powell

Причиной стало распространение информации о том, что подозреваемый — беженец.

Полицейские защищаются от кирпичей, брошенных протестующими во время акции протеста в Ливерпуле

Причиной стало распространение информации о том, что подозреваемый — беженец.

© AFP 2024 / Peter Powell
7 из 12
© AFP 2024 / Justin Tallis

Позднее телеканал Sky News сообщил, что нападавший — уроженец Уэльса из руандийской семьи.

Полицейские во время акции протеста в Бристоле

Позднее телеканал Sky News сообщил, что нападавший — уроженец Уэльса из руандийской семьи.

© AFP 2024 / Justin Tallis
8 из 12
© AFP 2024 / Justin Tallis

Полиция полагает, что беспорядки организовали сторонники крайне правого движения "Лига английской обороны".

Задержание протестующих в Бристоле

Полиция полагает, что беспорядки организовали сторонники крайне правого движения "Лига английской обороны".

© AFP 2024 / Justin Tallis
9 из 12
© AFP 2024 / Justin Tallis

Некоторые британские СМИ увидели в разжигании ультраправых протестов российский след.

Задержание протестующих в Бристоле

Некоторые британские СМИ увидели в разжигании ультраправых протестов российский след.

© AFP 2024 / Justin Tallis
10 из 12
© AFP 2024 / DARREN STAPLES

Посольство в Лондоне отвергло эти обвинения.

Полицейские во время акции протеста в Ноттингеме

Посольство в Лондоне отвергло эти обвинения.

© AFP 2024 / DARREN STAPLES
11 из 12
© AFP 2024 / JUSTIN TALLIS

Илон Маск на фоне массовых беспорядков предрек гражданскую войну в Великобритании.

Девушка с плакатом на акции протеста в Бристоле

Илон Маск на фоне массовых беспорядков предрек гражданскую войну в Великобритании.

© AFP 2024 / JUSTIN TALLIS
12 из 12

Инцидент, из-за которого все началось, произошел в Саутпорте 29 июля: подросток набросился с ножом на участников занятия для детей по танцам и йоге.

© AFP 2024 / Justin Tallis
1 из 12

Трое детей погибли, еще несколько детей и по крайней мере двоих взрослых доставили в больницу в критическом состоянии.

© AFP 2024 / JUSTIN TALLIS
2 из 12

Полиция задержала 17-летнего подростка. Ему предъявили обвинения в убийстве трех человек, попытке убийства еще десяти и хранении холодного оружия.

© AFP 2024 / Justin Tallis
3 из 12

При этом полицейские заявили, что не связывают нападение с терроризмом.

© AFP 2024 / JUSTIN TALLIS
4 из 12

После этого в Саутпорте, Лондоне и других городах начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с полицией и беспорядки.

© AFP 2024 / JUSTIN TALLIS
5 из 12

В некоторых городах в полицейских бросали яйца и бутылки.

© AFP 2024 / DARREN STAPLES
6 из 12

Причиной стало распространение информации о том, что подозреваемый — беженец.

© AFP 2024 / Peter Powell
7 из 12

Позднее телеканал Sky News сообщил, что нападавший — уроженец Уэльса из руандийской семьи.

© AFP 2024 / Justin Tallis
8 из 12

Полиция полагает, что беспорядки организовали сторонники крайне правого движения "Лига английской обороны".

© AFP 2024 / Justin Tallis
9 из 12

Некоторые британские СМИ увидели в разжигании ультраправых протестов российский след.

© AFP 2024 / Justin Tallis
10 из 12

Посольство в Лондоне отвергло эти обвинения.

© AFP 2024 / DARREN STAPLES
11 из 12

Илон Маск на фоне массовых беспорядков предрек гражданскую войну в Великобритании.

© AFP 2024 / JUSTIN TALLIS
12 из 12
 
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