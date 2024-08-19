https://ria.ru/20240819/britanija-1967003568.html

В Британии запустили механизм по отложенному рассмотрению дел

В Британии запустили механизм по отложенному рассмотрению дел - РИА Новости, 19.08.2024

В Британии запустили механизм по отложенному рассмотрению дел

Пенитенциарная службы Великобритании применила механизм по отложенному рассмотрению судами дел во избежание перегруженности тюрем после волны антиимигрантских... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T10:52

2024-08-19T10:52

2024-08-19T10:52

в мире

великобритания

россия

англия

кир стармер

беспорядки в британии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36c1addcd79fa4ad50ac136d4cc1f447.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Пенитенциарная службы Великобритании применила механизм по отложенному рассмотрению судами дел во избежание перегруженности тюрем после волны антиимигрантских беспорядков, говорится в опубликованном в понедельник заявлении британского минюста. "Чтобы справиться с этим давлением, служба Его Величества по вопросам тюрьмы и пробации (HMPPS) запустила существующий экстренный механизм - операцию Early Dawn (Ранний рассвет - ред.), обеспечивающую дополнительный надзор за передачей заключенных между полицией, судами и местами содержания под стражей", - сказано в заявлении. В рамках запущенного механизма правонарушители будут направляться в суд только при условии, что в тюрьме для них имеется место. В противном случае они будут ожидать суда под стражей в полицейских участках. Как ожидается, эти меры будут применены в регионах на севере Англии, а именно в Северо-Восточной Англии, Йоркшире, Ланкашире, Камбрии, Манчестере, Мерсисайде и Чешире. Минюст отмечает, что протесты усугубили и без того критическое положение в тюрьмах, где последние несколько лет оставалось менее 1% свободных мест. В конце июля массовые протесты вспыхнули во многих городах Великобритании после нападения 17-летнего подростка с ножом на детей в Саутпорте. Тогда три ребенка погибли, еще несколько детей и двух взрослых доставили в больницу в критическом состоянии. Акции протеста переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки после слухов о том, что виновник нападения - беженец. Позже стало известно, что напавший родился в семье мигрантов из Руанды. Десятки полицейских пострадали в ходе беспорядков, организованных сторонниками ультраправых группировок. Более тысячи человек были задержаны, предъявлены сотни обвинений. Ряд британских СМИ утверждал, что к разжиганию протестов якобы причастна Россия. Посольство РФ в Лондоне отвергло все подобные обвинения. На фоне беспорядков власти Великобритании трижды созывали чрезвычайный правительственный комитет COBRA. Премьер страны Кир Стармер пообещал усилить полицейское присутствие на улицах британских городов, ускорить уголовное судопроизводство, а также преследовать виновников разжигания беспорядков в соцсетях. В минюсте сообщили, что для противодействия насилию освободили дополнительно 500 мест в тюрьмах и задействовали 6 тысяч сотрудников специализированных отделов полиции.

https://ria.ru/20240806/britaniya-1964399173.html

https://ria.ru/20240808/protests-1964735863.html

великобритания

россия

англия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, великобритания, россия, англия, кир стармер, беспорядки в британии