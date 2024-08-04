https://ria.ru/20240804/protesty-1963981810.html

Беспорядки в Великобритании

Беспорядки в Великобритании - РИА Новости, 04.08.2024

Беспорядки в Великобритании

В Британии набирают обороты протесты ультраправых после нападения на детей в Саутпорте. Кадры беспорядков — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T15:00

2024-08-04T15:00

2024-08-04T15:06

фото

протесты

в мире

великобритания

лондон

уэльс

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В Британии набирают обороты протесты ультраправых после нападения на детей в Саутпорте. Кадры беспорядков — в фотоленте Ria.ru.

великобритания

лондон

уэльс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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