https://ria.ru/20240819/brechalov-1967027461.html

Бречалов: пять модульных ФАПов построили в удмуртских селах

Бречалов: пять модульных ФАПов построили в удмуртских селах - РИА Новости, 19.08.2024

Бречалов: пять модульных ФАПов построили в удмуртских селах

Строители завершили возведение пятого в этом году модульного фельдшерско-акушерского пункта на станции Люга Можгинского района Удмуртии, сообщил глава региона... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T12:05

2024-08-19T12:05

2024-08-19T12:05

удмуртская республика

можгинский район

дебесский район

красногорский район

александр бречалов

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УФА, 19 авг - РИА Новости. Строители завершили возведение пятого в этом году модульного фельдшерско-акушерского пункта на станции Люга Можгинского района Удмуртии, сообщил глава региона Александр Бречалов. "Сдан последний – пятый – модульный ФАП из запланированных на этот год. Ранее уже были сданы объекты в Тыловае Дебёсского района, Валамазе Красногорского района, Монье Вавожского района и Бураново Малопургинского. Хочу сразу предупредить вопросы – несмотря на строительную готовность, они начнут принимать пациентов чуть позже, пока там идёт оснащение оборудованием", - сказал Бречалов на аппаратном совещании правительства региона. Он отметил, что также по нацпроекту "Здравоохранение" в республике идут работы по двум амбулаториям – в Какможе Вавожского района и в Якшуре Завьяловского района. "После сдачи таких объектов всегда у жителей возникает вопрос - объект сдан, а как он будет работать? Поэтому поручение минздраву Удмуртии - информируйте, как живут наши новые объекты, как работает фельдшер", - сказал Александр Бречалов. По данным пресс-службы руководителя региона, новый фельдшерско-акушерский пункт в Люге возведен взамен старого деревянного здания 1982 года постройки, которое находилось в аварийном состоянии. Он построен в рамках программы модернизации первичного звена нацпроекта "Здравоохранение", который реализуется по решению президента России Владимира Путина. "Здесь будут обслуживаться более 650 жителей, в том числе 68 детей. В новом современном здании расположатся кабинет для приема пациентов, процедурный кабинет, служебные помещения для персонала, помещение для хранения медикаментов, санитарная комната. ФАП приспособлен для маломобильных пациентов. Сейчас продолжаются работы по благоустройству территории вокруг нового здания, закупается оборудование. Принимать пациентов в новом Люгинском фельдшерско-акушерском пункте начнут после получения необходимых разрешительных документов", - уточняет пресс-служба.

https://ria.ru/20240808/utilsbor-1965001957.html

https://ria.ru/20240814/izhevsk-1966236055.html

можгинский район

дебесский район

красногорский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

можгинский район, дебесский район, красногорский район, александр бречалов