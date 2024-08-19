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Боевик "Бордерлендс" снова возглавил кинопрокат в России по итогам выходных - РИА Новости, 19.08.2024
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00:31 19.08.2024
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Боевик "Бордерлендс" снова возглавил кинопрокат в России по итогам выходных
Боевик "Бордерлендс" снова возглавил кинопрокат в России по итогам выходных - РИА Новости, 19.08.2024
Боевик "Бордерлендс" снова возглавил кинопрокат в России по итогам выходных
Фантастический боевик с Кейт Бланшетт и Джейми Ли Кертис "Бордерлендс" снова возглавил российский кинопрокат, заработав 35,9 миллиона рублей за прошедшие... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T00:31
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Фантастический боевик с Кейт Бланшетт и Джейми Ли Кертис "Бордерлендс" снова возглавил российский кинопрокат, заработав 35,9 миллиона рублей за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com. На втором месте оказался фильм ужасов "Чужой: Ромул", собравший в странах СНГ без РФ и Белоруссии 31 миллион рублей. Третье место у супергеройского фильма "Дэдпул и Росомаха", заработавшего в странах СНГ без РФ и Белоруссии 25 миллионов рублей. На четвертом месте - триллер с Николасом Кейджем "Собиратель душ". Фильм заработал 23,8 миллиона рублей. Замыкает пятерку лидеров семейный фильм с Юрием Колольниковым "Мой дикий друг". В прокате картина собрала 18,4 миллиона рублей.
https://ria.ru/20240712/kino-1959062107.html
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кейт бланшетт, снг, николас кейдж, россия, белоруссия
Кейт Бланшетт, СНГ, Николас Кейдж, Россия, Белоруссия
Боевик "Бордерлендс" снова возглавил кинопрокат в России по итогам выходных

"Бордерлендс" возглавил прокат в России на выходных, собрав 35,9 миллиона рублей

© Fotolia / Mikhail Malyshev Кинозал
Кинозал - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© Fotolia / Mikhail Malyshev
Кинозал. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Фантастический боевик с Кейт Бланшетт и Джейми Ли Кертис "Бордерлендс" снова возглавил российский кинопрокат, заработав 35,9 миллиона рублей за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com.
На втором месте оказался фильм ужасов "Чужой: Ромул", собравший в странах СНГ без РФ и Белоруссии 31 миллион рублей.
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Третье место у супергеройского фильма "Дэдпул и Росомаха", заработавшего в странах СНГ без РФ и Белоруссии 25 миллионов рублей.
На четвертом месте - триллер с Николасом Кейджем "Собиратель душ". Фильм заработал 23,8 миллиона рублей.
Замыкает пятерку лидеров семейный фильм с Юрием Колольниковым "Мой дикий друг". В прокате картина собрала 18,4 миллиона рублей.
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Кейт БланшеттСНГНиколас КейджРоссияБелоруссия
 
 
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