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Боевик "Бордерлендс" снова возглавил кинопрокат в России по итогам выходных

Боевик "Бордерлендс" снова возглавил кинопрокат в России по итогам выходных - РИА Новости, 19.08.2024

Боевик "Бордерлендс" снова возглавил кинопрокат в России по итогам выходных

Фантастический боевик с Кейт Бланшетт и Джейми Ли Кертис "Бордерлендс" снова возглавил российский кинопрокат, заработав 35,9 миллиона рублей за прошедшие... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T00:31

2024-08-19T00:31

2024-08-19T00:31

кейт бланшетт

снг

николас кейдж

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Фантастический боевик с Кейт Бланшетт и Джейми Ли Кертис "Бордерлендс" снова возглавил российский кинопрокат, заработав 35,9 миллиона рублей за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com. На втором месте оказался фильм ужасов "Чужой: Ромул", собравший в странах СНГ без РФ и Белоруссии 31 миллион рублей. Третье место у супергеройского фильма "Дэдпул и Росомаха", заработавшего в странах СНГ без РФ и Белоруссии 25 миллионов рублей. На четвертом месте - триллер с Николасом Кейджем "Собиратель душ". Фильм заработал 23,8 миллиона рублей. Замыкает пятерку лидеров семейный фильм с Юрием Колольниковым "Мой дикий друг". В прокате картина собрала 18,4 миллиона рублей.

https://ria.ru/20240712/kino-1959062107.html

https://ria.ru/20240707/multfilm-1958098401.html

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кейт бланшетт, снг, николас кейдж, россия, белоруссия