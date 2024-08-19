https://ria.ru/20240819/blinken-1967185244.html

Израиль принял предложения США по прекращению огня в Газе

Израиль принял предложения США по прекращению огня в Газе - РИА Новости, 19.08.2024

Израиль принял предложения США по прекращению огня в Газе

Израиль согласился на дополнительные предложения США по сделке о прекращении огня в секторе Газа, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T20:27

2024-08-19T20:27

2024-08-19T21:32

израиль

сша

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

вашингтон (штат)

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ВАШИНГТОН, 19 авг — РИА Новости. Израиль согласился на дополнительные предложения США по сделке о прекращении огня в секторе Газа, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен."Премьер-министр (Израиля Биньямин. — Прим. ред.) Нетаньяху одобрил дополнительные предложения, и мы рассчитываем, что ХАМАС сделает то же самое", — сказал он.Как отметил Блинкен, проект сделки по Газе отражает предложения, озвученные главой Белого дома Джо Байденом еще в мае, и предполагает поэтапную остановку боевых действий.По его словам, начальное перемирие продлится шесть месяцев, оно предусматривает освобождение заключенных и обмен пленными, а также начало переговоров об условиях полного прекращения огня.В минувшую пятницу США при поддержке Египта и Катара представили Израилю и ХАМАС предложение по прекращению огня, сокращающее разногласия между сторонами. В совместном заявлении трех стран указывается, что их инициатива основана на принципах, которые в конце мая определил Байден, и резолюции 2735 Совбеза ООН.Накануне канцелярия израильского премьера сообщила, что Нетаньяху продолжает работать над продвижением сделки по сектору Газа, предусматривающей максимальное увеличение числа освобожденных заложников. При этом он настаивает на том, чтобы силы ЦАХАЛ оставались в коридоре на границе анклава и Египта.ХАМАС в ответ заявило, что новое предложение о прекращении огня подразумевает новые условия Израиля по вопросу обмена заложниками и отход от некоторых пунктов. По мнению представителей движения, это очередная попытка Нетаньяху препятствовать заключению сделки и продлить войну.

https://ria.ru/20240819/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240819/sektor_gaza-1966959083.html

https://ria.ru/20240819/izrail-1967179010.html

https://ria.ru/20240620/izrail-1954091710.html

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