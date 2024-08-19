Израиль принял предложения США по прекращению огня в Газе
Блинкен: Израиль принял дополнительные предложения США о прекращении огня в Газе
© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 авг — РИА Новости. Израиль согласился на дополнительные предложения США по сделке о прекращении огня в секторе Газа, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.
"Премьер-министр (Израиля Биньямин. — Прим. ред.) Нетаньяху одобрил дополнительные предложения, и мы рассчитываем, что ХАМАС сделает то же самое", — сказал он.
Как отметил Блинкен, проект сделки по Газе отражает предложения, озвученные главой Белого дома Джо Байденом еще в мае, и предполагает поэтапную остановку боевых действий.
По его словам, начальное перемирие продлится шесть месяцев, оно предусматривает освобождение заключенных и обмен пленными, а также начало переговоров об условиях полного прекращения огня.
В минувшую пятницу США при поддержке Египта и Катара представили Израилю и ХАМАС предложение по прекращению огня, сокращающее разногласия между сторонами. В совместном заявлении трех стран указывается, что их инициатива основана на принципах, которые в конце мая определил Байден, и резолюции 2735 Совбеза ООН.
Документ предполагает три этапа. Первый включает полное прекращение огня, вывод израильских войск из населенных пунктов Газы, освобождение удерживаемых ХАМАС заложников, а также обмен арестованных палестинцев. Вторая фаза подразумевает бессрочное прекращение боевых действий в обмен на освобождение оставшейся части заложников, а также вывод военных ЦАХАЛ из Газы. Третий этап предусматривает начало "многолетнего плана восстановления" анклава.
Накануне канцелярия израильского премьера сообщила, что Нетаньяху продолжает работать над продвижением сделки по сектору Газа, предусматривающей максимальное увеличение числа освобожденных заложников. При этом он настаивает на том, чтобы силы ЦАХАЛ оставались в коридоре на границе анклава и Египта.
ХАМАС в ответ заявило, что новое предложение о прекращении огня подразумевает новые условия Израиля по вопросу обмена заложниками и отход от некоторых пунктов. По мнению представителей движения, это очередная попытка Нетаньяху препятствовать заключению сделки и продлить войну.
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