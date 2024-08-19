https://ria.ru/20240819/blek-1966965403.html

В Приморье оставили в силе приговор американцу Блэку

В Приморье оставили в силе приговор американцу Блэку - РИА Новости, 19.08.2024

В Приморье оставили в силе приговор американцу Блэку

Приморский краевой суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы защиты на приговор американскому солдату Гордону Блэку, осужденному во Владивостоке на три... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T04:54

2024-08-19T04:54

2024-08-19T07:32

приморский край

владивосток

южная корея

россия

приморский краевой суд

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953871747_0:92:2306:1389_1920x0_80_0_0_f4be9271e3f7fd9284249401234ee28a.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 19 авг – РИА Новости. Приморский краевой суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы защиты на приговор американскому солдату Гордону Блэку, осужденному во Владивостоке на три года девять месяцев колонии за угрозу убийством и кражу, приговор оставлен без изменения, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Адвокат Блэка Инна Кириченко в ходе слушаний выразила несогласие с приговором, назвала его незаконным и несправедливым и попросила отдать уголовное дело американца на новое рассмотрение. По мнению защиты, суд первой инстанции вынес приговор, не опираясь на материалы дела, проигнорировал ряд доказательств, подтверждающих невиновность Блэка, и неверно трактовал его действия в отношении потерпевшей.Представитель прокуратуры Анастасия Ярошенко заявила, что приговор суда первой инстанции является справедливым и основан на материалах дела. По мнению представителя обвинения, квалификация действий Блэка судом была дана верно по обоим пунктам обвинения, наказание назначено правильно, оснований для его смягчения нет. Она попросила приговор суда оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения."Приговор оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения", — зачитала решение судья Ирина Балашова.В июне Первомайский районный суд Владивостока приговорил Блэка к трем годам и девяти месяцам колонии общего режима. Американца признали виновным в угрозе убийством его девушке, с которой он жил во Владивостоке, и краже у нее 10 тысяч рублей. До этого защита просила оправдать его по всем обвинениям. Сам Блэк поддержал позицию защиты и отказался выступать с последним словом. Прокурор просил назначить фигуранту четыре года восемь месяцев колонии-поселения.Блэк, в апреле приехавший во Владивосток к подруге после знакомства в Корее, в ходе ссоры, по данным прокуратуры, "силой схватил девушку за шею, что она восприняла как реальную угрозу своей жизни", затем похитил из ее кошелька 10 тысяч рублей.Военнослужащий, по данным телеканала NBC News, служил в составе американского контингента в Южной Корее и поехал в Россию по собственной инициативе.

https://ria.ru/20240817/advokat-1966718716.html

https://ria.ru/20240726/avto-1962072782.html

https://ria.ru/20240817/prigovor-1966794213.html

приморский край

владивосток

южная корея

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

приморский край, владивосток, южная корея, россия, приморский краевой суд, происшествия