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В Приморье оставили в силе приговор американцу Блэку - РИА Новости, 19.08.2024
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04:54 19.08.2024 (обновлено: 07:32 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/blek-1966965403.html
В Приморье оставили в силе приговор американцу Блэку
В Приморье оставили в силе приговор американцу Блэку - РИА Новости, 19.08.2024
В Приморье оставили в силе приговор американцу Блэку
Приморский краевой суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы защиты на приговор американскому солдату Гордону Блэку, осужденному во Владивостоке на три... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T04:54
2024-08-19T07:32
приморский край
владивосток
южная корея
россия
приморский краевой суд
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 19 авг – РИА Новости. Приморский краевой суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы защиты на приговор американскому солдату Гордону Блэку, осужденному во Владивостоке на три года девять месяцев колонии за угрозу убийством и кражу, приговор оставлен без изменения, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Адвокат Блэка Инна Кириченко в ходе слушаний выразила несогласие с приговором, назвала его незаконным и несправедливым и попросила отдать уголовное дело американца на новое рассмотрение. По мнению защиты, суд первой инстанции вынес приговор, не опираясь на материалы дела, проигнорировал ряд доказательств, подтверждающих невиновность Блэка, и неверно трактовал его действия в отношении потерпевшей.Представитель прокуратуры Анастасия Ярошенко заявила, что приговор суда первой инстанции является справедливым и основан на материалах дела. По мнению представителя обвинения, квалификация действий Блэка судом была дана верно по обоим пунктам обвинения, наказание назначено правильно, оснований для его смягчения нет. Она попросила приговор суда оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения."Приговор оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения", — зачитала решение судья Ирина Балашова.В июне Первомайский районный суд Владивостока приговорил Блэка к трем годам и девяти месяцам колонии общего режима. Американца признали виновным в угрозе убийством его девушке, с которой он жил во Владивостоке, и краже у нее 10 тысяч рублей. До этого защита просила оправдать его по всем обвинениям. Сам Блэк поддержал позицию защиты и отказался выступать с последним словом. Прокурор просил назначить фигуранту четыре года восемь месяцев колонии-поселения.Блэк, в апреле приехавший во Владивосток к подруге после знакомства в Корее, в ходе ссоры, по данным прокуратуры, "силой схватил девушку за шею, что она восприняла как реальную угрозу своей жизни", затем похитил из ее кошелька 10 тысяч рублей.Военнослужащий, по данным телеканала NBC News, служил в составе американского контингента в Южной Корее и поехал в Россию по собственной инициативе.
https://ria.ru/20240817/advokat-1966718716.html
https://ria.ru/20240726/avto-1962072782.html
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Приморский край, Владивосток, Южная Корея, Россия, Приморский краевой суд, Происшествия
В Приморье оставили в силе приговор американцу Блэку

Суд в Приморье оставил без изменения приговор американскому солдату Блэку

© РИА Новости / Илья Аверьянов | Перейти в медиабанкБывший штаб-сержант США Гордон Блэк на заседании в Первомайском районном суде Владивостока
Бывший штаб-сержант США Гордон Блэк на заседании в Первомайском районном суде Владивостока - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Илья Аверьянов
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Бывший штаб-сержант США Гордон Блэк на заседании в Первомайском районном суде Владивостока. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 19 авг – РИА Новости. Приморский краевой суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы защиты на приговор американскому солдату Гордону Блэку, осужденному во Владивостоке на три года девять месяцев колонии за угрозу убийством и кражу, приговор оставлен без изменения, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Адвокат Блэка Инна Кириченко в ходе слушаний выразила несогласие с приговором, назвала его незаконным и несправедливым и попросила отдать уголовное дело американца на новое рассмотрение. По мнению защиты, суд первой инстанции вынес приговор, не опираясь на материалы дела, проигнорировал ряд доказательств, подтверждающих невиновность Блэка, и неверно трактовал его действия в отношении потерпевшей.
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Представитель прокуратуры Анастасия Ярошенко заявила, что приговор суда первой инстанции является справедливым и основан на материалах дела. По мнению представителя обвинения, квалификация действий Блэка судом была дана верно по обоим пунктам обвинения, наказание назначено правильно, оснований для его смягчения нет. Она попросила приговор суда оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения.
«
"Приговор оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения", — зачитала решение судья Ирина Балашова.
В июне Первомайский районный суд Владивостока приговорил Блэка к трем годам и девяти месяцам колонии общего режима. Американца признали виновным в угрозе убийством его девушке, с которой он жил во Владивостоке, и краже у нее 10 тысяч рублей. До этого защита просила оправдать его по всем обвинениям. Сам Блэк поддержал позицию защиты и отказался выступать с последним словом. Прокурор просил назначить фигуранту четыре года восемь месяцев колонии-поселения.
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Блэк, в апреле приехавший во Владивосток к подруге после знакомства в Корее, в ходе ссоры, по данным прокуратуры, "силой схватил девушку за шею, что она восприняла как реальную угрозу своей жизни", затем похитил из ее кошелька 10 тысяч рублей.
Военнослужащий, по данным телеканала NBC News, служил в составе американского контингента в Южной Корее и поехал в Россию по собственной инициативе.
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