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Путин объявил благодарность народному артисту РСФСР Мартону
Путин объявил благодарность народному артисту РСФСР Мартону - РИА Новости, 19.08.2024
Путин объявил благодарность народному артисту РСФСР Мартону
Президент России Владимир Путин объявил благодарность народному артисту РСФСР Николаю Мартону за заслуги в развитии отечественной культуры, следует из... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T16:44
2024-08-19T16:44
2024-08-19T16:46
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил благодарность народному артисту РСФСР Николаю Мартону за заслуги в развитии отечественной культуры, следует из распоряжения главы государства. "За заслуги в развитии отечественной культуры и многолетнюю творческую деятельность объявить благодарность президента Российской Федерации Мартону Николаю Сергеевичу, артисту федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Национальный драматический театр России (Александринский театр)",- сказано в распоряжении. Мартон в 2019 году получил звание народного артиста России, он награжден орденом Дружбы и орденом Александра Невского. В сентябре 2024 года артисту исполнится 90 лет.
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россия, рсфср, владимир путин, александр невский, новости культуры
Культура, Россия, РСФСР, Владимир Путин, Александр Невский, Новости культуры
Путин объявил благодарность народному артисту РСФСР Мартону
Путин объявил благодарность Мартону за заслуги в развитии отечественной культуры