https://ria.ru/20240819/biryukov-1967017000.html

Бирюков: выполнено 50% работ по ремонту Лефортовского тоннеля в Москве

Бирюков: выполнено 50% работ по ремонту Лефортовского тоннеля в Москве - РИА Новости, 19.08.2024

Бирюков: выполнено 50% работ по ремонту Лефортовского тоннеля в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 50% от общего объема запланированных работ по ремонту Лефортовского тоннельного комплекса, сообщил... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T11:34

2024-08-19T11:34

2024-08-19T11:34

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москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 50% от общего объема запланированных работ по ремонту Лефортовского тоннельного комплекса, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 50% от общего объема запланированных работ по ремонту Лефортовского тоннельного комплекса. Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. До конца этого года обновим самый протяженный тоннель столицы - Лефортовский, который является частью Третьего транспортного кольца и проходит под рекой Яузой", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что на время проведения ремонта движение в тоннеле полностью не прекращается, вводятся поэтапные перекрытия по одной полосе. "В рамках проекта заменим защитно-декоративную облицовку с подсистемой крепления, которая стала разрушаться под воздействием климатических факторов и вибрационного воздействия, на новое покрытие типа "фронтон". Кроме того, поменяем во всем тоннеле старые эвакуационные светильники на энергоэффективные, обновим трубопровод пожаротушения и установим современные извещатели", - уточнил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние 13 лет все мостовые сооружения в столице прошли различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.

https://ria.ru/20240816/mkad-1966606211.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы