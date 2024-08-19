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Бирюков: выполнено 50% работ по ремонту Лефортовского тоннеля в Москве - РИА Новости, 19.08.2024
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Бирюков: выполнено 50% работ по ремонту Лефортовского тоннеля в Москве
Бирюков: выполнено 50% работ по ремонту Лефортовского тоннеля в Москве - РИА Новости, 19.08.2024
Бирюков: выполнено 50% работ по ремонту Лефортовского тоннеля в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 50% от общего объема запланированных работ по ремонту Лефортовского тоннельного комплекса, сообщил... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T11:34
2024-08-19T11:34
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петр бирюков
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 50% от общего объема запланированных работ по ремонту Лефортовского тоннельного комплекса, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 50% от общего объема запланированных работ по ремонту Лефортовского тоннельного комплекса. Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. До конца этого года обновим самый протяженный тоннель столицы - Лефортовский, который является частью Третьего транспортного кольца и проходит под рекой Яузой", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что на время проведения ремонта движение в тоннеле полностью не прекращается, вводятся поэтапные перекрытия по одной полосе. "В рамках проекта заменим защитно-декоративную облицовку с подсистемой крепления, которая стала разрушаться под воздействием климатических факторов и вибрационного воздействия, на новое покрытие типа "фронтон". Кроме того, поменяем во всем тоннеле старые эвакуационные светильники на энергоэффективные, обновим трубопровод пожаротушения и установим современные извещатели", - уточнил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние 13 лет все мостовые сооружения в столице прошли различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы

Бирюков: выполнено 50% работ по ремонту Лефортовского тоннеля в Москве

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛефортовский тоннель в Москве
Лефортовский тоннель в Москве - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Лефортовский тоннель в Москве
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 50% от общего объема запланированных работ по ремонту Лефортовского тоннельного комплекса, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 50% от общего объема запланированных работ по ремонту Лефортовского тоннельного комплекса. Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. До конца этого года обновим самый протяженный тоннель столицы - Лефортовский, который является частью Третьего транспортного кольца и проходит под рекой Яузой", - рассказал Бирюков.
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Заместитель мэра подчеркнул, что на время проведения ремонта движение в тоннеле полностью не прекращается, вводятся поэтапные перекрытия по одной полосе.
"В рамках проекта заменим защитно-декоративную облицовку с подсистемой крепления, которая стала разрушаться под воздействием климатических факторов и вибрационного воздействия, на новое покрытие типа "фронтон". Кроме того, поменяем во всем тоннеле старые эвакуационные светильники на энергоэффективные, обновим трубопровод пожаротушения и установим современные извещатели", - уточнил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние 13 лет все мостовые сооружения в столице прошли различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
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