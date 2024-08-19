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Операционная выручка билайна в I полугодии превысила 150 млрд рублей - РИА Новости, 19.08.2024
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12:00 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/bilayn-1967021173.html
Операционная выручка билайна в I полугодии превысила 150 млрд рублей
Операционная выручка билайна в I полугодии превысила 150 млрд рублей - РИА Новости, 19.08.2024
Операционная выручка билайна в I полугодии превысила 150 млрд рублей
Выручка билайна по операционной деятельности за первое полугодие 2024 года по данным консолидированной отчетности по МСФО выросла на 4,6% к аналогичному периоду РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T12:00
2024-08-19T12:00
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Выручка билайна по операционной деятельности за первое полугодие 2024 года по данным консолидированной отчетности по МСФО выросла на 4,6% к аналогичному периоду прошлого года и достигла 150,9 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба ПАО "ВымпелКом".В частности, выручка от продажи услуг увеличилась на 5,5% к аналогичному периоду прошлого года до 140,2 миллиарда рублей. EBITDA за указанный период выросла на 5,6% до 65,1 миллиарда рублей. Рентабельность по EBITDA увеличилась на 0,3 п.п. и достигла 43,1%, благодаря, в том числе, росту рентабельности по EBITDA до 43,9% во втором квартале 2024 года, говорится в отчете.Чистая прибыль в первом полугодии составила 2,8 миллиарда рублей. На динамику чистой прибыли во втором квартале 2024 года оказали влияние разовые неденежные факторы.Интенсивность капиталовложений осталась на стабильном уровне, составив 17,1% от выручки.Несмотря на существенный рост ключевой ставки, средневзвешенная процентная ставка по состоянию на 30 июня 2024 года осталась на уровне 9,99%, а долговая нагрузка (отношение чистого долга к EBITDA) снизилась на 0,13 год к году и составила 2,52x, говорится в сообщении.Кроме того, показатель CLTV b2c бизнеса вырос на 3,0% год к году и достиг 464,4 миллиарда рублей.Согласно данным, в первом полугодии 2024 года в сегменте облачных продуктов и сервисов кибербезопасности наблюдается рост на 27,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, выручка в сегменте сервисов цифровой рекламы и сервисы на основе больших данных и искусственного интеллекта увеличилась на 38,8%.
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россия, вымпелком, билайн, мобильная связь
Россия, ВымпелКом, Билайн, мобильная связь

Операционная выручка билайна в I полугодии превысила 150 млрд рублей

© Фото : пресс-служба "Вымпелком"Логотип "Билайн"
Логотип Билайн - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© Фото : пресс-служба "Вымпелком"
Логотип "Билайн"
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Выручка билайна по операционной деятельности за первое полугодие 2024 года по данным консолидированной отчетности по МСФО выросла на 4,6% к аналогичному периоду прошлого года и достигла 150,9 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба ПАО "ВымпелКом".
В частности, выручка от продажи услуг увеличилась на 5,5% к аналогичному периоду прошлого года до 140,2 миллиарда рублей. EBITDA за указанный период выросла на 5,6% до 65,1 миллиарда рублей. Рентабельность по EBITDA увеличилась на 0,3 п.п. и достигла 43,1%, благодаря, в том числе, росту рентабельности по EBITDA до 43,9% во втором квартале 2024 года, говорится в отчете.
Чистая прибыль в первом полугодии составила 2,8 миллиарда рублей. На динамику чистой прибыли во втором квартале 2024 года оказали влияние разовые неденежные факторы.
Интенсивность капиталовложений осталась на стабильном уровне, составив 17,1% от выручки.
Несмотря на существенный рост ключевой ставки, средневзвешенная процентная ставка по состоянию на 30 июня 2024 года осталась на уровне 9,99%, а долговая нагрузка (отношение чистого долга к EBITDA) снизилась на 0,13 год к году и составила 2,52x, говорится в сообщении.
Кроме того, показатель CLTV b2c бизнеса вырос на 3,0% год к году и достиг 464,4 миллиарда рублей.
Согласно данным, в первом полугодии 2024 года в сегменте облачных продуктов и сервисов кибербезопасности наблюдается рост на 27,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, выручка в сегменте сервисов цифровой рекламы и сервисы на основе больших данных и искусственного интеллекта увеличилась на 38,8%.
 
РоссияВымпелКомБилайнмобильная связь
 
 
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