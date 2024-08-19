https://ria.ru/20240819/bespilotniki-1966971840.html
Над Белгородской и Курской областями за ночь сбили четыре беспилотника
Над Белгородской и Курской областями за ночь сбили четыре беспилотника - РИА Новости, 19.08.2024
Над Белгородской и Курской областями за ночь сбили четыре беспилотника
Российская ПВО ночью сбила по два беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщило утром в понедельник Минобороны РФ. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T07:07
2024-08-19T07:07
2024-08-19T07:10
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Российская ПВО ночью сбила по два беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщило утром в понедельник Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской и Курской областей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240818/belorussija-1966938047.html
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курская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия
Над Белгородской и Курской областями за ночь сбили четыре беспилотника
Минобороны: ПВО за ночь сбила над Белгородской и Курской областями четыре БПЛА