WSJ: покидающий пост Байден оставляет после себя печальное наследие
WSJ: Байден покидает президентский пост, оставляя после себя печальное наследие
© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам завершившегося в Вашингтоне саммита НАТО
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам завершившегося в Вашингтоне саммита НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден, срок полномочий которого подходит к концу, оставляет после себя печальное наследие, которое могло бы быть лучше, если бы он выполнял свои предвыборные обещания и не поступал эгоистично, пишет редакционная коллегия издания Wall Street Journal.
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"Такова судьба президента, которого большинство американцев считают неудачником и который шел к поражению в матче-реванше с Дональдом Трампом. Это печальный исход для президентства, которое могло бы быть намного лучше, если бы он выполнил свое предвыборное обещание объединить страну... Находясь у власти, он сделал все наоборот", - говорится в материале под названием "Печальное наследие Джо Байдена".
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По мнению редакции, внешнеполитическое наследие Байдена не будет полным, пока не станет ясно, как разворачиваются конфликты на Украине и на Ближнем Востоке, однако уже известно, что его "позорный уход" из Афганистана был признаком национальной слабости, которая воодушевила противников США по всему миру.
Представители Wall Street Journal также критикуют "эгоистичный" план Байдена баллотироваться на второй срок, который был разрушен неизбежным старением, которое тот не хотел признавать.
"Если бы он объявил в начале 2023 года, что не будет баллотироваться снова, обе партии могли бы перезапустить свои праймериз с более молодыми кандидатами, которые были бы более способны решать растущие проблемы Америки как внутри страны, так и за рубежом", - резюмирует редакция.
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