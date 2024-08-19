https://ria.ru/20240819/bayden-1966967699.html

WSJ: покидающий пост Байден оставляет после себя печальное наследие

WSJ: покидающий пост Байден оставляет после себя печальное наследие - РИА Новости, 19.08.2024

WSJ: покидающий пост Байден оставляет после себя печальное наследие

Президент США Джо Байден, срок полномочий которого подходит к концу, оставляет после себя печальное наследие, которое могло бы быть лучше, если бы он выполнял... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T05:45

2024-08-19T05:45

2024-08-19T05:47

сша

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в мире

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден, срок полномочий которого подходит к концу, оставляет после себя печальное наследие, которое могло бы быть лучше, если бы он выполнял свои предвыборные обещания и не поступал эгоистично, пишет редакционная коллегия издания Wall Street Journal. "Такова судьба президента, которого большинство американцев считают неудачником и который шел к поражению в матче-реванше с Дональдом Трампом. Это печальный исход для президентства, которое могло бы быть намного лучше, если бы он выполнил свое предвыборное обещание объединить страну... Находясь у власти, он сделал все наоборот", - говорится в материале под названием "Печальное наследие Джо Байдена". По мнению редакции, внешнеполитическое наследие Байдена не будет полным, пока не станет ясно, как разворачиваются конфликты на Украине и на Ближнем Востоке, однако уже известно, что его "позорный уход" из Афганистана был признаком национальной слабости, которая воодушевила противников США по всему миру. Представители Wall Street Journal также критикуют "эгоистичный" план Байдена баллотироваться на второй срок, который был разрушен неизбежным старением, которое тот не хотел признавать. "Если бы он объявил в начале 2023 года, что не будет баллотироваться снова, обе партии могли бы перезапустить свои праймериз с более молодыми кандидатами, которые были бы более способны решать растущие проблемы Америки как внутри страны, так и за рубежом", - резюмирует редакция.

https://ria.ru/20240815/bajden-1966439869.html

https://ria.ru/20240814/bayden-1966271842.html

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сша, украина, ближний восток, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, в мире