https://ria.ru/20240819/bank-1967048874.html

Один из крупнейших банков Киргизии приостановил переводы через Россию

Один из крупнейших банков Киргизии приостановил переводы через Россию - РИА Новости, 19.08.2024

Один из крупнейших банков Киргизии приостановил переводы через Россию

Один из крупнейших банков Киргизии MBank (ОАО Коммерческий банк "Кыргызстан") приостановил денежные переводы через банки РФ, соответствующее объявление... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T13:06

2024-08-19T13:06

2024-08-19T13:16

экономика

киргизия

россия

сбербанк россии

тинькофф. кредитные системы

мтс

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БИШКЕК, 19 авг - РИА Новости. Один из крупнейших банков Киргизии MBank (ОАО Коммерческий банк "Кыргызстан") приостановил денежные переводы через банки РФ, соответствующее объявление опубликовано на сайте банка. "С 16 августа 2024 года денежные переводы через РФ банки, в том числе Сбербанк, Тинькофф и МТС приостановлены в обоих направлениях. Эта услуга временно недоступна на неопределенный срок", - говорится в объявлении. Отмечается, что входящие переводы по рублевым реквизитам будут осуществляться через банки, не подпадающие под санкции. Банк "Кыргызстан" и его интернет-банкинг MBank являются одними из крупнейших финансовых организаций в стране. Расплатиться переводом через MBank можно практически в каждом торговом павильоне республики, при том что остальные системы безналичной оплаты в Киргизии пока не получили такого широкого распространения.

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экономика, киргизия, россия, сбербанк россии, тинькофф. кредитные системы, мтс