https://ria.ru/20240819/baltimor-1966997698.html
В результате перестрелки в Балтиморе погиб человек
В результате перестрелки в Балтиморе погиб человек - РИА Новости, 19.08.2024
В результате перестрелки в Балтиморе погиб человек
Один человек погиб, семь пострадали в результате перестрелки в американском городе Балтимор, сообщает телеканал NBC News. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T10:33
2024-08-19T10:33
2024-08-19T11:11
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балтимор
стрельба
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Один человек погиб, семь пострадали в результате перестрелки в американском городе Балтимор, сообщает телеканал NBC News. "Комиссар полиции Балтимора Ричард Уорли описал погибшего как 36-летнего мужчину. По его словам, ранеными были еще шесть мужчин и женщина, им от 22 до 45 лет. Некоторые жертвы находятся в критическом состоянии" - говорится в сообщении телеканала. По данным NBC News, на месте стрельбы следователи обнаружили несколько единиц огнестрельного оружия. По мнению правоохранителей, огонь открыли несколько человек. При этом описание подозреваемых предоставлено не было.
https://ria.ru/20240414/abc7-1939929414.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, балтимор, стрельба
В мире, США, Балтимор, стрельба
В результате перестрелки в Балтиморе погиб человек
NBC News: один человек погиб, семь пострадали в перестрелке в Балтиморе