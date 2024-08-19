https://ria.ru/20240819/baltimor-1966997698.html

В результате перестрелки в Балтиморе погиб человек

В результате перестрелки в Балтиморе погиб человек - РИА Новости, 19.08.2024

В результате перестрелки в Балтиморе погиб человек

Один человек погиб, семь пострадали в результате перестрелки в американском городе Балтимор, сообщает телеканал NBC News. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T10:33

2024-08-19T10:33

2024-08-19T11:11

в мире

сша

балтимор

стрельба

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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Один человек погиб, семь пострадали в результате перестрелки в американском городе Балтимор, сообщает телеканал NBC News. "Комиссар полиции Балтимора Ричард Уорли описал погибшего как 36-летнего мужчину. По его словам, ранеными были еще шесть мужчин и женщина, им от 22 до 45 лет. Некоторые жертвы находятся в критическом состоянии" - говорится в сообщении телеканала. По данным NBC News, на месте стрельбы следователи обнаружили несколько единиц огнестрельного оружия. По мнению правоохранителей, огонь открыли несколько человек. При этом описание подозреваемых предоставлено не было.

https://ria.ru/20240414/abc7-1939929414.html

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Артем Смирнов

в мире, сша, балтимор, стрельба