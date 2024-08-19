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В результате перестрелки в Балтиморе погиб человек - РИА Новости, 19.08.2024
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10:33 19.08.2024 (обновлено: 11:11 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/baltimor-1966997698.html
В результате перестрелки в Балтиморе погиб человек
В результате перестрелки в Балтиморе погиб человек - РИА Новости, 19.08.2024
В результате перестрелки в Балтиморе погиб человек
Один человек погиб, семь пострадали в результате перестрелки в американском городе Балтимор, сообщает телеканал NBC News. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T10:33
2024-08-19T11:11
в мире
сша
балтимор
стрельба
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Один человек погиб, семь пострадали в результате перестрелки в американском городе Балтимор, сообщает телеканал NBC News. "Комиссар полиции Балтимора Ричард Уорли описал погибшего как 36-летнего мужчину. По его словам, ранеными были еще шесть мужчин и женщина, им от 22 до 45 лет. Некоторые жертвы находятся в критическом состоянии" - говорится в сообщении телеканала. По данным NBC News, на месте стрельбы следователи обнаружили несколько единиц огнестрельного оружия. По мнению правоохранителей, огонь открыли несколько человек. При этом описание подозреваемых предоставлено не было.
https://ria.ru/20240414/abc7-1939929414.html
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в мире, сша, балтимор, стрельба
В мире, США, Балтимор, стрельба
В результате перестрелки в Балтиморе погиб человек

NBC News: один человек погиб, семь пострадали в перестрелке в Балтиморе

© Фото : Baltimore City PoliceМесто стрельбы в американском городе Балтимор. 19 августа 2024
Место стрельбы в американском городе Балтимор. 19 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© Фото : Baltimore City Police
Место стрельбы в американском городе Балтимор. 19 августа 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Один человек погиб, семь пострадали в результате перестрелки в американском городе Балтимор, сообщает телеканал NBC News.
"Комиссар полиции Балтимора Ричард Уорли описал погибшего как 36-летнего мужчину. По его словам, ранеными были еще шесть мужчин и женщина, им от 22 до 45 лет. Некоторые жертвы находятся в критическом состоянии" - говорится в сообщении телеканала.
По данным NBC News, на месте стрельбы следователи обнаружили несколько единиц огнестрельного оружия. По мнению правоохранителей, огонь открыли несколько человек. При этом описание подозреваемых предоставлено не было.
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В миреСШАБалтиморстрельба
 
 
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