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Компания "Балтика" стала партнером Континентальной хоккейной лиги
Компания "Балтика" стала партнером Континентальной хоккейной лиги - РИА Новости, 19.08.2024
Компания "Балтика" стала партнером Континентальной хоккейной лиги
Российский изготовитель напитков и Континентальная хоккейная лига (КХЛ) заключили соглашение о партнерстве. Об этом было объявлено 19 августа в Москве на... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T13:27
2024-08-19T13:27
2024-08-19T13:27
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МОСКВА, 19 авг – пресс-служба ООО "Пивоваренная компания "Балтика". Российский изготовитель напитков и Континентальная хоккейная лига (КХЛ) заключили соглашение о партнерстве. Об этом было объявлено 19 августа в Москве на совместной пресс-конференции вице-президента по продажам "Балтики" Егора Гусельникова и вице-президента КХЛ Сергея Доброхвалова. "Для нас соглашение с КХЛ – возможность поддержать легендарную лигу, стать ближе к хоккейным болельщикам, вдохновить их на поддержку команд. Нам с партнерами знаком вкус победы и ощущение упорного труда ради ее достижения. Мы как никто другой понимаем, что и в бизнесе, и в спорте главное — сотрудничество", — прокомментировал вице-президент по продажам "Балтики" Егор Гусельников. В рамках партнерства компания также проведет совместные с лигой предматчевые активности для болельщиков в фойе ледовых арен. "Нас объединяет желание быть лучшими в своих областях, а совместные проекты помогут в этом. С 2012 по 2016 год "Балтика" совместно с Лигой реализовали масштабные акции для поклонников хоккея по всей стране <…>. Уверены, что сотрудничество получится плодотворным, успешным и поможет приобщить к хоккею новых болельщиков из разных уголков России", — отметил вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 19 авг – пресс-служба ООО "Пивоваренная компания "Балтика". Российский изготовитель напитков и Континентальная хоккейная лига (КХЛ) заключили соглашение о партнерстве. Об этом было объявлено 19 августа в Москве на совместной пресс-конференции вице-президента по продажам "Балтики" Егора Гусельникова и вице-президента КХЛ Сергея Доброхвалова.
"Для нас соглашение с КХЛ – возможность поддержать легендарную лигу, стать ближе к хоккейным болельщикам, вдохновить их на поддержку команд. Нам с партнерами знаком вкус победы и ощущение упорного труда ради ее достижения. Мы как никто другой понимаем, что и в бизнесе, и в спорте главное — сотрудничество", — прокомментировал вице-президент по продажам "Балтики" Егор Гусельников.
В рамках партнерства компания также проведет совместные с лигой предматчевые активности для болельщиков в фойе ледовых арен.
"Нас объединяет желание быть лучшими в своих областях, а совместные проекты помогут в этом. С 2012 по 2016 год "Балтика" совместно с Лигой реализовали масштабные акции для поклонников хоккея по всей стране <…>. Уверены, что сотрудничество получится плодотворным, успешным и поможет приобщить к хоккею новых болельщиков из разных уголков России", — отметил вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.