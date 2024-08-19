Рейтинг@Mail.ru
Компания "Балтика" стала партнером Континентальной хоккейной лиги - РИА Новости, 19.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
13:27 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/baltika-1967056549.html
Компания "Балтика" стала партнером Континентальной хоккейной лиги
Компания "Балтика" стала партнером Континентальной хоккейной лиги - РИА Новости, 19.08.2024
Компания "Балтика" стала партнером Континентальной хоккейной лиги
Российский изготовитель напитков и Континентальная хоккейная лига (КХЛ) заключили соглашение о партнерстве. Об этом было объявлено 19 августа в Москве на... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T13:27
2024-08-19T13:27
пресс-релизы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967056033_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f912e8b25133efbfda5cae284d550652.jpg
МОСКВА, 19 авг – пресс-служба ООО "Пивоваренная компания "Балтика". Российский изготовитель напитков и Континентальная хоккейная лига (КХЛ) заключили соглашение о партнерстве. Об этом было объявлено 19 августа в Москве на совместной пресс-конференции вице-президента по продажам "Балтики" Егора Гусельникова и вице-президента КХЛ Сергея Доброхвалова. "Для нас соглашение с КХЛ – возможность поддержать легендарную лигу, стать ближе к хоккейным болельщикам, вдохновить их на поддержку команд. Нам с партнерами знаком вкус победы и ощущение упорного труда ради ее достижения. Мы как никто другой понимаем, что и в бизнесе, и в спорте главное — сотрудничество", — прокомментировал вице-президент по продажам "Балтики" Егор Гусельников. В рамках партнерства компания также проведет совместные с лигой предматчевые активности для болельщиков в фойе ледовых арен. "Нас объединяет желание быть лучшими в своих областях, а совместные проекты помогут в этом. С 2012 по 2016 год "Балтика" совместно с Лигой реализовали масштабные акции для поклонников хоккея по всей стране &lt;…&gt;. Уверены, что сотрудничество получится плодотворным, успешным и поможет приобщить к хоккею новых болельщиков из разных уголков России", — отметил вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967056033_95:0:1234:854_1920x0_80_0_0_51190e4f03387f6166d2d59c4521f5a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пресс-релизы
Пресс-релизы

Компания "Балтика" стала партнером Континентальной хоккейной лиги

© Фото : Пресс-служба ООО "Пивоваренная компания "Балтика"Компания "Балтика" стала партнером Континентальной хоккейной лиги
Компания Балтика стала партнером Континентальной хоккейной лиги - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© Фото : Пресс-служба ООО "Пивоваренная компания "Балтика"
Компания "Балтика" стала партнером Континентальной хоккейной лиги
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг – пресс-служба ООО "Пивоваренная компания "Балтика". Российский изготовитель напитков и Континентальная хоккейная лига (КХЛ) заключили соглашение о партнерстве. Об этом было объявлено 19 августа в Москве на совместной пресс-конференции вице-президента по продажам "Балтики" Егора Гусельникова и вице-президента КХЛ Сергея Доброхвалова.
"Для нас соглашение с КХЛ – возможность поддержать легендарную лигу, стать ближе к хоккейным болельщикам, вдохновить их на поддержку команд. Нам с партнерами знаком вкус победы и ощущение упорного труда ради ее достижения. Мы как никто другой понимаем, что и в бизнесе, и в спорте главное — сотрудничество", — прокомментировал вице-президент по продажам "Балтики" Егор Гусельников.
В рамках партнерства компания также проведет совместные с лигой предматчевые активности для болельщиков в фойе ледовых арен.
"Нас объединяет желание быть лучшими в своих областях, а совместные проекты помогут в этом. С 2012 по 2016 год "Балтика" совместно с Лигой реализовали масштабные акции для поклонников хоккея по всей стране <…>. Уверены, что сотрудничество получится плодотворным, успешным и поможет приобщить к хоккею новых болельщиков из разных уголков России", — отметил вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала