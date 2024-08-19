https://ria.ru/20240819/baku-1967035371.html

Баку превращается в оазис в регионе, заявил Путин

Баку превращается в оазис в регионе, заявил Путин - РИА Новости, 19.08.2024

Баку превращается в оазис в регионе, заявил Путин

Баку развивается успешно, превращается в оазис в регионе, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T12:27

2024-08-19T12:27

2024-08-19T12:27

баку

россия

азербайджан

владимир путин

ильхам алиев

политика

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БАКУ, 19 авг - РИА Новости. Баку развивается успешно, превращается в оазис в регионе, заявил президент РФ Владимир Путин. "Я очень рад быть в Баку, еще раз полюбоваться этим городом, развитию которого вы, и я не понаслышке знаю, ваша супруга уделяете большое внимание. И это видно, город развивается, развивается успешно, превращается в такой оазис, я бы сказал, в регионе",- сказал Путин в ходе переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, которые проходят в резиденции "Загульба" .

https://ria.ru/20240819/putin-1967032963.html

баку

россия

азербайджан

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2024

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баку, россия, азербайджан, владимир путин, ильхам алиев, политика