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Баку превращается в оазис в регионе, заявил Путин - РИА Новости, 19.08.2024
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12:27 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/baku-1967035371.html
Баку превращается в оазис в регионе, заявил Путин
Баку превращается в оазис в регионе, заявил Путин - РИА Новости, 19.08.2024
Баку превращается в оазис в регионе, заявил Путин
Баку развивается успешно, превращается в оазис в регионе, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T12:27
2024-08-19T12:27
баку
россия
азербайджан
владимир путин
ильхам алиев
политика
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БАКУ, 19 авг - РИА Новости. Баку развивается успешно, превращается в оазис в регионе, заявил президент РФ Владимир Путин. "Я очень рад быть в Баку, еще раз полюбоваться этим городом, развитию которого вы, и я не понаслышке знаю, ваша супруга уделяете большое внимание. И это видно, город развивается, развивается успешно, превращается в такой оазис, я бы сказал, в регионе",- сказал Путин в ходе переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, которые проходят в резиденции "Загульба" .
https://ria.ru/20240819/putin-1967032963.html
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баку, россия, азербайджан, владимир путин, ильхам алиев, политика
Баку, Россия, Азербайджан, Владимир Путин, Ильхам Алиев, Политика
Баку превращается в оазис в регионе, заявил Путин

Путин: Баку развивается успешно, превращается в оазис в регионе

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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БАКУ, 19 авг - РИА Новости. Баку развивается успешно, превращается в оазис в регионе, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Я очень рад быть в Баку, еще раз полюбоваться этим городом, развитию которого вы, и я не понаслышке знаю, ваша супруга уделяете большое внимание. И это видно, город развивается, развивается успешно, превращается в такой оазис, я бы сказал, в регионе",- сказал Путин в ходе переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, которые проходят в резиденции "Загульба" .
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Путин рассказал о направлениях совместной работы с Азербайджаном
12:19
 
БакуРоссияАзербайджанВладимир ПутинИльхам АлиевПолитика
 
 
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