https://ria.ru/20240819/bagreeva-1966947029.html
Мария Багреева: на 7,4% вырос оборот сферы услуг населению в I полугодии
Мария Багреева: на 7,4% вырос оборот сферы услуг населению в I полугодии - РИА Новости, 19.08.2024
Мария Багреева: на 7,4% вырос оборот сферы услуг населению в I полугодии
Оборот услуг населению за первое полугодие 2024 года достиг 1,9 триллиона рублей – рост в сопоставимых ценах составил порядка 7,4% к аналогичному периоду... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T09:15
2024-08-19T09:15
2024-08-19T09:15
москва
мария багреева
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МОСКВА, 19 августа - РИА Новости. Оборот услуг населению за первое полугодие 2024 года достиг 1,9 триллиона рублей – рост в сопоставимых ценах составил порядка 7,4% к аналогичному периоду прошлого года, рассказала заммэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева."Сфера услуг Москвы динамично развиваетсяза счет активного внедрения новых цифровых форматов и высокого спроса в туристической сфере и смежных с ней отраслях – транспорте, культуре, гостиничном бизнесе. В первом полугодии оборот сферы услуг достиг 1,9 триллиона рублей, превысив более чем на 7% показатель прошлого года", – приводят ее слова в пресс-службе департамента.Заммэра обратила внимание, что наибольший прирост наблюдается в сегменте электронных сервисов, их оборот за первое полугодие составил 164,4 миллиарда рублей, увеличившись на 24% относительно того же периода 2023 года.Транспортные услуги показали рост на 14% – до 638,5 миллиарда рублей, в том числе благодаря развитию внутреннего туризма и транспортной системы города, отмечается в пресс-релизе. В нем добавляется, что выручка учреждений культуры выросла на 11,3% – до 43,2 миллиарда рублей, при этом такую же динамику показали спортивные организации, увеличившие оборот до 24,5 миллиарда рублей. Кроме того, бытовые услуги показали рост на 6,7% – до 117 миллиардов рублей, а гостиницы и турагентства увеличили продажи на 5,4%, заработав почти 72 миллиарда рублей в первом полугодии 2024 года.Оборот услуг в столице за пять лет – с 2018 по 2023 год – вырос на 35,4%, уточняется в сообщении. Как отметила Багреева, потребительский спрос в Москве сохраняется на высоком уровне, при этом в городе действуют меры, направленные на поддержку предпринимателей при выходе на рынок, развитии бизнеса и освоении новых ниш.
https://ria.ru/20240808/moskva-1964795467.html
https://ria.ru/20240802/bagreeva-1963549889.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, мария багреева
МОСКВА, 19 августа - РИА Новости. Оборот услуг населению за первое полугодие 2024 года достиг 1,9 триллиона рублей – рост в сопоставимых ценах составил порядка 7,4% к аналогичному периоду прошлого года, рассказала заммэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
"Сфера услуг Москвы
динамично развиваетсяза счет активного внедрения новых цифровых форматов и высокого спроса в туристической сфере и смежных с ней отраслях – транспорте, культуре, гостиничном бизнесе. В первом полугодии оборот сферы услуг достиг 1,9 триллиона рублей, превысив более чем на 7% показатель прошлого года", – приводят ее слова в пресс-службе департамента.
Заммэра обратила внимание, что наибольший прирост наблюдается в сегменте электронных сервисов, их оборот за первое полугодие составил 164,4 миллиарда рублей, увеличившись на 24% относительно того же периода 2023 года.
Транспортные услуги показали рост на 14% – до 638,5 миллиарда рублей, в том числе благодаря развитию внутреннего туризма и транспортной системы города, отмечается в пресс-релизе. В нем добавляется, что выручка учреждений культуры выросла на 11,3% – до 43,2 миллиарда рублей, при этом такую же динамику показали спортивные организации, увеличившие оборот до 24,5 миллиарда рублей. Кроме того, бытовые услуги показали рост на 6,7% – до 117 миллиардов рублей, а гостиницы и турагентства увеличили продажи на 5,4%, заработав почти 72 миллиарда рублей в первом полугодии 2024 года.
Оборот услуг в столице за пять лет – с 2018 по 2023 год – вырос на 35,4%, уточняется в сообщении. Как отметила Багреева, потребительский спрос в Москве сохраняется на высоком уровне, при этом в городе действуют меры, направленные на поддержку предпринимателей при выходе на рынок, развитии бизнеса и освоении новых ниш.