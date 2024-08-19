https://ria.ru/20240819/azerbaydzhan-1967060713.html

Баку нацелен на нормализацию отношений с Ереваном, заявил МИД Азербайджана

Баку нацелен на нормализацию отношений с Ереваном, заявил МИД Азербайджана - РИА Новости, 19.08.2024

Баку нацелен на нормализацию отношений с Ереваном, заявил МИД Азербайджана

Азербайджан нацелен на нормализацию отношений с Арменией, но все "необоснованные требования" Еревана должны быть устранены не на словах, а в "юридически... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T13:42

2024-08-19T13:42

2024-08-19T13:44

в мире

азербайджан

ереван

баку

джейхун байрамов

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Азербайджан нацелен на нормализацию отношений с Арменией, но все "необоснованные требования" Еревана должны быть устранены не на словах, а в "юридически обоснованной форме", заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в интервью. "Позиция азербайджанской стороны заключается в том, что мы нацелены на нормализацию отношений с Республикой Армения, но мы полностью придерживаемся той линии, что все те необоснованные требования, все те необоснованные позиции, которые долгие десятилетия Республика Армения заявляла, они должны быть полностью устранены. И это должно происходить не на уровне заявлений и деклараций, а это должно найти свое отражение в юридически обоснованной форме", - сказал Байрамов "Известиям", видео опубликовано в Telegram-канале издания.

https://ria.ru/20240819/soglashenie-1967042982.html

азербайджан

ереван

баку

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

в мире, азербайджан, ереван, баку, джейхун байрамов