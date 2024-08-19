https://ria.ru/20240819/azerbaydzhan-1967060713.html
Баку нацелен на нормализацию отношений с Ереваном, заявил МИД Азербайджана
Баку нацелен на нормализацию отношений с Ереваном, заявил МИД Азербайджана - РИА Новости, 19.08.2024
Баку нацелен на нормализацию отношений с Ереваном, заявил МИД Азербайджана
Азербайджан нацелен на нормализацию отношений с Арменией, но все "необоснованные требования" Еревана должны быть устранены не на словах, а в "юридически... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T13:42
2024-08-19T13:42
2024-08-19T13:44
в мире
азербайджан
ереван
баку
джейхун байрамов
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Азербайджан нацелен на нормализацию отношений с Арменией, но все "необоснованные требования" Еревана должны быть устранены не на словах, а в "юридически обоснованной форме", заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в интервью. "Позиция азербайджанской стороны заключается в том, что мы нацелены на нормализацию отношений с Республикой Армения, но мы полностью придерживаемся той линии, что все те необоснованные требования, все те необоснованные позиции, которые долгие десятилетия Республика Армения заявляла, они должны быть полностью устранены. И это должно происходить не на уровне заявлений и деклараций, а это должно найти свое отражение в юридически обоснованной форме", - сказал Байрамов "Известиям", видео опубликовано в Telegram-канале издания.
https://ria.ru/20240819/soglashenie-1967042982.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, азербайджан, ереван, баку, джейхун байрамов
В мире, Азербайджан, Ереван, Баку, Джейхун Байрамов
Баку нацелен на нормализацию отношений с Ереваном, заявил МИД Азербайджана
Глава МИД Байрамов: Азербайджан нацелен на нормализацию отношений с Арменией