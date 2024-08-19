Рейтинг@Mail.ru
Баку нацелен на нормализацию отношений с Ереваном, заявил МИД Азербайджана - РИА Новости, 19.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:42 19.08.2024 (обновлено: 13:44 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/azerbaydzhan-1967060713.html
Баку нацелен на нормализацию отношений с Ереваном, заявил МИД Азербайджана
Баку нацелен на нормализацию отношений с Ереваном, заявил МИД Азербайджана - РИА Новости, 19.08.2024
Баку нацелен на нормализацию отношений с Ереваном, заявил МИД Азербайджана
Азербайджан нацелен на нормализацию отношений с Арменией, но все "необоснованные требования" Еревана должны быть устранены не на словах, а в "юридически... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T13:42
2024-08-19T13:44
в мире
азербайджан
ереван
баку
джейхун байрамов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788175754_0:0:2901:1633_1920x0_80_0_0_7f8ff1d55737647ac9b3d4bf7089fe68.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Азербайджан нацелен на нормализацию отношений с Арменией, но все "необоснованные требования" Еревана должны быть устранены не на словах, а в "юридически обоснованной форме", заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в интервью. "Позиция азербайджанской стороны заключается в том, что мы нацелены на нормализацию отношений с Республикой Армения, но мы полностью придерживаемся той линии, что все те необоснованные требования, все те необоснованные позиции, которые долгие десятилетия Республика Армения заявляла, они должны быть полностью устранены. И это должно происходить не на уровне заявлений и деклараций, а это должно найти свое отражение в юридически обоснованной форме", - сказал Байрамов "Известиям", видео опубликовано в Telegram-канале издания.
https://ria.ru/20240819/soglashenie-1967042982.html
азербайджан
ереван
баку
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788175754_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_223a150d8c55d2f2b426716f4e6da684.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, азербайджан, ереван, баку, джейхун байрамов
В мире, Азербайджан, Ереван, Баку, Джейхун Байрамов
Баку нацелен на нормализацию отношений с Ереваном, заявил МИД Азербайджана

Глава МИД Байрамов: Азербайджан нацелен на нормализацию отношений с Арменией

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Азербайджан нацелен на нормализацию отношений с Арменией, но все "необоснованные требования" Еревана должны быть устранены не на словах, а в "юридически обоснованной форме", заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в интервью.
"Позиция азербайджанской стороны заключается в том, что мы нацелены на нормализацию отношений с Республикой Армения, но мы полностью придерживаемся той линии, что все те необоснованные требования, все те необоснованные позиции, которые долгие десятилетия Республика Армения заявляла, они должны быть полностью устранены. И это должно происходить не на уровне заявлений и деклараций, а это должно найти свое отражение в юридически обоснованной форме", - сказал Байрамов "Известиям", видео опубликовано в Telegram-канале издания.
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в государственной резиденции Загульба - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Россия готова содействовать выходу на мирное соглашение Баку и Еревана
Вчера, 12:46
 
В миреАзербайджанЕреванБакуДжейхун Байрамов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала