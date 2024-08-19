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В перевернувшемся в Литве автобусе были россияне с двойным гражданством

В перевернувшемся в Литве автобусе были россияне с двойным гражданством - РИА Новости, 19.08.2024

В перевернувшемся в Литве автобусе были россияне с двойным гражданством

Двадцать пассажиров в перевернувшемся автобусе в Литве - граждане РФ с двойным гражданством, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Калининградской... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T14:41

2024-08-19T14:41

2024-08-19T15:02

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рига

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эколайн

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КАЛИНИНГРАД, 19 авг - РИА Новости. Двадцать пассажиров в перевернувшемся автобусе в Литве - граждане РФ с двойным гражданством, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Калининградской области. Автобус, следовавший из Риги в Калининград, перевернулся в понедельник в приграничном с Россией районе Литвы, из 47 пассажиров 26 доставлены в больницу, среди пострадавших есть несовершеннолетние, сообщили СМИ со ссылкой на спасательную службу. "По информации министерства развития инфраструктуры Калининградской области, автобус "Эколайн" из Калининграда в Ригу отправился в воскресенье, 18 августа от автовокзала Калининграда в 21.30. Автобус принадлежит латвийскому перевозчику, водитель также гражданин Латвийской Республики. В автобусе находилось 46 пассажиров, из них 20 пассажиров - граждане РФ с двойным гражданством. В аварии, произошедшей на территории Литовской Республики, по предварительным данным, пострадали 26 пассажиров. По информации перевозчика остальные пассажиры, кому не потребовалась помощь медиков, будут отправлены резервным автобусом в Ригу. Держим связь с посольством России, если нужна будет какая-то помощь – окажем", - сказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20230108/avarii-1843519978.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, рига, калининград, эколайн, литва, в мире