https://ria.ru/20240819/avtobus-1967082792.html
В перевернувшемся в Литве автобусе были россияне с двойным гражданством
В перевернувшемся в Литве автобусе были россияне с двойным гражданством - РИА Новости, 19.08.2024
В перевернувшемся в Литве автобусе были россияне с двойным гражданством
Двадцать пассажиров в перевернувшемся автобусе в Литве - граждане РФ с двойным гражданством, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Калининградской... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T14:41
2024-08-19T14:41
2024-08-19T15:02
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КАЛИНИНГРАД, 19 авг - РИА Новости. Двадцать пассажиров в перевернувшемся автобусе в Литве - граждане РФ с двойным гражданством, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Калининградской области. Автобус, следовавший из Риги в Калининград, перевернулся в понедельник в приграничном с Россией районе Литвы, из 47 пассажиров 26 доставлены в больницу, среди пострадавших есть несовершеннолетние, сообщили СМИ со ссылкой на спасательную службу. "По информации министерства развития инфраструктуры Калининградской области, автобус "Эколайн" из Калининграда в Ригу отправился в воскресенье, 18 августа от автовокзала Калининграда в 21.30. Автобус принадлежит латвийскому перевозчику, водитель также гражданин Латвийской Республики. В автобусе находилось 46 пассажиров, из них 20 пассажиров - граждане РФ с двойным гражданством. В аварии, произошедшей на территории Литовской Республики, по предварительным данным, пострадали 26 пассажиров. По информации перевозчика остальные пассажиры, кому не потребовалась помощь медиков, будут отправлены резервным автобусом в Ригу. Держим связь с посольством России, если нужна будет какая-то помощь – окажем", - сказали в пресс-службе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, рига, калининград, эколайн, литва, в мире
Россия, Рига, Калининград, ЭкоЛайн, Литва, В мире
В перевернувшемся в Литве автобусе были россияне с двойным гражданством
В перевернувшемся в Литве автобусе было 20 россиян с двойным гражданством
КАЛИНИНГРАД, 19 авг - РИА Новости. Двадцать пассажиров в перевернувшемся автобусе в Литве - граждане РФ с двойным гражданством, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Калининградской области.
Автобус, следовавший из Риги в Калининград, перевернулся в понедельник в приграничном с Россией районе Литвы, из 47 пассажиров 26 доставлены в больницу, среди пострадавших есть несовершеннолетние, сообщили СМИ со ссылкой на спасательную службу.
"По информации министерства развития инфраструктуры Калининградской области, автобус "Эколайн" из Калининграда в Ригу отправился в воскресенье, 18 августа от автовокзала Калининграда в 21.30. Автобус принадлежит латвийскому перевозчику, водитель также гражданин Латвийской Республики. В автобусе находилось 46 пассажиров, из них 20 пассажиров - граждане РФ с двойным гражданством. В аварии, произошедшей на территории Литовской Республики, по предварительным данным, пострадали 26 пассажиров. По информации перевозчика остальные пассажиры, кому не потребовалась помощь медиков, будут отправлены резервным автобусом в Ригу. Держим связь с посольством России, если нужна будет какая-то помощь – окажем", - сказали в пресс-службе.