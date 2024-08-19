https://ria.ru/20240819/ataka-1966964268.html

"На грани". Стало известно, что ждет Украину из-за атаки в Курской области

"На грани". Стало известно, что ждет Украину из-за атаки в Курской области - РИА Новости, 19.08.2024

"На грани". Стало известно, что ждет Украину из-за атаки в Курской области

Украина упустила последний шанс на существование в качестве государства после нападения на Курскую область, такое мнение высказал британский аналитик Александр... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T04:09

2024-08-19T04:09

2024-08-19T11:48

в мире

курская область

украина

россия

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Украина упустила последний шанс на существование в качестве государства после нападения на Курскую область, такое мнение высказал британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Украинцы сейчас находятся на грани: ситуация для них критическая, они срочно нуждаются в мире. <…> Но они действуют так, что лишают себя возможности начать переговоры, чтобы сохранить свое государство хоть в какой-нибудь форме. Да, может быть, она была бы сильно урезана в территориях, но, тем не менее, это была бы Украина", — рассуждает эксперт.Как отметил Меркурис, нападением на Курскую область Киев рассчитывал добиться преимущества во время вероятных переговоров. Однако действия украинского руководства лишь вызвали гнев влиятельных государств, которые были сторонниками мирного решения конфликта, резюмировал аналитик.ВСУ утром 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.

https://ria.ru/20240819/zelenskiy-1966956538.html

https://ria.ru/20240819/syrskiy-1966961286.html

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в мире, курская область, украина, россия, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины