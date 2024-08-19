https://ria.ru/20240819/armageddon-1966901985.html
Ядерный армагеддон: что на самом деле надо американцам в Курской области
Ядерный армагеддон: что на самом деле надо американцам в Курской области - РИА Новости, 19.08.2024
Ядерный армагеддон: что на самом деле надо американцам в Курской области
Курская область продолжает давить на наши болевые точки. Как бы ни открещивались западные хозяева от терактов своих украинских подопечных, весь мир видит, что... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T08:00
2024-08-19T08:00
2024-08-19T08:01
курская область
атлантический совет
вооруженные силы украины
россия
москва
курская аэс
аналитика
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Курская область продолжает давить на наши болевые точки. Как бы ни открещивались западные хозяева от терактов своих украинских подопечных, весь мир видит, что вэсэушники бьют по нашей земле американскими и британскими ракетами. Что в их рядах полно иностранных наемников. Но самое опасное: что у нападения на Курскую область — западные планировщики.Эта диверсия идеально вписывается в стратегическую концепцию американцев — "сделать цену войны неподъемной для России". Они об этой идее открыто говорят, и мы об этом тоже писали. Удары по нашим тылам и обширные диверсии на международно признанной территории России — эта идея зрела весь последний год, прорываясь ракетными ударами то по Белгороду, то по Шебекино.Но теперь стратегия зашла в тупик. Вэсэушники массово сдаются в плен или гибнут в курских лесах. Пока им не удалось вообще ничего — ни добраться до Курской АЭС, ни вынудить Россию оттянуть соединения с фронта.Наоборот, как подмечает газета The New York Times, темп наступления русских на других участках фронта ускорился, они подошли к Красноармейску (Покровску), а взятие города откроет им дорогу на запад. Операцию вэсэушников в Курской области журналисты считают непродуманной авантюрой.Но стоит ли доверять этим заплачкам? Да, американские хозяева явно не хотели вписываться за Зеленского, пока ВСУ хоть чего-то не добьются. Но теперь они засылают туда журналистов (кстати, всем им светит срок в России за незаконное пересечение границы) и празднуют успех — хотя и ограниченный. Напрашивается предположение, что они захотят этот успех развить.В Атлантическом совете, например, совершенно не согласны с The New York Times насчет бессмысленности диверсии вэсэушников (Atlantic Council — это типа консультативный орган, в котором американские спецслужбисты поясняют лидерам как бы независимых государств актуальную линию вашингтонского обкома). Там на днях провели видеоконференцию "Перспективы украинского продвижения в Курской области": стоит посмотреть, как радостно ухмыляются спикеры, обсуждая эту диверсию. Тут даже слова не нужны — заказчик явно доволен.Хотя представительница руководства Атлантического совета Дебра Каган (к слову, до карикатурности страшная старуха с гитлеровской челкой) предупреждает участников, что озвучивать стратегические цели операции в Курской области нельзя, спикеры не удерживаются — их слишком распирает.Так, мы узнаем, что одной из целей диверсии было вынудить Путина провести еще одну мобилизацию. По мнению участников, это могло бы спровоцировать беспорядки в России. Бредовость этой идеи очевидна — вэсэушников не так много, чтобы МО хотя бы оттянуло резервы с фронта. Однако для наших врагов это повод масштабировать диверсию, задействовав еще не убитых тарасов.Бывший посол США на Украине Хёрбст требует дать украинцам все возможные виды вооружений и разрешить им бить по всей территории России. Причем он, не совладав с эмоциями, проговаривается: "Я не знаю, может, непублично такое разрешение уже дано и мы увидим подобные удары через день или два"."Хватит уже всех этих "О боже мой, мы не должны давать им это (оружие), а то они ударят по Кремлю, мы не должны давать им то, а вдруг они сделают что-то еще!" — возмущается Дебра Каган. — У президента Байдена есть шанс войти в историю, защитив Украину и либеральный порядок всеми средствами".То есть мы видим в Америке очень влиятельные круги, которые не прочь масштабировать вторжение и через него поуправлять эскалацией. Отдельно неприятно то, что эта самая Дебра Каган долгое время занималась сверхсекретными операциями по вывозу радиоактивного топлива и радиоактивных материалов из разгромленной Югославии. Не является ли той стратегической целью, о которой она просит не говорить собеседников, как раз организация провокации с "грязной бомбой", раз уж не вышло напасть на Курскую АЭС?Все, что нужно западникам, это притащить какую-нибудь радиоактивную дрянь под камеры своих журналистов, замерить радиационный фон и разразиться воплями в адрес Москвы — мол, это русские все устроили. Цель очевидна — лишить Россию ее союзников в мире.У британских экс-партнеров давно прописаны все сценарии подобной диверсии. Их стали сочинять в ответ на обоснованные претензии нашего Минобороны, у которого была информация о готовящемся применении "грязной бомбы" украинцами. Теперь для журналистов заготовлены сразу несколько методичек, в которых русские заранее назначены виноватыми.Интересно, что одновременно эти деятели орут, что никаких красных линий для Москвы нет и ядерное оружие она не применит. А вот "грязную бомбу" зачем-то применит — зацените логику.Конфликт в Курской области далеко не исчерпан, и наши враги вполне могут попытаться его масштабировать. Другое дело, что сил, необходимых для осуществления их военно-политических целей, у них нет. А вот для ядерного теракта есть, и к этой угрозе стоит относиться серьезно. Обращаться к их совести — дохлый номер, доносить позицию Москвы по данному вопросу будет русская армия.
https://ria.ru/20240818/peregovory-1966842303.html
https://ria.ru/20240818/idiokratiya-1966784810.html
https://ria.ru/20240816/kiev-1966438760.html
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
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Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/12/1966928360_77:0:861:588_1920x0_80_0_0_a2e9f98a7c498b0d93b4dcd4993e64ff.jpg
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
курская область, атлантический совет , вооруженные силы украины, россия, москва, курская аэс, аналитика
Курская область, Атлантический совет , Вооруженные силы Украины, Россия, Москва, Курская АЭС, Аналитика
Курская область продолжает давить на наши болевые точки. Как бы ни открещивались западные хозяева от терактов своих украинских подопечных, весь мир видит, что вэсэушники бьют по нашей земле американскими и британскими ракетами. Что в их рядах полно иностранных наемников. Но самое опасное: что у нападения на Курскую область — западные планировщики.
Эта диверсия идеально вписывается в стратегическую концепцию
американцев — "сделать цену войны неподъемной для России". Они об этой идее открыто говорят, и мы об этом тоже писали
. Удары по нашим тылам и обширные диверсии на международно признанной территории России
— эта идея зрела весь последний год, прорываясь ракетными ударами то по Белгороду
, то по Шебекино
.
Но теперь стратегия зашла в тупик. Вэсэушники массово сдаются в плен или гибнут в курских лесах. Пока им не удалось вообще ничего — ни добраться до Курской АЭС
, ни вынудить Россию оттянуть соединения с фронта.
Наоборот, как подмечает газета The New York Times, темп наступления русских на других участках фронта ускорился, они подошли к Красноармейску
(Покровску
), а взятие города откроет им дорогу на запад. Операцию
вэсэушников в Курской области журналисты считают непродуманной авантюрой.
Но стоит ли доверять этим заплачкам? Да, американские хозяева явно не хотели вписываться за Зеленского, пока ВСУ
хоть чего-то не добьются. Но теперь они засылают туда журналистов (кстати, всем им светит срок в России за незаконное пересечение границы) и празднуют успех — хотя и ограниченный. Напрашивается предположение, что они захотят этот успех развить.
В Атлантическом совете
, например, совершенно не согласны с The New York Times насчет бессмысленности диверсии вэсэушников (Atlantic Council — это типа консультативный орган, в котором американские спецслужбисты поясняют лидерам как бы независимых государств актуальную линию вашингтонского обкома). Там на днях провели видеоконференцию "Перспективы украинского продвижения в Курской области": стоит посмотреть, как радостно ухмыляются спикеры, обсуждая эту диверсию. Тут даже слова не нужны — заказчик явно доволен.
Хотя представительница руководства Атлантического совета Дебра Каган (к слову, до карикатурности страшная старуха с гитлеровской челкой) предупреждает участников, что озвучивать стратегические цели операции в Курской области нельзя, спикеры не удерживаются — их слишком распирает.
Так, мы узнаем, что одной из целей диверсии было вынудить Путина провести еще одну мобилизацию. По мнению участников, это могло бы спровоцировать беспорядки в России. Бредовость этой идеи очевидна — вэсэушников не так много, чтобы МО хотя бы оттянуло резервы с фронта. Однако для наших врагов это повод масштабировать диверсию, задействовав еще не убитых тарасов.
Бывший посол США
на Украине
Хёрбст требует дать украинцам все возможные виды вооружений и разрешить
им бить по всей территории России. Причем он, не совладав с эмоциями, проговаривается: "Я не знаю, может, непублично такое разрешение уже дано и мы увидим подобные удары через день или два".
"Хватит уже всех этих "О боже мой, мы не должны давать им это (оружие), а то они ударят по Кремлю, мы не должны давать им то, а вдруг они сделают что-то еще!" — возмущается Дебра Каган. — У президента Байдена есть шанс войти в историю, защитив Украину и либеральный порядок всеми средствами".
То есть мы видим в Америке
очень влиятельные круги, которые не прочь масштабировать вторжение и через него поуправлять эскалацией. Отдельно неприятно то, что эта самая Дебра Каган долгое время занималась сверхсекретными операциями по вывозу радиоактивного топлива и радиоактивных материалов из разгромленной Югославии
. Не является ли той стратегической целью, о которой она просит не говорить собеседников, как раз организация провокации с "грязной бомбой", раз уж не вышло напасть на Курскую АЭС?
Все, что нужно западникам, это притащить какую-нибудь радиоактивную дрянь под камеры своих журналистов, замерить радиационный фон и разразиться воплями в адрес Москвы
— мол, это русские все устроили. Цель очевидна — лишить Россию ее союзников в мире.
У британских экс-партнеров давно прописаны все сценарии подобной диверсии. Их стали сочинять в ответ на обоснованные претензии нашего Минобороны, у которого была информация о готовящемся применении "грязной бомбы" украинцами. Теперь для журналистов заготовлены сразу несколько методичек, в которых русские заранее назначены виноватыми.
Интересно, что одновременно эти деятели орут, что никаких красных линий для Москвы нет и ядерное оружие она не применит. А вот "грязную бомбу" зачем-то применит — зацените логику.
Конфликт в Курской области далеко не исчерпан, и наши враги вполне могут попытаться его масштабировать. Другое дело, что сил, необходимых для осуществления их военно-политических целей, у них нет. А вот для ядерного теракта есть, и к этой угрозе стоит относиться серьезно. Обращаться к их совести — дохлый номер, доносить позицию Москвы по данному вопросу будет русская армия.