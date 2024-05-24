https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

У Украины появился новый план победы. Ну теперь-то уж точно сработает!

У Украины появился новый план победы. Ну теперь-то уж точно сработает! - РИА Новости, 24.05.2024

У Украины появился новый план победы. Ну теперь-то уж точно сработает!

Вчера ранним утром в Белгороде вновь звучал сигнал тревоги, раздавались взрывы. Позже беспилотники полетели на Татарстан, пришлось на время закрыть аэропорт... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T08:00

2024-05-24T08:00

2024-05-24T08:00

россия

украина

ллойд остин

ричард хаас

стивен коэн

министерство обороны сша

государственный департамент сша

rand

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Вчера ранним утром в Белгороде вновь звучал сигнал тревоги, раздавались взрывы. Позже беспилотники полетели на Татарстан, пришлось на время закрыть аэропорт Казани. Из новостей хорошо видно, что силы киевского режима все чаще бьют по территории России. Что это — эксцесс исполнителя-террориста или осознанная стратегия их американских хозяев?Последние на публику заявляют, что удары киевских по России не поддерживают. Буквально на днях министр обороны Ллойд Остин осудил идею группы американских конгрессменов официально разрешить украинцам атаковать российские города.Однако есть ощущение, что конгрессмены вылезли со своей инициативой не сами по себе. В последние дни видно, как значительная часть американского истеблишмента — и военные, и дипломаты — проталкивает новую концепцию украинской агрессии.На сайте американского журнала Foreign Policy появилась статья военных аналитиков Стива Коэна и Джана Джентиле — и была тут же перепечатана в RAND, главном аналитическом издании Пентагона. Авторы отчетливо понимают, что привычными средствами ни поле боя Киев победить не может. "Украина истекает кровью", — признают они. В этом трудном положении американские эксперты рекомендуют киевскому режиму наносить удары "не по стрелам, а по лучникам", то есть бомбить российские аэродромы, самолеты, военные базы, военные корабли и ракетно-пусковые установки. Еще одной целью для киевских должны стать российские железные дороги — удары по ним должны сломать всю логистику российской армии. Также в списке целей НПЗ, оружейные заводы и вообще любые важные "экономические объекты". Параллельно американцы вполне цинично советуют украинцам не бояться потерь и активно контрнаступать.Еще один план победы Украины появился на страницах Foreign Affairs. И он тоже сводится к необходимости наращивать удары беспилотниками вглубь России, атаковать ее оружейные заводы и инфраструктуры, пытаться разрушить ее авиабазы и командные центры. F-16 и Atacms должны тут помочь, но главную роль призваны сыграть сотни тысяч беспилотников — в их производство автор призывает вкладываться Запад. А США должны разрешить украинцам бить американским оружием по России.Все это могло бы остаться лишь больной мрией Андрея Загороднюка, неудачливого экс-Минобороны Украины, однако его поддерживает своим авторитетом и выводит в свет на страницы Foreign Affairs видный американский неокон, потрепанный ястреб и экс-сотрудник Госдепа Элиот Коэн.В ту же дуду дует Ричард Хаас, видный американский дипломат и политолог: на поле боя у Украины шансов против русских нет, поэтому контрнаступ следует отложить до лучших времен, а самим уйти в глухую оборону. Однако с помощью поставленных Западом дальнобойных ракет и готовых к поставке F-16 следует поражать как можно больше целей на территории нашей страны: "Россия должна ощутить, какую цену ей приходится платить за войну".Одновременно Хаас предлагает давить на Москву, склоняя ее к временному перемирию. Автор даже не думает скрывать, что перемирие будет чистым фейком и будет использовано только для того, чтобы накачать оружием Украину. Однако если Путин откажется от этой идеи, коллеги Хааса постараются выставить его "агрессором".В общем, что бы там ни говорил Ллойд Остин, многие представители американской элиты считают, что Украину еще рано бросать. Просто надо изменить подход — дать добро Киеву на массированные удары по территории России, сделав цену войны неподъемной для Москвы.Понятно, что обстрел мирных городов, портов, железных дорог — это чистой воды международный терроризм. Поэтому в данной ситуации американцам выгоднее делать вид на публику, что они все это осуждают, а втихомолку толкать свое прокси-мясо именно к такой тактике.Для других стран будет создаваться картинка, в которой демократичные Тарасы демократично ранят и убивают жителей Белгородчины и Крыма, а министр Остин будет повторять, что Пентагон к этому отношения не имеет и вообще "русские сами себя обстреливают".Параллельно будет осуществляться вторая часть плана — попытка уломать большинство стран мира хоть как-то, хоть сквозь зубы осудить Россию. Для этого затеяна швейцарская мирная конференция. Ну а целью этого двустороннего давления является заключение перемирия на максимально невыгодных для России условиях.Полезно рассмотреть планы стратегического противника и понять, как он мыслит, "предупрежден — значит вооружен". Слабость американской идеи, однако, в том, что часть украинских беспилотников просто затеряется в бескрайних российских просторах, а оставшиеся будут успешно сбиты нашим ПВО — ровно так, как это происходило вчера в Белгороде и Татарстане.Подавить этим моральный дух русских? Нет, ребята, это, напротив, только разжигает в нас здоровую злость и желание навалять врагам. А самое главное, ни беспилотники, ни сложносочиненное вранье дипломатов не изменят положения дел на фронте, где ВС России не оставляют ВСУ никакой надежды."Есть ли у вас план, мистер Фикс? — Да у меня целых три плана!"Мы на самом деле видели уже десятки последних и окончательных планов победы Украины над Россией. Два года назад Россия должна была рухнуть под девятым валом санкций. Год назад — украинское контрнаступление должно было докатиться до Крыма и чуть ли не до Москвы. Один деятель планировал кормить чаек в Ялте, другой — проехаться на танке по Тверской. Мечтали о цветной революции у нас, ожидали каких-то восстаний. Результат, как говорится, налицо.

https://ria.ru/20240522/ukraina-1947667975.html

https://ria.ru/20240522/udary-1947692044.html

https://ria.ru/20240522/peskov-1947662017.html

https://ria.ru/20240523/slutskiy-1947954484.html

https://ria.ru/20240523/ssha-1947942667.html

https://ria.ru/20240523/rossiya-1947878221.html

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россия, украина, ллойд остин, ричард хаас, стивен коэн, министерство обороны сша, государственный департамент сша, rand, f-16, аналитика