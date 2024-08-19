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Жителей Гагаузии арестовали за незаконную миграцию украинцев - РИА Новости, 19.08.2024
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23:14 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/arest-1967202762.html
Жителей Гагаузии арестовали за незаконную миграцию украинцев
Жителей Гагаузии арестовали за незаконную миграцию украинцев - РИА Новости, 19.08.2024
Жителей Гагаузии арестовали за незаконную миграцию украинцев
Восемь жителей Гагаузской автономии были арестованы на 30 дней в Кишиневе по обвинению в организации незаконного пересечения границы граждан Украины, сообщает... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T23:14
2024-08-19T23:14
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КИШИНЕВ, 19 авг – РИА Новости. Восемь жителей Гагаузской автономии были арестованы на 30 дней в Кишиневе по обвинению в организации незаконного пересечения границы граждан Украины, сообщает пресс-служба прокуратуры по борьбе с организованной преступностью. "По ходатайству прокуроров по борьбе с организованной преступностью и особым делам кишиневский районный суд сектора Чеканы вынес решение о заключении под стражу на 30 дней всех восьмерых задержанных из Гагаузии (включая двух пограничников). Они обвиняются в создании схемы нелегальной миграции мужчин с Украины. Следствие утверждает, что они получали за свои услуги от 6 до 8 тысяч евро с каждого человека", - сообщается на сайте ведомства. Молдавская пограничная полиция сотрудничает с украинскими коллегами, обменивается данными и проводит совместные оперативные мероприятия. В ведомстве подчеркнули, что продолжают усиленно контролировать границу для предотвращения незаконных пересечений и обеспечения безопасности национальных интересов республики. Пограничная полиция Молдавии регулярно сообщает о задержаниях украинских мужчин, нелегально пересекающих реку Днестр и другие части границы с Украиной. Для усиления контроля Евросоюз снабдил молдавских пограничников беспилотниками и оборудованием для ночного видения. Ранее бывший посол Украины в Молдавии Марк Шевченко заявил в интервью кишиневскому телеканалу TV8, что Киев ведет диалог с Кишиневом о возвращении украинских уклонистов, которым было отказано в убежище в республике. Однако МИД Молдавии опроверг информацию о намерении Кишинева экстрадировать граждан Украины на родину. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее могут не только представители военкомата, но и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20240715/moldaviya-1959719718.html
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в мире, украина, кишинев, молдавия, владимир зеленский
В мире, Украина, Кишинев, Молдавия, Владимир Зеленский
Жителей Гагаузии арестовали за незаконную миграцию украинцев

В Кишиневе 8 жителей Гагаузии арестовали за незаконную миграцию украинцев

© Sputnik / OsmatescoАвтомобиль молдавской полиции в Кишиневе
Автомобиль молдавской полиции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© Sputnik / Osmatesco
Автомобиль молдавской полиции в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 19 авг – РИА Новости. Восемь жителей Гагаузской автономии были арестованы на 30 дней в Кишиневе по обвинению в организации незаконного пересечения границы граждан Украины, сообщает пресс-служба прокуратуры по борьбе с организованной преступностью.
"По ходатайству прокуроров по борьбе с организованной преступностью и особым делам кишиневский районный суд сектора Чеканы вынес решение о заключении под стражу на 30 дней всех восьмерых задержанных из Гагаузии (включая двух пограничников). Они обвиняются в создании схемы нелегальной миграции мужчин с Украины. Следствие утверждает, что они получали за свои услуги от 6 до 8 тысяч евро с каждого человека", - сообщается на сайте ведомства.
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Молдавская пограничная полиция сотрудничает с украинскими коллегами, обменивается данными и проводит совместные оперативные мероприятия. В ведомстве подчеркнули, что продолжают усиленно контролировать границу для предотвращения незаконных пересечений и обеспечения безопасности национальных интересов республики.
Пограничная полиция Молдавии регулярно сообщает о задержаниях украинских мужчин, нелегально пересекающих реку Днестр и другие части границы с Украиной. Для усиления контроля Евросоюз снабдил молдавских пограничников беспилотниками и оборудованием для ночного видения.
Ранее бывший посол Украины в Молдавии Марк Шевченко заявил в интервью кишиневскому телеканалу TV8, что Киев ведет диалог с Кишиневом о возвращении украинских уклонистов, которым было отказано в убежище в республике. Однако МИД Молдавии опроверг информацию о намерении Кишинева экстрадировать граждан Украины на родину.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее могут не только представители военкомата, но и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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