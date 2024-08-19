https://ria.ru/20240819/arest-1967202762.html

Жителей Гагаузии арестовали за незаконную миграцию украинцев

Жителей Гагаузии арестовали за незаконную миграцию украинцев - РИА Новости, 19.08.2024

Жителей Гагаузии арестовали за незаконную миграцию украинцев

Восемь жителей Гагаузской автономии были арестованы на 30 дней в Кишиневе по обвинению в организации незаконного пересечения границы граждан Украины, сообщает... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T23:14

2024-08-19T23:14

2024-08-19T23:14

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КИШИНЕВ, 19 авг – РИА Новости. Восемь жителей Гагаузской автономии были арестованы на 30 дней в Кишиневе по обвинению в организации незаконного пересечения границы граждан Украины, сообщает пресс-служба прокуратуры по борьбе с организованной преступностью. "По ходатайству прокуроров по борьбе с организованной преступностью и особым делам кишиневский районный суд сектора Чеканы вынес решение о заключении под стражу на 30 дней всех восьмерых задержанных из Гагаузии (включая двух пограничников). Они обвиняются в создании схемы нелегальной миграции мужчин с Украины. Следствие утверждает, что они получали за свои услуги от 6 до 8 тысяч евро с каждого человека", - сообщается на сайте ведомства. Молдавская пограничная полиция сотрудничает с украинскими коллегами, обменивается данными и проводит совместные оперативные мероприятия. В ведомстве подчеркнули, что продолжают усиленно контролировать границу для предотвращения незаконных пересечений и обеспечения безопасности национальных интересов республики. Пограничная полиция Молдавии регулярно сообщает о задержаниях украинских мужчин, нелегально пересекающих реку Днестр и другие части границы с Украиной. Для усиления контроля Евросоюз снабдил молдавских пограничников беспилотниками и оборудованием для ночного видения. Ранее бывший посол Украины в Молдавии Марк Шевченко заявил в интервью кишиневскому телеканалу TV8, что Киев ведет диалог с Кишиневом о возвращении украинских уклонистов, которым было отказано в убежище в республике. Однако МИД Молдавии опроверг информацию о намерении Кишинева экстрадировать граждан Украины на родину. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее могут не только представители военкомата, но и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20240715/moldaviya-1959719718.html

https://ria.ru/20240320/migranty-1934511385.html

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в мире, украина, кишинев, молдавия, владимир зеленский