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Анохин: экспортный кешбек поможет смоленским компаниям выйти на рынок - РИА Новости, 19.08.2024
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
18:45 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/anokhin-1967160217.html
Анохин: экспортный кешбек поможет смоленским компаниям выйти на рынок
Анохин: экспортный кешбек поможет смоленским компаниям выйти на рынок - РИА Новости, 19.08.2024
Анохин: экспортный кешбек поможет смоленским компаниям выйти на рынок
"Экспортный кешбек" поможет компаниям, работающим в Смоленской области, выйти на международный рынок, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Василий РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T18:45
2024-08-19T18:45
смоленская область
смоленская область
василий анохин
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. "Экспортный кешбек" поможет компаниям, работающим в Смоленской области, выйти на международный рынок, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Анохин. "До 1 миллиона рублей могут получить смоленские предприниматели при заключении первого экспортного контракта. За счет этих средств субъекты малого и среднего бизнеса имеют возможность софинансировать до 80% своих затрат на транспортировку товаров за рубеж", - написал губернатор. Он подчеркнул, что эта мера поддержки поможет региональным предприятиям выйти на международный рынок и преодолеть трудности, связанные с повышением логистических расходов. "Прием заявок на получение новой областной меры поддержки уже стартовал. Для этого нужно обратиться в Центр поддержки экспорта Смоленской области", - резюмировал глава региона.
https://ria.ru/20240816/kosmetika-1966674800.html
https://ria.ru/20240809/zarplata-1965124228.html
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смоленская область, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин
Анохин: экспортный кешбек поможет смоленским компаниям выйти на рынок

Анохин: экспортный кешбек поможет смоленским компаниям выйти на рынок

© Фото : пресс-служба администрации Смоленской областиВасилий Анохин
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© Фото : пресс-служба администрации Смоленской области
Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. "Экспортный кешбек" поможет компаниям, работающим в Смоленской области, выйти на международный рынок, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Анохин.
"До 1 миллиона рублей могут получить смоленские предприниматели при заключении первого экспортного контракта. За счет этих средств субъекты малого и среднего бизнеса имеют возможность софинансировать до 80% своих затрат на транспортировку товаров за рубеж", - написал губернатор.
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Он подчеркнул, что эта мера поддержки поможет региональным предприятиям выйти на международный рынок и преодолеть трудности, связанные с повышением логистических расходов.
"Прием заявок на получение новой областной меры поддержки уже стартовал. Для этого нужно обратиться в Центр поддержки экспорта Смоленской области", - резюмировал глава региона.
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Смоленская областьСмоленская областьВасилий Анохин
 
 
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