https://ria.ru/20240819/alpinist-1966959385.html

СМИ: российский альпинист пропал на севере Пакистана после обвала

СМИ: российский альпинист пропал на севере Пакистана после обвала - РИА Новости, 19.08.2024

СМИ: российский альпинист пропал на севере Пакистана после обвала

Российский альпинист Сергей Нилов пропал без вести, а двое других с тяжелыми травмами застряли на горе Гашербрум IV на севере Пакистана, пишет газета Arab News. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T01:30

2024-08-19T01:30

2024-08-19T11:56

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пакистан

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Российский альпинист Сергей Нилов пропал без вести, а двое других с тяжелыми травмами застряли на горе Гашербрум IV на севере Пакистана, пишет газета Arab News."Альпинисты входили в состав российской команды из пяти человек — Сергея Нилова, Михаила Миронова, Алексия Баутина, Сергея Миронова и Евгения Лаблокова, которые отправились в экспедицию на Гашербрум IV, чтобы вернуть тело Дмитрия Головченко", — уточняется в статье.Секретарь Альпийской группы Пакистана Каррар Хайдри заявил, что участники экспедиции пострадали в результате обрушения ледяного образования в местных горах. По информации издания, Сергей Нилов пропал без вести, а Михаил и Сергей Мироновы получили серьезные травмы. Ахтар Шигри, сотрудник полиции, отвечающий за вопросы, связанные с иностранными альпинистами в северном районе Шигар, подтвердил, что Михаил и Сергей Мироновы застряли на горе после получения травм. Он сказал, что двое других альпинистов, Баутин и Лаблоков, были благополучно доставлены вертолетом пакистанской армии в Скарду в субботу вечером.Отмечается, что Нилов в сентябре прошлого года пережил падение с той же горы, что и альпинист Дмитрий Головченко. Тогда Нилова спасли на вертолете, а Головченко пропал.

https://ria.ru/20240817/spasateli-1966796863.html

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в мире, пакистан