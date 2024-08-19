СМИ: российский альпинист пропал на севере Пакистана после обвала
Arab News: на севере Пакистана пропал российский альпинист Нилов
© iStock.com / PatrickPoendlГора Гашербрум IV, Пакистан
© iStock.com / PatrickPoendl
Гора Гашербрум IV, Пакистан. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Российский альпинист Сергей Нилов пропал без вести, а двое других с тяжелыми травмами застряли на горе Гашербрум IV на севере Пакистана, пишет газета Arab News.
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"Альпинисты входили в состав российской команды из пяти человек — Сергея Нилова, Михаила Миронова, Алексия Баутина, Сергея Миронова и Евгения Лаблокова, которые отправились в экспедицию на Гашербрум IV, чтобы вернуть тело Дмитрия Головченко", — уточняется в статье.
Секретарь Альпийской группы Пакистана Каррар Хайдри заявил, что участники экспедиции пострадали в результате обрушения ледяного образования в местных горах. По информации издания, Сергей Нилов пропал без вести, а Михаил и Сергей Мироновы получили серьезные травмы.
Ахтар Шигри, сотрудник полиции, отвечающий за вопросы, связанные с иностранными альпинистами в северном районе Шигар, подтвердил, что Михаил и Сергей Мироновы застряли на горе после получения травм. Он сказал, что двое других альпинистов, Баутин и Лаблоков, были благополучно доставлены вертолетом пакистанской армии в Скарду в субботу вечером.
Отмечается, что Нилов в сентябре прошлого года пережил падение с той же горы, что и альпинист Дмитрий Головченко. Тогда Нилова спасли на вертолете, а Головченко пропал.