Безопасность Закавказья зависит от взаимодействия с Россией, заявил Алиев
Алиев: безопасность Южного Кавказа зависит от взаимодействия с Россией
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в государственной резиденции "Загульба"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в государственной резиденции "Загульба"
БАКУ, 19 авг - РИА Новости. Стабильность и безопасность всего региона Южного Кавказа во многом зависит от тесного взаимодействия Азербайджана с Россией, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев.
В рамках совместного заявления с президентом РФ Владимиром Путиным, находящимся в Азербайджане с визитом, Алиев отметил, что стороны подробно обсудили вопросы, связанные с региональной безопасностью. Он указал, что после сентября 2023 года в регионе создалась совершенно новая ситуация - Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет и территориальную целостность.
"Новая ситуация открывает новые возможности для установления прочного и долгосрочного мира на Южном Кавказе. От тесного взаимодействия между Россией и Азербайджаном во многом зависит стабильность и безопасность всего Южно-Кавказского региона", - сказал Алиев
Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке 36 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы.
Спустя почти три года после второй войны в регионе Баку 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась одни сутки. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.