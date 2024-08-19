https://ria.ru/20240819/aliev-1967132251.html

Безопасность Закавказья зависит от взаимодействия с Россией, заявил Алиев

Безопасность Закавказья зависит от взаимодействия с Россией, заявил Алиев - РИА Новости, 19.08.2024

Безопасность Закавказья зависит от взаимодействия с Россией, заявил Алиев

Стабильность и безопасность всего региона Южного Кавказа во многом зависит от тесного взаимодействия Азербайджана с Россией, заявил азербайджанский президент... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T16:52

2024-08-19T16:52

2024-08-19T16:52

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БАКУ, 19 авг - РИА Новости. Стабильность и безопасность всего региона Южного Кавказа во многом зависит от тесного взаимодействия Азербайджана с Россией, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев. В рамках совместного заявления с президентом РФ Владимиром Путиным, находящимся в Азербайджане с визитом, Алиев отметил, что стороны подробно обсудили вопросы, связанные с региональной безопасностью. Он указал, что после сентября 2023 года в регионе создалась совершенно новая ситуация - Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет и территориальную целостность. "Новая ситуация открывает новые возможности для установления прочного и долгосрочного мира на Южном Кавказе. От тесного взаимодействия между Россией и Азербайджаном во многом зависит стабильность и безопасность всего Южно-Кавказского региона", - сказал Алиев Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке 36 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы. Спустя почти три года после второй войны в регионе Баку 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась одни сутки. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.

https://ria.ru/20240819/rossiya-1967103095.html

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азербайджан, россия, ильхам алиев, владимир путин, в мире